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Рецепт дня: идеальная закуска на праздничный стол

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Рецепт дня: идеальная закуска на праздничный стол
03:46 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Рецепт очень вкусного куриного, блинного торта с грибами.

Закусочный торт, который получится у каждого, а покорит всех гостей за праздничным столом! Блинный торт с курицей и грибами, даже звучит вкусно!

Ингредиенты:

тесто:

  • молоко 2 стакана,

  • яйца 2 шт,

  • сахар 1 ч.лож,

  • соль 1 ч.лож,

  • мука 2,5 стакана,

  • растительное масло 60 мл,

начинка:

  • яйца отварные 3 шт,

  • сыр 150 гр,

  • курица вареная 2 бедра,

  • маринованные грибы 150 гр,

  • чеснок 1 зуб,

  • майонез.

Приготовление:

Процесс простой, взбили (слегка) яйца с солью, добавляем сахар, часть молока и муку. Я всегда завожу густое тесто на блины, потом постепенно доливаю молоко и довожу до нужной консистенции. В самом конце добавляем растительное масло, хорошо перемешиваем и пусть постоит несколько минут.

Из готового теста жарим блины и готовим все для начинки.

Соединяем мелко порубленное куриное мясо с натертым сыром и яйцами. Добавляем измельченный чеснок, маринованные грибы (порубленные) , майонез и черный перец. Перемешиваем и пробуем на соль (если надо добавляем).

Собираем закусочный торт на тарелке, чередуя блины с начинкой. Готовой закуске даем настоятся в холодильнике, по времени около часа.

Минимальное украшение из оставшихся грибочков и закусочный торт на праздничный стол готов! Отлично нарезается, шикарно выглядит на разрезе и самое главное - очень вкусно!

Все подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео рецепте.

 Приятного аппетита!!!

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Рецепт, Закуска, Блины, Рецепт дня, блинный торт, Блинный торт с грибами.
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