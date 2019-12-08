Рецепт дня: кружевные блинчики из кукурузной муки

Давно искали простой рецепт самых вкусных в мире блинов? Вот он! Попробуйте приготовить блинчики из кукурузной муки.

Как приготовить самые вкусные блинчики из кукурузной муки. Такие блины вкуснее всего подавать с бананом и шоколадом.

Ингредиенты:

кукурузная мука - 100 грамм

сахар - 3 ч. ложки

соль - щепотка

яйца - 2 штуки

молоко - 240 мл

растительное масло - 2 ст. ложки

Приготовление:

1. Для начала смешиваем сухие ингредиенты: 100 грамм кукурузной муки, 3 чайные ложки сахара и щепотку соли. В отдельной миске взбиваем.

2. 2 яйца и добавляем 240 миллилитров молока. Затем вливаем яично-молочную смесь к сухим ингредиентам и хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. И в довершении 2 столовые ложки растительного масла.

3. Вы можете использовать любое растительное. Снова всё хорошо перемешиваем и оставляем тесто на 30 минут. Мука немного набухнет, но тесто останется довольно жидким. Не пугайтесь, всё в порядке.

4. На средне-большом огне хорошо прокалываем сковороду. Масло не используйте. Вместо него будет первый блин. Выливаем на сковороду тесто и равномерно его распределяем. Жарим примерно 1 минуту. Как только края слегка подрумянились, переворачиваем блинчик на другую сторону. И жарим секунд 30. Блинчики можно смазать сливочным маслом.

Далее подача: сверху на блинчик немного шоколада и пару колечек банана. Заворачиваем конвертиком и наслаждаемся!

Приятного аппетита!