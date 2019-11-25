Идеальный кофе: 10 советов как сварить потрясающий напиток

1 Чистая вода Чтобы сварить вкусный кофе, вам понадобится чистая вода. Сразу забудьте о воде из-под крана, если хотите получить идеальный ароматный и манящий напиток.

2 Не спешите Если вы варите кофе в турке, всегда включайте на плите самый маленький огонь. Понимаю, конечно, что хочется как можно быстрее сделать первый глоток, но спешка тут ни к чему. Запомните — кофе варится долго.

3 Турка с узким горлышком Если хотите сварить вкусный кофе, используйте турку с узким горлышком. Тогда кофе получится более ароматным.

4 Добавьте соль. Да-да, именно соль Не ложку, разумеется, а буквально 2–3 небольших кристаллика. Чувствоваться во вкусе она не должна. Фишка тут в том, что соль каким-то непонятным образом способствует усилению аромата кофе. Проверено лично.

5 Имбирь Сыпьте совсем немного, разницу почувствуете, уверяю. И соль, и имбирь добавляйте, когда еще не залили кофе в турке водой.

6 Сахар Используйте коричневый сахар, добавьте немного по вкусу.

7 Помол Поэкспериментируйте с помолом. Я лично люблю очень мелкий или, наоборот, крупный. Разница во вкусе заметно ощущается.

8 Не дайте кофе закипеть Это главное правило: как только образовавшаяся сверху плотная корочка начнет активно подниматься — снимите турку с огня. Подождите с минуту, потом повторите так три раза. Если эта корочка разрушится, то и весь аромат, накопленный под ней, уйдет, и придется начинать сначала.

9 Кофе в зернах Решили сварить вкусный кофе? Используйте только качественный кофе в зернах, сразу забудьте о молотом. Я вообще скептически отношусь к людям, которые покупают подобную ерунду.