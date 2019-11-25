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Идеальный кофе: 10 советов как сварить потрясающий напиток

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Идеальный кофе: 10 советов как сварить потрясающий напиток
13:38 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Утро добрым, как известно, бывает крайне редко. Однако проснуться вам поможет правильно сваренный кофе. Так как же сварить идеальный кофе?

  • 1

    Чистая вода

    Чтобы сварить вкусный кофе, вам понадобится чистая вода. Сразу забудьте о воде из-под крана, если хотите получить идеальный ароматный и манящий напиток.

  • 2

    Не спешите

    Если вы варите кофе в турке, всегда включайте на плите самый маленький огонь. Понимаю, конечно, что хочется как можно быстрее сделать первый глоток, но спешка тут ни к чему. Запомните — кофе варится долго.

  • 3

    Турка с узким горлышком

    Если хотите сварить вкусный кофе, используйте турку с узким горлышком. Тогда кофе получится более ароматным.

  • 4

    Добавьте соль. Да-да, именно соль

    Не ложку, разумеется, а буквально 2–3 небольших кристаллика. Чувствоваться во вкусе она не должна. Фишка тут в том, что соль каким-то непонятным образом способствует усилению аромата кофе. Проверено лично.

  • 5

    Имбирь

    Сыпьте совсем немного, разницу почувствуете, уверяю. И соль, и имбирь добавляйте, когда еще не залили кофе в турке водой.

  • 6

    Сахар

    Используйте коричневый сахар, добавьте немного по вкусу.

  • 7

    Помол

    Поэкспериментируйте с помолом. Я лично люблю очень мелкий или, наоборот, крупный. Разница во вкусе заметно ощущается.

  • 8

    Не дайте кофе закипеть

    Это главное правило: как только образовавшаяся сверху плотная корочка начнет активно подниматься — снимите турку с огня. Подождите с минуту, потом повторите так три раза. Если эта корочка разрушится, то и весь аромат, накопленный под ней, уйдет, и придется начинать сначала.

  • 9

    Кофе в зернах

    Решили сварить вкусный кофе? Используйте только качественный кофе в зернах, сразу забудьте о молотом. Я вообще скептически отношусь к людям, которые покупают подобную ерунду.

  • 10

    Дайте отстояться

    Не нужно сразу разливать кофе в чашки, как только он будет готов. Дайте ему отстояться секунд 30 хотя бы. Так он приобретет более однородную консистенцию.

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