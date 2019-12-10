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Рецепт дня: мясная закуска на праздничный стол

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Рецепт дня: мясная закуска на праздничный стол
03:09 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pixabay.com

Удивите всех за праздничный столом, замечательной мясной закуской!

Специально для этого рецепта в мясном магазине порезали обычную свиную грудинку на слайсере. На цене это не отразилось, получился чудесный бекон!

Ингредиенты:

  • куриная грудка (филе) 2 шт (400 гр)

  • бекон 400 гр

  • чеснок 2 зуб

  • деревянные шпажки

  • маринад:

  • сок лимона 1 шт

  • соль, черный перец

  • кориандр 1 ч.лож

  • растительное масло

Приготовление:

Куриное филе разрезаем на пополам, на пластики. Отбиваем (через пленку) почти до толщины бекона. Присолили и промажем чесноком (пропущенный через пресс).

Подготовленную грудку нарезаем на полоски шириной с бекон. На каждую куриную полоску выкладываем полоску бекона и заворачиваем плотную улитку (розочку).

На деревянную шпажку собираем (насаживаем) по три улитки.

Все шашлычки отправляем в форму и промажем подготовленным соусом. Растительное масло + лимонный сок + кориандр. Оставляем мариноваться минут на 60 (можно оставить на ночь).

Обжариваем шашлычки с двух сторон до аппетитной золотистой корочки. Потом доводим под крышкой до готовности, на слабом огне.

Подаем нашу мясную закуску с овощами. Пробуйте, готовьте на здоровье, это очень вкусно!

Все вкусные подробности можно посмотреть в коротком видео рецепте.

Приятного аппетита!!!

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