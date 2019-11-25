Рецепт дня: вегетарианские котлеты

Котлеты получаются очень ароматные, с хрустящей корочкой и могут выступать полноценным обедом или ужином для всей семьи. Также этот рецепт великолепно впишется в меню соблюдающих пост или вегетарианцев.
Ингредиенты:
пшено – 200 г
вода – 3 стак. по 200 мл
томатная паста – 2 ст.л. (60 г)
приправа карри – 1 ч. л.
молотая паприка – 0,5 ч. л.
растительное масло – 80 мл
лук – 1 шт.
чеснок – 3-4 зуб.
панировочные сухари – 0,5 стак.
соль – по вкусу
Все подробности и детали рецепта, а также его калорийность можно посмотреть в коротеньком видео ниже!
Приготовления:
1.Отвариваем пшено до готовности, солим по вкусу.
2. Обжариваем лук и чеснок, добавив карри и паприку.
3.В готовое пшено добавляем обжаренный лук со специями, добавляем томатную пасту и перемешиваем.
4.Формируем котлеты влажными руками, панируем в сухарях.
5.Обжариваем котлеты до золотистой корочки.
Котлеты готовы, все очень просто!
Приятного аппетита!