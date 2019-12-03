Идеальный вариант на зиму: потрясающе вкусные и простые рецепты глинтвейна

1 Безалкогольный глинтвейн Ингредиенты на 4 порции: вода: половина стакана; виноградный сок: 3 стакана; изюм: 2 ст. ложки; яблоко: половинка; цедра апельсина: 2 ст. ложки; лимонная цедра: 2 ст. ложки; корица: 1 ч. ложка; гвоздика: половина чайной ложки; кардамон: щепотка; имбирь: 1 г. Рецепт: В кастрюлю закидываем все вышеперечисленное (не в алюминиевую), перемешиваем. Ставим на плиту, но до кипения не доводим — после снимаем и даем несколько минут настояться. И вот — простейший безалкогольный глинтвейн готов и ждет, когда его разольют и выпьют. Для зимней попойки не подойдет, но чтобы согреться посреди рабочей недели — идеальный вариант.

2 Глинтвейн с апельсинами и медом Ингредиенты на 5 порций: два яблока; два апельсина; один лимон; мед: 2 ст. ложки; корица: 1 ч. ложка; анис и гвоздика: чуть-чуть; корень имбиря; сухое красное вино: 1 литр. Рецепт: Режем яблоки на дольки, выбрасываем сердцевину. Апельсины рвем на дольки и выдавливаем по максимуму сок в чашу, натираем туда корень имбиря на мелкой терке (берем немного, примерно 3-4 сантиметровый кусок). Выдавливаем в чашу лимон прямо на яблоки с апельсиновым соком, туда же добавляем натертую цедру лимона. Перемешиваем. Чтобы не было слишком кисло, можно выловить и выбросить цедру. После этого кидаем все в кастрюлю, насыпаем гвоздику, анис и корицу, поливаем сверху медом и красным вином. Ставим на медленный огонь, снимаем с плиты задолго до закипания, после чего ждем несколько минут, пока варево настоится. Разливаем по кружкам и наслаждаемся мощным апельсиновым вкусом с медовыми нотками.

3 Глинтвейн с апельсинами и белым вином Ингредиенты на 4 порции: белое сухое вино: бутылка 0,7; вода: полстакана; один апельсин; сахар: 100 г; одна палочка корицы; три гвоздички; Рецепт: Кидаем дольки апельсина в кастрюлю, добавляем пряности и сахар, заливаем водой и ставим на средний огонь. Мешаем, доводим до кипения и процеживаем — мякоть выбрасываем. После этого добавляем в отвар вино и греем на плите, не доводя до кипения. Разливаем по кружкам и наслаждаемся чуть терпким апельсиновым глинтвейном — в идеале он должен быть прозрачным, с желтоватым отливом.

4 Глинтвейн на темном пиве Ингредиенты на 4 порции: темное пиво: 1 литр; мед: 5 ч. ложек; один апельсин; один лимон; одна палочка корицы; мускатный орех: 0,5 г; кардамон: 1 г; имбирь: 5 г; три гвоздички. Рецепт: Заливаем пиво в кастрюлю и греем на плите до первых пузырьков. Кидаем туда специи и мед, размешиваем и также ставим на средний огонь. Апельсин колечками закидываем в самом конце, с ним же идет и корица. В итоге получается интересный почти-глинтвейн, которым можно не просто греться, но и лечить кашель — это если вы верите в народную медицину. Светлое пиво тут тоже сгодится, но вкус будет слишком уж специфический и резкий. Поэтому лучше сделать напиток из темного портера или стаута.

5 Кофейный глинтвейн с коньяком Ингредиенты на 4 порции: красное сухое вино: 0,7 л; коньяк: полстакана; кофе эспрессо: 1,5 стакана; сахар: 150 г. Рецепт: Варим кофе, после чего закидываем все вышеперечисленное в кастрюлю и ставим на средний огонь. Размешиваем сахар, доводим варево до кипения, после чего снимаем и даем немного дойти. Коньяк можно взять не самый дорогой, но и не сивуху — тогда, смешавшись с кофе, он даст отличный аромат с легкой шоколадной горчинкой во вкусе.