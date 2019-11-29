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Пятница, 29.11.2019
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Рецепт дня: шоколадный пудинг за 5 минут

Рецепт дня: шоколадный пудинг за 5 минут
04:00 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pinterest.com

В этот раз предлагаем вам приготовить вкуснейший рецепт шоколадного пудинга.

Шоколадный веганский пудинг в домашних условиях без сливок — это быстро и очень вкусно! Главное — используйте хорошее какао. Темное лучше всего, тогда вы получите настоящий шоколадный вкус, не хуже чем из сухпакетика!

Ингредиенты:

  • молоко - 500 мл.

  • какао-порошок - 2 ст. л.(с горкой-20 грамм)

  • крахмал - 2 ст. л. с горкой (30 грамм)

  • соль - щепотка

  • сахар - 1-2 ст. л.

  • цедра апельсина - по вкусу

  • ванилин - на кончике ножа

Приготовление:

1. Первым делом молоко. От 500 миллилитров отделяем треть чашки. Большую часть в сотейник и на умеренный огонь. Пусть не спеша нагревается. Не забывайте посматривать и помешивать.

2. А мы тем временем смешиваем все сухие ингредиенты: какао, крахмал, соль и сахар. Перемешиваем сушку (сушка - все сухие ингредиенты) до однородности.

3. Добавляем отнятое в начале молоко (холодное), быстренько замешиваем. Это нужно, чтобы потом не было комков.

4. Вы получите консистенцию пасты или более жидкий вариант. В зависимости от молока. Можно использовать и растительное молоко. Овсяное подойдёт очень хорошо. Молоко, которое на плите как раз дошло до кондиции, но ещё не закипело.

5. Переливаем нашу шоколадную массу к нему, берёмся за венчик и быстро замешиваем, чтобы не образовывались комки. Огонь выше среднего.

6. Не перестаём мешать. Смесь начнёт густеть прямо на глазах. Минута кипения и очень быстрого перемешивания и будет готов. По желанию можно добавить цедру апельсина.

7. Переливаем в заготовленные формы, лучше использовать что-то с крышками.

8. Накрываем/закручиваем крышкой, оставляем до полного остывания и отправляем в холодильник. Там же и храним.

Приятного аппетита!

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