Рецепт дня: cалат "Филадельфия" или ленивые суши

Потрясающе вкусный салат, который станет главным блюдом и украшением праздничного новогоднего стола. Все, кто любит суши и роллы обязательно оценят!
Ингредиенты:
огурец – 2 шт. маленькие
сливочный сыр – 150 гр
красная рыба малосольная – 350-400 гр
авокадо – 1 шт.
лимонный сок – 2 ч.л. (чтобы авокадо не слишком быстро потемнел)
рис круглозернистый – 250 гр
Для риса:
вода – 280 гр
уксус – 2 ст.л.
сахар – 1 ст.л. с горкой
соль – 0,5 ч.л.
нори – 2-4 шт (по желанию и наличию)
для подачи соевый соус, васаби и имбирь
Приготовление:
1. Для этого салата можно брать специальный рис для суши, а можно использовать обычный рис, но обязательно берите круглозернистый. Рис хорошо промыть несколько раз. Залить водой, дать закипеть и проварить на маленьком огне 15 минут. Выключить огонь, в кастрюлю с рисом положить несколько бумажных полотенец или накрыть обычным полотенцем. Оставить на 10 минут, чтобы в полотенце впиталась лишняя влага.
2. Смешать уксус, сахар и соль. Заправить рис получившимся соусом. Дать рису полностью остыть.
3. В одну часть риса добавить 2 измельченных листа нори. Можно весь рис сделать с нори, тогда берите 4 листа нори.
4. Половину рыбы нарезать кубиками, половину тонкими слайсами. Огурец и авокадо тоже нарезать кубиками. Чтобы авокадо не темнел, сбрызните его соком лимона. Размер кубиков можете регулировать индивидуально, мне нравятся крупные, чтобы отчетливо чувствовался вкус каждого ингредиента.
5. Собираем салат: первый слой рис с нори, красная рыба кубиками, огурец, рис, авокадо, красная рыба слайсами в форме розочек. На каждый слой выкладываем немного сливочного сыра. Авокадо и красную рыбу розочками советую выкладывать непосредственно перед подачей, чтобы авокадо не темнел, а рыба не заветривалась. Подаем с соевым соусом, васаби и имбирем.
Приятного аппетита!