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Рецепт дня: салат "Селедка под шубой"

Рецепт дня: салат "Селедка под шубой"
03:35 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pinterest.com

В духе праздничного настроения предлагаем вам приготовить вкусный салат "Селедка под шубой".

Сегодня хотим поделиться интересным вариантом приготовления салата под названием "Сельдь под шубой". Салатик получается сочным и вкусным, без большого количества майонеза!

Ингредиенты:

  • картофель вареный - 250 грамм

  • филе сельди – 2 шт.

  • лук репчатый - 150 грамм

  • уксус - 50 мл.

  • вода - 50 мл.

  • свекла вареная - 250 грамм

  • морковь вареная – 150 грамм.

  • майонез - 230 грамм

  • сахар - 1 ч.л.

Приготовление:

1. Итак, первым делом маринуем лук, мы его мелко измельчаем, высыпаем в емкость, вливаем уксус, воду, всыпаем сахар и хорошо перемешиваем, оставляем мариноваться на 15 минут. По истечению времени маринад сливаем.

2. Далее филе сельди нарезаем небольшими кусочками, натираем на крупную терку картофель, морковь, и свеклу.

3. Устанавливаем на блюдо форму для выпечки, и выкладываем первым слоем половину натертого картофеля и промазываем майонезом.

4. Далее также выкладываем половину моркови, раскладываем половину лука, выкладываем половину селедки и сверху половину свеклы, промазываем майонезом.

5. Снова выкладываем оставшийся картофель, слегка промазываем майонезом, раскладываем лук, селедку, морковь и свеклу. Промазываем майонезом, и отправляем в холодильник на пару часов для пропитки.

6. По истечению времени убираем форму, украшаем листиками петрушки и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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Все по теме:

Салат, Шуба, Селедка под шубой, Вкусный салат, Вкусный рецепт Шубы, Простой рецепт Шубы.
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