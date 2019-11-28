Рецепт дня: вкуснейшая пицца на сковороде

Приготовленная по такому рецепту быстрая пицца на сковороде будет сочной и очень нежной. Она подойдет, если к вам идут друзья на посиделки, или вам нужно приготовить сытный завтрак для своей семьи.
Ингредиенты:
Для основы:
— яйца – 2 шт.;
— сметана – 4 ст.л.;
— майонез – 3 ст.л.;
— мука – 9 ст.л.
Для начинки:
— кетчуп – 3 ст.л.;
— грибы – 100 гр.;
— ветчина – 100 гр.;
— сыр – 100 гр.;
— помидоры – 2 шт.
Приготовление:
1. Для приготовления быстрой пиццы по этому рецепту нам понадобится сковорода с дном 28 см в диаметре. Если у вас нет сковороды с таким дном, просто уменьшите количество предлагаемых ингредиентов.
2. Для приготовления основы в глубокой миске перемешиваем яйца, сметану и майонез и с помощью венчика превращаем все в однородную массу.
3. В яично-сметанную смесь постепенно добавляем по 1 столовой ложки муки без верха и замешиваем негустое тесто.
4. Холодную сковороду смазываем растительным маслом и выливаем в нее тесто.
5. Сверху по жидкому тесту распределяем кетчуп, и остальную начинку по вашему вкусу. Можно использовать порезанные грибы, ветчину и помидоры, начинку укладываем в произвольном порядке.
6. Выложив грибы с ветчиной и помидоры, сверху приправленные солью и черным молотым перцем, засыпаем начинку тертым сыром.
7. Сковороду ставим на плиту, сначала на 2 минуты включаем огонь на полную мощность, чтобы схватился корж, потом делаем минимальный огонь, накрываем сковороду крышкой и выпекаем пиццу на сковороде до расплавления сыра, примерно 8 – 10 минут.
8. Готовую пиццу режем порционно и подаем к столу.
Приятного аппетита!