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Рецепт дня: настоящий мужской суп

Рецепт дня: настоящий мужской суп
03:28 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pinterest.com

Традиционный венгерский суп Гуляш из говядины — мясной, наваристый, горячий и очень сытный — то, что нужно для холодных зимних вечеров и обедов.

Ингредиенты:

  • растительное масло — 3-4 ст. ложки

  • лук — 3 штуки

  • перец красный (болгарский) — 3 штуки

  • томатная паста — 3 ст. ложки 

  • паприка — 2 ст. ложки 

  • красный перец (острый) — 1-2 ч. ложки 

  • говядина (телятина) — 1,5-2 кг

  • СМЧП — по вкусу 

  • вода — 3 литра

  • картофель — 1 кг

  • морковь — 400-500 грамм 

  • корень петрушки — 350 грамм (опционально)

  • тмин (сухой) — 2 ч. ложки

  • соль — 1 ст. ложка

  • петрушка (сухая) — по вкусу

Приготовление:

1. Начинаем мы с большой кастрюли. В неё добавляем растительное масло. Умеренный огонь, и пока масло разогревается, возьмёмся за лук. Его чистим и мелко нарезаем. Отправляем лук в кастрюлю и продолжаем с перцем.

2. Шинкуем болгарский перец, но не слишком мелко. И отправляем следом за луком. И туда же добавляем томатную пасту. Её можно заменить тремя помидорами. Но они сейчас сами знаете какие. 

3. Далее специи: сладкая паприка и красный острый перец. Перемешиваем и оставляем тушиться на 30 минут.

4. Не теряем время и займёмся мясом. Лучше всего использовать говядину вперемешку со свининой. Мясо режем на кубики. Можно на небольшие или наоборот. Порезали, и как овощи протушились пол часика, закидываем в кастрюлю мясо. Перемешиваем и тушим ещё минут 15-20. Засыпем всё тремя пакетиками СМЧП и заливаем водой. Огонь на максимум.

5. Доводим до кипения и снижаем огонь до умеренного. Под крышкой тушим полтора-два часа.

6. Спустя это время нарезаем овощи. Картофель на кубики, как мясо. Морковь тоже нарезаем на кубики, но уже помельче. Все нарезанные овощи отправляем в кастрюлю, а также оставшиеся специи: тмин, соль, петрушку. Всё это перемешиваем и варим с приоткрытой крышкой ещё минут 20. Спустя время выключаем огонь, накрываем крышкой и даём настояться.

Приятного аппетита!

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Рецепт дня, Гуляш по-венгерски, Вкусный рецепт супа, Вкусный рецепт гуляша, настоящий мужской суп.
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