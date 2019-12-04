Рецепт дня: салат "Селедка под шубой"

В духе праздничного настроения предлагаем вам приготовить вкусный салат "Селедка под шубой".

Сегодня хотим поделиться интересным вариантом приготовления салата под названием "Сельдь под шубой". Салатик получается сочным и вкусным, без большого количества майонеза!

Ингредиенты:

картофель вареный - 250 грамм

филе сельди – 2 шт.

лук репчатый - 150 грамм

уксус - 50 мл.

вода - 50 мл.

свекла вареная - 250 грамм

морковь вареная – 150 грамм.

майонез - 230 грамм

сахар - 1 ч.л.

Приготовление:

1. Итак, первым делом маринуем лук, мы его мелко измельчаем, высыпаем в емкость, вливаем уксус, воду, всыпаем сахар и хорошо перемешиваем, оставляем мариноваться на 15 минут. По истечению времени маринад сливаем.

2. Далее филе сельди нарезаем небольшими кусочками, натираем на крупную терку картофель, морковь, и свеклу.

3. Устанавливаем на блюдо форму для выпечки, и выкладываем первым слоем половину натертого картофеля и промазываем майонезом.

4. Далее также выкладываем половину моркови, раскладываем половину лука, выкладываем половину селедки и сверху половину свеклы, промазываем майонезом.

5. Снова выкладываем оставшийся картофель, слегка промазываем майонезом, раскладываем лук, селедку, морковь и свеклу. Промазываем майонезом, и отправляем в холодильник на пару часов для пропитки.

6. По истечению времени убираем форму, украшаем листиками петрушки и подаем на стол.

Приятного аппетита!