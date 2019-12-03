Идеальный вариант на зиму: потрясающе вкусные и простые рецепты глинтвейна

Безалкогольный глинтвейн
Ингредиенты на 4 порции:
вода: половина стакана;
виноградный сок: 3 стакана;
изюм: 2 ст. ложки;
яблоко: половинка;
цедра апельсина: 2 ст. ложки;
лимонная цедра: 2 ст. ложки;
корица: 1 ч. ложка;
гвоздика: половина чайной ложки;
кардамон: щепотка;
имбирь: 1 г.
Рецепт:
В кастрюлю закидываем все вышеперечисленное (не в алюминиевую), перемешиваем. Ставим на плиту, но до кипения не доводим — после снимаем и даем несколько минут настояться. И вот — простейший безалкогольный глинтвейн готов и ждет, когда его разольют и выпьют. Для зимней попойки не подойдет, но чтобы согреться посреди рабочей недели — идеальный вариант.
Глинтвейн с апельсинами и медом
Ингредиенты на 5 порций:
два яблока;
два апельсина;
один лимон;
мед: 2 ст. ложки;
корица: 1 ч. ложка;
анис и гвоздика: чуть-чуть;
корень имбиря;
сухое красное вино: 1 литр.
Рецепт:
Режем яблоки на дольки, выбрасываем сердцевину. Апельсины рвем на дольки и выдавливаем по максимуму сок в чашу, натираем туда корень имбиря на мелкой терке (берем немного, примерно 3-4 сантиметровый кусок). Выдавливаем в чашу лимон прямо на яблоки с апельсиновым соком, туда же добавляем натертую цедру лимона. Перемешиваем. Чтобы не было слишком кисло, можно выловить и выбросить цедру.
После этого кидаем все в кастрюлю, насыпаем гвоздику, анис и корицу, поливаем сверху медом и красным вином. Ставим на медленный огонь, снимаем с плиты задолго до закипания, после чего ждем несколько минут, пока варево настоится. Разливаем по кружкам и наслаждаемся мощным апельсиновым вкусом с медовыми нотками.
Глинтвейн с апельсинами и белым вином
Ингредиенты на 4 порции:
белое сухое вино: бутылка 0,7;
вода: полстакана;
один апельсин;
сахар: 100 г;
одна палочка корицы;
три гвоздички;
Рецепт:
Кидаем дольки апельсина в кастрюлю, добавляем пряности и сахар, заливаем водой и ставим на средний огонь. Мешаем, доводим до кипения и процеживаем — мякоть выбрасываем. После этого добавляем в отвар вино и греем на плите, не доводя до кипения. Разливаем по кружкам и наслаждаемся чуть терпким апельсиновым глинтвейном — в идеале он должен быть прозрачным, с желтоватым отливом.
Глинтвейн на темном пиве
Ингредиенты на 4 порции:
темное пиво: 1 литр;
мед: 5 ч. ложек;
один апельсин;
один лимон;
одна палочка корицы;
мускатный орех: 0,5 г;
кардамон: 1 г;
имбирь: 5 г;
три гвоздички.
Рецепт:
Заливаем пиво в кастрюлю и греем на плите до первых пузырьков. Кидаем туда специи и мед, размешиваем и также ставим на средний огонь. Апельсин колечками закидываем в самом конце, с ним же идет и корица.
В итоге получается интересный почти-глинтвейн, которым можно не просто греться, но и лечить кашель — это если вы верите в народную медицину. Светлое пиво тут тоже сгодится, но вкус будет слишком уж специфический и резкий. Поэтому лучше сделать напиток из темного портера или стаута.
Кофейный глинтвейн с коньяком
Ингредиенты на 4 порции:
красное сухое вино: 0,7 л;
коньяк: полстакана;
кофе эспрессо: 1,5 стакана;
сахар: 150 г.
Рецепт:
Варим кофе, после чего закидываем все вышеперечисленное в кастрюлю и ставим на средний огонь. Размешиваем сахар, доводим варево до кипения, после чего снимаем и даем немного дойти. Коньяк можно взять не самый дорогой, но и не сивуху — тогда, смешавшись с кофе, он даст отличный аромат с легкой шоколадной горчинкой во вкусе.
Клюквенный глинтвейн
Ингредиенты на 4 порции:
портвейн: 0,7 л;
клюквенный сок: 4 стакана;
апельсиновый сок: 1 стакан;
вода: полстакана;
сахар: 1 ст. ложка;
черный перец горошком: 4 штуки;
корень имбиря: 40 г;
две палочки корицы;
Рецепт:
Кидаем в кастрюлю все ингредиенты (кроме вина), заливаем водой, клюквенным и апельсиновым соком и варим до кипения, помешивая. После чего снимаем с плиты и даем немного постоять, затем заливаем в кастрюлю портвейн, перемешиваем и разливаем по кружкам, предварительно процедив.
Получается кисленький, горячий напиток, идеально подходящий для зимней хандры — плюс, отлично помогает при простуде.