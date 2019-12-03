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Рецепт дня: вкуснейшая запеканка с грибами и макаронами

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Рецепт дня: вкуснейшая запеканка с грибами и макаронами
03:40 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Готовим вкусную, сытную запеканку с грибами и макаронами.

Рецепт готовится быстро и просто. Грибы можно заменить на шампиньоны.

Ингредиенты:

  • 300 гр отварных грибов

  • 200 гр макарон твердых сортов (не отваренные)

  • 1 луковица

  • 30 гр. сливочного масла

  • 2 ст.л. растильного масла

  • соль, перец горошком по вкусу

Для заливки:

  • 200 мл молока или сливок

  • 2 яйца

  • 80 гр сыра

  • 1 зубчик чеснока

  • соль, перец по вкусу

  • Панировочные сухари – 1 ст.л.

Приготовление:

Подготовить все ингредиенты.

Макароны заранее отварить в подсоленной воде до полуготовности. Грибы, у меня белые -замороженные, тоже необходимо поварить в подсоленной воде, с черным перцем до готовности.

Крупную головку репчатого лука порезать на кубики. Обжарить его на сливочном масле до прозрачности. Добавить пару ст.л. растительного масла и выложить грибы, предварительно с грибов слить лишнюю жидкость.

Обжарить вместе с грибами минут 5-7 на среднем огне. Теперь добавить в грибы с луком макароны. Размешать и выложить в форму для запекания.

На этом этапе можно поставить духовку на разогрев до 200 градусов.

Делаем заливку: Сыр берите любой.Натереть его на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс или так же натереть на терке.

Яйца разбить в чашу и размешать вилкой или венчиком. Молоко или сливки ( у меня сливки 10% жирности) добавить в яйца. Добавить тертый сыр и чеснок. Затем соль, перец по вкусу. Все хорошо перемешать.

Полить заливкой макароны с грибами. Разровнять сыр. Сверху присыпать панировочными сухарями по желанию. Я присыпаю. Мне нравится после запекания как образовывается румяная корочка сверху. Отправить запеканку в духовку, разогретую до 200 градусов на 20 минут.

Вот такой быстрый, сытный обед или ужин у нас получился. По желанию сверху посыпать рубленной зеленью.

Приятного аппетита!

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