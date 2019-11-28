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Рецепт дня: вкуснейшая пицца на сковороде

Рецепт дня: вкуснейшая пицца на сковороде
03:45 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pixabay

Этот рецепт может похвастаться своей оригинальностью и довольно скорым приготовлением.

Приготовленная по такому рецепту быстрая пицца на сковороде будет сочной и очень нежной. Она подойдет, если к вам идут друзья на посиделки, или вам нужно приготовить сытный завтрак для своей семьи.

Ингредиенты:

Для основы:

— яйца – 2 шт.;

— сметана – 4 ст.л.;

— майонез – 3 ст.л.;

— мука – 9 ст.л.

Для начинки:

— кетчуп – 3 ст.л.;

— грибы – 100 гр.;

— ветчина – 100 гр.;

— сыр – 100 гр.;

— помидоры – 2 шт.

Приготовление:

1. Для приготовления быстрой пиццы по этому рецепту нам понадобится сковорода с дном 28 см в диаметре. Если у вас нет сковороды с таким дном, просто уменьшите количество предлагаемых ингредиентов.

2. Для приготовления основы в глубокой миске перемешиваем яйца, сметану и майонез и с помощью венчика превращаем все в однородную массу.

3. В яично-сметанную смесь постепенно добавляем по 1 столовой ложки муки без верха и замешиваем негустое тесто.

4. Холодную сковороду смазываем растительным маслом и выливаем в нее тесто.

5. Сверху по жидкому тесту распределяем кетчуп, и остальную начинку по вашему вкусу. Можно использовать порезанные грибы, ветчину и помидоры, начинку укладываем в произвольном порядке.

6. Выложив грибы с ветчиной и помидоры, сверху приправленные солью и черным молотым перцем, засыпаем начинку тертым сыром.

7. Сковороду ставим на плиту, сначала на 2 минуты включаем огонь на полную мощность, чтобы схватился корж, потом делаем минимальный огонь, накрываем сковороду крышкой и выпекаем пиццу на сковороде до расплавления сыра, примерно 8 – 10 минут.

8. Готовую пиццу режем порционно и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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