Рецепт дня: идеальная закуска на праздничный стол

Рецепт очень вкусного куриного, блинного торта с грибами.

Закусочный торт, который получится у каждого, а покорит всех гостей за праздничным столом! Блинный торт с курицей и грибами, даже звучит вкусно!

Ингредиенты:

тесто:

молоко 2 стакана,

яйца 2 шт,

сахар 1 ч.лож,

соль 1 ч.лож,

мука 2,5 стакана,

растительное масло 60 мл,

начинка:

яйца отварные 3 шт,

сыр 150 гр,

курица вареная 2 бедра,

маринованные грибы 150 гр,

чеснок 1 зуб,

майонез.

Приготовление:

Процесс простой, взбили (слегка) яйца с солью, добавляем сахар, часть молока и муку. Я всегда завожу густое тесто на блины, потом постепенно доливаю молоко и довожу до нужной консистенции. В самом конце добавляем растительное масло, хорошо перемешиваем и пусть постоит несколько минут.

Из готового теста жарим блины и готовим все для начинки.

Соединяем мелко порубленное куриное мясо с натертым сыром и яйцами. Добавляем измельченный чеснок, маринованные грибы (порубленные) , майонез и черный перец. Перемешиваем и пробуем на соль (если надо добавляем).

Собираем закусочный торт на тарелке, чередуя блины с начинкой. Готовой закуске даем настоятся в холодильнике, по времени около часа.

Минимальное украшение из оставшихся грибочков и закусочный торт на праздничный стол готов! Отлично нарезается, шикарно выглядит на разрезе и самое главное - очень вкусно!

Все подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео рецепте.

Приятного аппетита!!!