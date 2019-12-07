Рецепт дня: cалат "Филадельфия" или ленивые суши

Предлагаем вам в этот раз приготовить праздничный салат "Филадельфия" или ленивые суши.

Потрясающе вкусный салат, который станет главным блюдом и украшением праздничного новогоднего стола. Все, кто любит суши и роллы обязательно оценят!

Ингредиенты:

огурец – 2 шт. маленькие

сливочный сыр – 150 гр

красная рыба малосольная – 350-400 гр

авокадо – 1 шт.

лимонный сок – 2 ч.л. (чтобы авокадо не слишком быстро потемнел)

рис круглозернистый – 250 гр

Для риса:

вода – 280 гр

уксус – 2 ст.л.

сахар – 1 ст.л. с горкой

соль – 0,5 ч.л.

нори – 2-4 шт (по желанию и наличию)

для подачи соевый соус, васаби и имбирь

Приготовление:

1. Для этого салата можно брать специальный рис для суши, а можно использовать обычный рис, но обязательно берите круглозернистый. Рис хорошо промыть несколько раз. Залить водой, дать закипеть и проварить на маленьком огне 15 минут. Выключить огонь, в кастрюлю с рисом положить несколько бумажных полотенец или накрыть обычным полотенцем. Оставить на 10 минут, чтобы в полотенце впиталась лишняя влага.

2. Смешать уксус, сахар и соль. Заправить рис получившимся соусом. Дать рису полностью остыть.

3. В одну часть риса добавить 2 измельченных листа нори. Можно весь рис сделать с нори, тогда берите 4 листа нори.

4. Половину рыбы нарезать кубиками, половину тонкими слайсами. Огурец и авокадо тоже нарезать кубиками. Чтобы авокадо не темнел, сбрызните его соком лимона. Размер кубиков можете регулировать индивидуально, мне нравятся крупные, чтобы отчетливо чувствовался вкус каждого ингредиента.

5. Собираем салат: первый слой рис с нори, красная рыба кубиками, огурец, рис, авокадо, красная рыба слайсами в форме розочек. На каждый слой выкладываем немного сливочного сыра. Авокадо и красную рыбу розочками советую выкладывать непосредственно перед подачей, чтобы авокадо не темнел, а рыба не заветривалась. Подаем с соевым соусом, васаби и имбирем.

Приятного аппетита!