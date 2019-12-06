Рецепт дня: мужской горячий, закусочный торт

Сегодня готовим торт-котлету, будет мясо, будет картошка с грибами! Ну и немного сыра! Все продукты на столе, можно приступать. Заранее приготовили только картофельное пюре.
Ингредиенты:
фарш 800 гр
картофельное пюре 600 гр
лук 2 шт
зелень укропа
сметана 200 мл
сыр 150 гр
грибы 150 гр
сухари 3 ст.лож
приправа для мяса 1 ч.лож
соль
яйца 2 шт
растительное масло
Приготовление:
1. Натертый лук добавляем в фарш, соль, сухари и специи для мяса. Перемешали и даем несколько минут постоять. После чего формируем небольшие, прямоугольные котлеты, похожи на кебабчики.
2. В небольшом количестве масла обжариваем котлеты на сильном огне, до аппетитной корочки(не до готовности). Главное запечатать все соки в котлете.
3. Параллельно, на второй сковороде обжариваем лук с грибами. Здесь нужно лук (порезанный полукольцами) довести до золотистости, а из грибов выпарить лишнюю влагу.
4. Используем жаропрочную тарелку и форму без дна. По бортам формы выставляем котлеты, получается мясной заборчик. В центр распределяем картофельное пюре и сверху обжаренные грибы.
5. Готовим заливку. Яйца слегка взобьем, добавляем натертый сыр (на мелкой терке), сметану, измельченную зелень. Перемешиваем, ориентируясь на сыр можно присолить.
6. Сырную заливку отправляем в форму, выравниваем. И запекаем в разогретой духовке минут 30-40, температура 180-200 градусов (все зависит от вашей духовки).
Готовый закусочный торт сверху слегка украсим, сеточка майонеза, жаренные грибы, зелень и помидоры черри. Пробуйте приготовить, рецепт интересный! Вкусный и сытный!
Приятного аппетита!