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Рецепт дня: пряный гуакамоле
Рецепт дня: пряный гуакамоле

Рецепт дня: пряный гуакамоле

Рецепт дня: пряный гуакамоле
03:14 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pinterest.com

Гуакомоле - это праздничная мексиканская закуска. Попробуйте приготовить его и вы полюбите этот рецепт!

Предлагаем вам простой рецепт нежного гуакомоле.

Ингредиенты:

  • авокадо - 1 штука

  • лайм - 1 штука (или пол-лимона)

  • оливковое масло - 1 ст. ложка (опционально)

Щепотка:

  • соль

  • кайенский перец - на кончике ножа 

  • кориандр

  • паприка кусочками

  • чеснок

  • имбирь

  • орегано

  • петрушка

Приготовление:

1. Нам понадобится 1 спелый авокадо. При покупке выбирайте мягкий плод. Моем, разрезаем пополам и ложкой достаём мякоть. Складываем в небольшую тарелочку и режем на кубики. Вилкой разминаем плод до кремообразной массы. Можете воспользоваться и блендером. В готовой пасте не должно быть комочков.

2. Далее цитрусовые. Лучше всего лайм, но и лимон тоже подойдёт. Его нужно будет только половина.

3. Лайм или лимон катаем по столу, слегка прижимая. Затем выдавливаем сок через ситечко, чтобы не попали косточки.

4. Теперь осталось добавить специи. По щепотке: соли, СМЧП, Каенский перец (на кончике ножа), кориандр, паприка кусочками, чеснок, имбирь, орегано, тмин и петрушка.

5. Перемешиваем хорошо. Степень остроты и соли регулируйте по своему вкусу. Можно взять куккрузные чипсы (треугольниками) без добавок или же французский багет, нарезать и сверху выложить гуакамоле.

Готовый гуакамоле прикройте плёнкой и держите в холодильнике. 

Приятного аппетита!

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