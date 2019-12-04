Рецепт дня: салат "Селедка под шубой"

Сегодня хотим поделиться интересным вариантом приготовления салата под названием "Сельдь под шубой". Салатик получается сочным и вкусным, без большого количества майонеза!
Ингредиенты:
картофель вареный - 250 грамм
филе сельди – 2 шт.
лук репчатый - 150 грамм
уксус - 50 мл.
вода - 50 мл.
свекла вареная - 250 грамм
морковь вареная – 150 грамм.
майонез - 230 грамм
сахар - 1 ч.л.
Приготовление:
1. Итак, первым делом маринуем лук, мы его мелко измельчаем, высыпаем в емкость, вливаем уксус, воду, всыпаем сахар и хорошо перемешиваем, оставляем мариноваться на 15 минут. По истечению времени маринад сливаем.
2. Далее филе сельди нарезаем небольшими кусочками, натираем на крупную терку картофель, морковь, и свеклу.
3. Устанавливаем на блюдо форму для выпечки, и выкладываем первым слоем половину натертого картофеля и промазываем майонезом.
4. Далее также выкладываем половину моркови, раскладываем половину лука, выкладываем половину селедки и сверху половину свеклы, промазываем майонезом.
5. Снова выкладываем оставшийся картофель, слегка промазываем майонезом, раскладываем лук, селедку, морковь и свеклу. Промазываем майонезом, и отправляем в холодильник на пару часов для пропитки.
6. По истечению времени убираем форму, украшаем листиками петрушки и подаем на стол.
Приятного аппетита!