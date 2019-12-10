Рецепт дня: мясная закуска на праздничный стол

Специально для этого рецепта в мясном магазине порезали обычную свиную грудинку на слайсере. На цене это не отразилось, получился чудесный бекон!
Ингредиенты:
куриная грудка (филе) 2 шт (400 гр)
бекон 400 гр
чеснок 2 зуб
деревянные шпажки
маринад:
сок лимона 1 шт
соль, черный перец
кориандр 1 ч.лож
растительное масло
Приготовление:
Куриное филе разрезаем на пополам, на пластики. Отбиваем (через пленку) почти до толщины бекона. Присолили и промажем чесноком (пропущенный через пресс).
Подготовленную грудку нарезаем на полоски шириной с бекон. На каждую куриную полоску выкладываем полоску бекона и заворачиваем плотную улитку (розочку).
На деревянную шпажку собираем (насаживаем) по три улитки.
Все шашлычки отправляем в форму и промажем подготовленным соусом. Растительное масло + лимонный сок + кориандр. Оставляем мариноваться минут на 60 (можно оставить на ночь).
Обжариваем шашлычки с двух сторон до аппетитной золотистой корочки. Потом доводим под крышкой до готовности, на слабом огне.
Подаем нашу мясную закуску с овощами. Пробуйте, готовьте на здоровье, это очень вкусно!
Все вкусные подробности можно посмотреть в коротком видео рецепте.
Приятного аппетита!!!