Рецепт дня: вкуснейшее куриное филе с ананасами

Ароматная, нежная курочка с ананасами и твердым сыром, запеченная в духовке. Готовится легко и быстро. Отличное блюдо, как на каждый день, так и для праздничного стола. Из указанного количества получается 8-10 порций.
Ингредиенты:
Для маринованного лука:
100 г репчатого лука;
соль по вкусу;
перец черный молотый по вкусу;
1 ч.л. сахара;
1 ч.л. уксуса;
1 ч.л. воды.
Основное блюдо:
1 кг куриного филе;
соль по вкусу;
специи к курице по вкусу;
150-200 г консервированного ананаса;
200 г. твердого сыра.
растительное масло для жарки.
Приготовление:
1. Готовить блюдо начинаем с маринования лука. Среднюю луковицу режем полукольцами, солим, перчим, добавляем сахар, уксус и воду. Все хорошо перемешиваем и отставляем пока готовила курицу.
2. Куриное филе промываем под проточной водой и режем на порционные кусочки. Слегка отбиваем. Солим и посыпаем специями по вкусу. Жарим при сильном огне на разогретой сковороде до золотистого цвета (так мясо остается сочным внутри).
3. На готовое куриное мясо кладем маринованный лук, затем консервированный ананас и все присыпаем твердым сыром. Выпекаем в разогретой духовке (200°)до расплавления сыра, примерно, пять минут.
Приятного аппетита!