Рецепт дня: кружевные блинчики из кукурузной муки

Как приготовить самые вкусные блинчики из кукурузной муки. Такие блины вкуснее всего подавать с бананом и шоколадом.
Ингредиенты:
кукурузная мука - 100 грамм
сахар - 3 ч. ложки
соль - щепотка
яйца - 2 штуки
молоко - 240 мл
растительное масло - 2 ст. ложки
Приготовление:
1. Для начала смешиваем сухие ингредиенты: 100 грамм кукурузной муки, 3 чайные ложки сахара и щепотку соли. В отдельной миске взбиваем.
2. 2 яйца и добавляем 240 миллилитров молока. Затем вливаем яично-молочную смесь к сухим ингредиентам и хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. И в довершении 2 столовые ложки растительного масла.
3. Вы можете использовать любое растительное. Снова всё хорошо перемешиваем и оставляем тесто на 30 минут. Мука немного набухнет, но тесто останется довольно жидким. Не пугайтесь, всё в порядке.
4. На средне-большом огне хорошо прокалываем сковороду. Масло не используйте. Вместо него будет первый блин. Выливаем на сковороду тесто и равномерно его распределяем. Жарим примерно 1 минуту. Как только края слегка подрумянились, переворачиваем блинчик на другую сторону. И жарим секунд 30. Блинчики можно смазать сливочным маслом.
Далее подача: сверху на блинчик немного шоколада и пару колечек банана. Заворачиваем конвертиком и наслаждаемся!
Приятного аппетита!