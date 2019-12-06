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Рецепт дня: мужской горячий, закусочный торт

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Рецепт дня: мужской горячий, закусочный торт
04:04 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: jumor.temaretik.com

Оригинальная идея, как на праздничном столе соединить любимые продукты.

Сегодня готовим торт-котлету, будет мясо, будет картошка с грибами! Ну и немного сыра! Все продукты на столе, можно приступать. Заранее приготовили только картофельное пюре.

Ингредиенты:

  • фарш 800 гр

  • картофельное пюре 600 гр

  • лук 2 шт

  • зелень укропа

  • сметана 200 мл

  • сыр 150 гр

  • грибы 150 гр

  • сухари 3 ст.лож

  • приправа для мяса 1 ч.лож

  • соль

  • яйца 2 шт

  • растительное масло

Приготовление:

1. Натертый лук добавляем в фарш, соль, сухари и специи для мяса. Перемешали и даем несколько минут постоять. После чего формируем небольшие, прямоугольные котлеты, похожи на кебабчики.

2. В небольшом количестве масла обжариваем котлеты на сильном огне, до аппетитной корочки(не до готовности). Главное запечатать все соки в котлете.

3. Параллельно, на второй сковороде обжариваем лук с грибами. Здесь нужно лук (порезанный полукольцами) довести до золотистости, а из грибов выпарить лишнюю влагу.

4. Используем жаропрочную тарелку и форму без дна. По бортам формы выставляем котлеты, получается мясной заборчик. В центр распределяем картофельное пюре и сверху обжаренные грибы.

5. Готовим заливку. Яйца слегка взобьем, добавляем натертый сыр (на мелкой терке), сметану, измельченную зелень. Перемешиваем, ориентируясь на сыр можно присолить.

6. Сырную заливку отправляем в форму, выравниваем. И запекаем в разогретой духовке минут 30-40, температура 180-200 градусов (все зависит от вашей духовки).

Готовый закусочный торт сверху слегка украсим, сеточка майонеза, жаренные грибы, зелень и помидоры черри. Пробуйте приготовить, рецепт интересный! Вкусный и сытный!

Приятного аппетита!

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Торт, Простой рецепт, Закусочный торт.
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