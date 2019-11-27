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Рецепт дня: фаршированные шампиньоны запеченные в духовке

Рецепт дня: фаршированные шампиньоны запеченные в духовке
03:47 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Получаются грибы сочными и вкусными.Приготовление занимает мало времени.

Фаршированные шампиньоны – это простая и сытная закуска для праздника, которая всегда первая улетает со стола. Такая закуска вкусная и в горячем, и в холодном виде, хотя остыть она не успевает) Рецепт несложный, обязательно приготовьте для своих гостей фаршированные грибы шампиньоны.

Ингредиенты

  • Крупные шампиньоны – 15 шт.

  • Мясной фарш – 450 г

  • Лук – 1 шт.

  • Сыр твердый – 100 г

  • Яйца – 1 шт.

  • Растительное масло – 50 мл

Приготовление

1.Измельчаем лук и ножки грибов.

2.Обжариваем лук и ножки грибов до готовности, солим и перчим.

3.Смазываем форму и шляпки шампиньонов растительным маслом. Солим шляпки внутри. 

4.Готовим начинку: добавляем к фаршу яйцо, обжаренные ножки грибов с луком, добавляем соль и перец. Перемешиваем.

5.Из фарша формируем фрикадельки по размеру шляпок грибов, немного уплотняя его и вкладываем в шляпки грибов.

6.Отправляем в разогретую духовку на температуру 190-200 градусов примерно на 30 минут.

7.Извлекаем, посыпаем натертым на мелкой терке сыром и отправляем в духовку еще минут на 5-10.

Закуска к празднику готова! Можно угощать гостей)

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