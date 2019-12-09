Рецепт дня: бисквитный шоколадный торт

Непременно попробуйте приготовить этот шоколадный торт! Он вам понравится.

Готовим торт на праздничный стол. Для этого торта выпекаются шоколадные коржи с достаточно влажной структурой. Пропитывается все нежным кремом, который готовится на основе манной крупы с добавление цедры апельсина и сока лимона. Изюминкой этого торта являются именно апельсино-лимонные нотки. Они идеально оттеняет терпкий вкус шоколада, поэтому в целом торт получается необычным и очень интересным. Сразу оговорюсь, вкуса манки в креме не чувствуется совсем. Попробуйте и оцените сами бесподобный бисквитный шоколадный торт.

Ингредиенты:

Для коржей:

мука – 110 гр.

разрыхлитель – 10 гр.

какао – 35 гр.

масло сливочное – 150 гр.

сахарная пудра – 150 гр.

яйца – 3 шт.

Для крема:

апельсин – ½ шт.

лимон – ½ шт..

масло сливочное – 200 гр.

молоко – 500 мл.

манная крупа – 90 гр.

сахар – 170 гр.

Для украшения:

горький шоколад – 50 гр.

Приготовление:

1. Подготовить все ингредиенты. Яйца комнатной температуры разделить на белки и желтки.

2. Приготовить коржи для торта. Для этого муку, разрыхлитель и какао порошок аккуратно смешать в емкости. Затем эту сухую смесь пропустить через сито. Размягченное комнатной температуры сливочное масло поместить в глубокую чашу и начать взбивать в маслянистую массу, подсыпая по чуть-чуть половину сахарной пудры. Взбить на быстрой скорости миксером до пышности. Затем во взбитое масло постепенно добавить по одному желтку. Массу тщательно взбить миксером.

3. Приготовить белки. Сначала нам необходимо взбить их до плотной пены. Затем понемногу подсыпать остаток сахарной пудры и довести массу до плотных гладких пиков. Теперь аккуратно соединить, размешивая лопаткой или ложкой небольшими порциями пышные белки в масляно-яичную массу. Завершить замес теста вводом подготовленной заранее мучной смеси. На выходе должно получиться шоколадное тесто средней густоты. Поделить зрительно тесто напополам. Разъемную форму диаметром 20 см застелить пергаментом и смазать бока формы сливочным маслом. Половину порции теста вылить в форму. Выпекать шоколадный корж при температуре 180 градусов примерно 30-35 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Готовность проверить деревянной шпажкой. Затем вынуть корж из духовки, дать немного остыть и достать из формы. Подготовить форму таким же методом и залить вторую часть теста. Выпекать так же 30-35 минут при температуре 180 градусов. Выпеченным коржам дать остыть, подрезать, если есть выпуклые верхушки. Каждый корж разрезать вдоль, получая, таким образом, четыре более тонких бисквитных пласта. А срезанные куски измельчить в крошку. В конце обсыпать ими торт.

4. Теперь сделать крем. Молоко вылить и подогреть в небольшой кастрюле или сотейнике. Подсыпать манку и хорошо размешать, чтобы манная крупа не образовывала комков. Варить на тихом огне и при постоянном помешивании до загустения. Всыпать сахар, перемешать до его полного растворения. Выключить нагрев. Дать получившейся манной массе полностью остыть. Чтобы во время остывания верх не схватился корочкой затянуть поверхность смеси пищевой пленкой. С половины крупного апельсина снять мелкой теркой цедру. Мне нравится сочетание шоколада и апельсина в выпечке. Выдавить с лимона сок. Размягченное масло взбить в отдельной глубокой чаше. Когда масло станет пышным и более светлым, добавить сок лимона и цедру апельсина и еще немного взбить, чтобы апельсиновая добавка равномерно разошлась по маслу. Затем начать добавлять, не прекращая работу миксера, небольшими частями остывшую манку. В итоге должен получиться пышный и достаточно густой крем.

5. Осталось собрать торт. Взять первый корж и смазать его кремом. Выложить сверху второй корж и так же промазать кремом. Затем 3-ий и четвертый. Завершающий корж лишь слегка промазать кремом. Остатки я пускаю на бока собранного торта, сглаживая все неровности и пустоты. Затем выровненные бока закрепить бисквитной крошкой и приступить к украшению верхушки. Натереть на крупной терке половину плитки темного горького шоколада. Посыпать обильно им верхушку торта. Поставить в холодильник для пропитки минимум на 6 часов. За это время коржи хорошо пропитаются, а крем приобретет структуру суфле. Терпкий шоколадный вкус, дополненный тонкими нотками апельсина, никого не оставит равнодушным. Шикарный торт на любой праздник, застолье готов. Готовится, как видите, не сложно. Порадуйте обязательно своих гостей и домашних.

Приятного аппетита!