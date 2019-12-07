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Рецепт дня: cалат "Филадельфия" или ленивые суши
Рецепт дня: cалат "Филадельфия" или ленивые суши

Рецепт дня: cалат "Филадельфия" или ленивые суши

Рецепт дня: cалат "Филадельфия" или ленивые суши
03:15 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Предлагаем вам в этот раз приготовить праздничный салат "Филадельфия" или ленивые суши.

Потрясающе вкусный салат, который станет главным блюдом и украшением праздничного новогоднего стола. Все, кто любит суши и роллы обязательно оценят!

Ингредиенты:

  • огурец – 2 шт. маленькие

  • сливочный сыр – 150 гр

  • красная рыба малосольная – 350-400 гр

  • авокадо – 1 шт.

  • лимонный сок – 2 ч.л. (чтобы авокадо не слишком быстро потемнел)

  • рис круглозернистый – 250 гр

Для риса:

  • вода – 280 гр

  • уксус – 2 ст.л.

  • сахар – 1 ст.л. с горкой

  • соль – 0,5 ч.л.

  • нори – 2-4 шт (по желанию и наличию)

  • для подачи соевый соус, васаби и имбирь

Приготовление:

1. Для этого салата можно брать специальный рис для суши, а можно использовать обычный рис, но обязательно берите круглозернистый. Рис хорошо промыть несколько раз. Залить водой, дать закипеть и проварить на маленьком огне 15 минут. Выключить огонь, в кастрюлю с рисом положить несколько бумажных полотенец или накрыть обычным полотенцем. Оставить на 10 минут, чтобы в полотенце впиталась лишняя влага.

2. Смешать уксус, сахар и соль. Заправить рис получившимся соусом. Дать рису полностью остыть.

3. В одну часть риса добавить 2 измельченных листа нори. Можно весь рис сделать с нори, тогда берите 4 листа нори.

4. Половину рыбы нарезать кубиками, половину тонкими слайсами. Огурец и авокадо тоже нарезать кубиками. Чтобы авокадо не темнел, сбрызните его соком лимона. Размер кубиков можете регулировать индивидуально, мне нравятся крупные, чтобы отчетливо чувствовался вкус каждого ингредиента.

5. Собираем салат: первый слой рис с нори, красная рыба кубиками, огурец, рис, авокадо, красная рыба слайсами в форме розочек. На каждый слой выкладываем немного сливочного сыра. Авокадо и красную рыбу розочками советую выкладывать непосредственно перед подачей, чтобы авокадо не темнел, а рыба не заветривалась. Подаем с соевым соусом, васаби и имбирем.

Приятного аппетита!

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Салат, Суши, Рецепт салата, Ленивые суши, Салат Филадельфия.
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