Рецепт дня: вегетарианские котлеты

Предлагаем вам в этот раз приготовить вкусные вегетарианские котлеты. Рецепт очень простой и быстрый!

Котлеты получаются очень ароматные, с хрустящей корочкой и могут выступать полноценным обедом или ужином для всей семьи. Также этот рецепт великолепно впишется в меню соблюдающих пост или вегетарианцев.

Ингредиенты:

пшено – 200 г

вода – 3 стак. по 200 мл

томатная паста – 2 ст.л. (60 г)

приправа карри – 1 ч. л.

молотая паприка – 0,5 ч. л.

растительное масло – 80 мл

лук – 1 шт.

чеснок – 3-4 зуб.

панировочные сухари – 0,5 стак.

соль – по вкусу

Все подробности и детали рецепта, а также его калорийность можно посмотреть в коротеньком видео ниже!

Приготовления:

1.Отвариваем пшено до готовности, солим по вкусу.

2. Обжариваем лук и чеснок, добавив карри и паприку.

3.В готовое пшено добавляем обжаренный лук со специями, добавляем томатную пасту и перемешиваем.

4.Формируем котлеты влажными руками, панируем в сухарях.

5.Обжариваем котлеты до золотистой корочки.

Котлеты готовы, все очень просто!

Приятного аппетита!