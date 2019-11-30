Рецепт дня: вкуснейшее куриное филе с ананасами

Предлагаем вам приготовить вкуснейшую курочку с ананасом в сырной шубке. Вам понравиться!

Ароматная, нежная курочка с ананасами и твердым сыром, запеченная в духовке. Готовится легко и быстро. Отличное блюдо, как на каждый день, так и для праздничного стола. Из указанного количества получается 8-10 порций.

Ингредиенты:

Для маринованного лука:

100 г репчатого лука;

соль по вкусу;

перец черный молотый по вкусу;

1 ч.л. сахара;

1 ч.л. уксуса;

1 ч.л. воды.

Основное блюдо:

1 кг куриного филе;

соль по вкусу;

специи к курице по вкусу;

150-200 г консервированного ананаса;

200 г. твердого сыра.

растительное масло для жарки.

Приготовление:

1. Готовить блюдо начинаем с маринования лука. Среднюю луковицу режем полукольцами, солим, перчим, добавляем сахар, уксус и воду. Все хорошо перемешиваем и отставляем пока готовила курицу.

2. Куриное филе промываем под проточной водой и режем на порционные кусочки. Слегка отбиваем. Солим и посыпаем специями по вкусу. Жарим при сильном огне на разогретой сковороде до золотистого цвета (так мясо остается сочным внутри).

3. На готовое куриное мясо кладем маринованный лук, затем консервированный ананас и все присыпаем твердым сыром. Выпекаем в разогретой духовке (200°)до расплавления сыра, примерно, пять минут.

Приятного аппетита!