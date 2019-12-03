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Идеальный вариант на зиму: потрясающе вкусные и простые рецепты глинтвейна

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Идеальный вариант на зиму: потрясающе вкусные и простые рецепты глинтвейна
12:18 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

В эти морозные деньки нет ничего лучше, чем завернуться в одеяло, включить хороший фильм и залечь на диван после тяжелого дня с кружечкой горячего напитка.

  • 1

    Безалкогольный глинтвейн

    Ингредиенты на 4 порции:

    вода: половина стакана;

    виноградный сок: 3 стакана;

    изюм: 2 ст. ложки;

    яблоко: половинка;

    цедра апельсина: 2 ст. ложки;

    лимонная цедра: 2 ст. ложки;

    корица: 1 ч. ложка;

    гвоздика: половина чайной ложки;

    кардамон: щепотка;

    имбирь: 1 г.

    Рецепт:

    В кастрюлю закидываем все вышеперечисленное (не в алюминиевую), перемешиваем. Ставим на плиту, но до кипения не доводим — после снимаем и даем несколько минут настояться. И вот — простейший безалкогольный глинтвейн готов и ждет, когда его разольют и выпьют. Для зимней попойки не подойдет, но чтобы согреться посреди рабочей недели — идеальный вариант.

  • 2

    Глинтвейн с апельсинами и медом

    Ингредиенты на 5 порций:

    два яблока;

    два апельсина;

    один лимон;

    мед: 2 ст. ложки;

    корица: 1 ч. ложка;

    анис и гвоздика: чуть-чуть;

    корень имбиря;

    сухое красное вино: 1 литр.

    Рецепт:

    Режем яблоки на дольки, выбрасываем сердцевину. Апельсины рвем на дольки и выдавливаем по максимуму сок в чашу, натираем туда корень имбиря на мелкой терке (берем немного, примерно 3-4 сантиметровый кусок). Выдавливаем в чашу лимон прямо на яблоки с апельсиновым соком, туда же добавляем натертую цедру лимона. Перемешиваем. Чтобы не было слишком кисло, можно выловить и выбросить цедру.

    После этого кидаем все в кастрюлю, насыпаем гвоздику, анис и корицу, поливаем сверху медом и красным вином. Ставим на медленный огонь, снимаем с плиты задолго до закипания, после чего ждем несколько минут, пока варево настоится. Разливаем по кружкам и наслаждаемся мощным апельсиновым вкусом с медовыми нотками.

  • 3

    Глинтвейн с апельсинами и белым вином

    Ингредиенты на 4 порции:

    белое сухое вино: бутылка 0,7;

    вода: полстакана;

    один апельсин;

    сахар: 100 г;

    одна палочка корицы;

    три гвоздички;

    Рецепт:

    Кидаем дольки апельсина в кастрюлю, добавляем пряности и сахар, заливаем водой и ставим на средний огонь. Мешаем, доводим до кипения и процеживаем — мякоть выбрасываем. После этого добавляем в отвар вино и греем на плите, не доводя до кипения. Разливаем по кружкам и наслаждаемся чуть терпким апельсиновым глинтвейном — в идеале он должен быть прозрачным, с желтоватым отливом.

  • 4

    Глинтвейн на темном пиве

    Ингредиенты на 4 порции:

    темное пиво: 1 литр;

    мед: 5 ч. ложек;

    один апельсин;

    один лимон;

    одна палочка корицы;

    мускатный орех: 0,5 г;

    кардамон: 1 г;

    имбирь: 5 г;

    три гвоздички.

    Рецепт:

    Заливаем пиво в кастрюлю и греем на плите до первых пузырьков. Кидаем туда специи и мед, размешиваем и также ставим на средний огонь. Апельсин колечками закидываем в самом конце, с ним же идет и корица.

    В итоге получается интересный почти-глинтвейн, которым можно не просто греться, но и лечить кашель — это если вы верите в народную медицину. Светлое пиво тут тоже сгодится, но вкус будет слишком уж специфический и резкий. Поэтому лучше сделать напиток из темного портера или стаута.

  • 5

    Кофейный глинтвейн с коньяком

    Ингредиенты на 4 порции:

    красное сухое вино: 0,7 л;

    коньяк: полстакана;

    кофе эспрессо: 1,5 стакана;

    сахар: 150 г.

    Рецепт:

    Варим кофе, после чего закидываем все вышеперечисленное в кастрюлю и ставим на средний огонь. Размешиваем сахар, доводим варево до кипения, после чего снимаем и даем немного дойти. Коньяк можно взять не самый дорогой, но и не сивуху — тогда, смешавшись с кофе, он даст отличный аромат с легкой шоколадной горчинкой во вкусе.

  • 6

    Клюквенный глинтвейн

    Ингредиенты на 4 порции:

    портвейн: 0,7 л;

    клюквенный сок: 4 стакана;

    апельсиновый сок: 1 стакан;

    вода: полстакана;

    сахар: 1 ст. ложка;

    черный перец горошком: 4 штуки;

    корень имбиря: 40 г;

    две палочки корицы;

    Рецепт:

    Кидаем в кастрюлю все ингредиенты (кроме вина), заливаем водой, клюквенным и апельсиновым соком и варим до кипения, помешивая. После чего снимаем с плиты и даем немного постоять, затем заливаем в кастрюлю портвейн, перемешиваем и разливаем по кружкам, предварительно процедив.

    Получается кисленький, горячий напиток, идеально подходящий для зимней хандры — плюс, отлично помогает при простуде.

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Рецепт, Напиток, Зима, Глинтвейн.
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