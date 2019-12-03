Рецепт дня: вкуснейшая запеканка с грибами и макаронами

Рецепт готовится быстро и просто. Грибы можно заменить на шампиньоны.
Ингредиенты:
300 гр отварных грибов
200 гр макарон твердых сортов (не отваренные)
1 луковица
30 гр. сливочного масла
2 ст.л. растильного масла
соль, перец горошком по вкусу
Для заливки:
200 мл молока или сливок
2 яйца
80 гр сыра
1 зубчик чеснока
соль, перец по вкусу
Панировочные сухари – 1 ст.л.
Приготовление:
Подготовить все ингредиенты.
Макароны заранее отварить в подсоленной воде до полуготовности. Грибы, у меня белые -замороженные, тоже необходимо поварить в подсоленной воде, с черным перцем до готовности.
Крупную головку репчатого лука порезать на кубики. Обжарить его на сливочном масле до прозрачности. Добавить пару ст.л. растительного масла и выложить грибы, предварительно с грибов слить лишнюю жидкость.
Обжарить вместе с грибами минут 5-7 на среднем огне. Теперь добавить в грибы с луком макароны. Размешать и выложить в форму для запекания.
На этом этапе можно поставить духовку на разогрев до 200 градусов.
Делаем заливку: Сыр берите любой.Натереть его на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс или так же натереть на терке.
Яйца разбить в чашу и размешать вилкой или венчиком. Молоко или сливки ( у меня сливки 10% жирности) добавить в яйца. Добавить тертый сыр и чеснок. Затем соль, перец по вкусу. Все хорошо перемешать.
Полить заливкой макароны с грибами. Разровнять сыр. Сверху присыпать панировочными сухарями по желанию. Я присыпаю. Мне нравится после запекания как образовывается румяная корочка сверху. Отправить запеканку в духовку, разогретую до 200 градусов на 20 минут.
Вот такой быстрый, сытный обед или ужин у нас получился. По желанию сверху посыпать рубленной зеленью.
Приятного аппетита!