Рецепт дня: идеальная закуска на праздничный стол

Закусочный торт, который получится у каждого, а покорит всех гостей за праздничным столом! Блинный торт с курицей и грибами, даже звучит вкусно!
Ингредиенты:
тесто:
молоко 2 стакана,
яйца 2 шт,
сахар 1 ч.лож,
соль 1 ч.лож,
мука 2,5 стакана,
растительное масло 60 мл,
начинка:
яйца отварные 3 шт,
сыр 150 гр,
курица вареная 2 бедра,
маринованные грибы 150 гр,
чеснок 1 зуб,
майонез.
Приготовление:
Процесс простой, взбили (слегка) яйца с солью, добавляем сахар, часть молока и муку. Я всегда завожу густое тесто на блины, потом постепенно доливаю молоко и довожу до нужной консистенции. В самом конце добавляем растительное масло, хорошо перемешиваем и пусть постоит несколько минут.
Из готового теста жарим блины и готовим все для начинки.
Соединяем мелко порубленное куриное мясо с натертым сыром и яйцами. Добавляем измельченный чеснок, маринованные грибы (порубленные) , майонез и черный перец. Перемешиваем и пробуем на соль (если надо добавляем).
Собираем закусочный торт на тарелке, чередуя блины с начинкой. Готовой закуске даем настоятся в холодильнике, по времени около часа.
Минимальное украшение из оставшихся грибочков и закусочный торт на праздничный стол готов! Отлично нарезается, шикарно выглядит на разрезе и самое главное - очень вкусно!
Все подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео рецепте.
Приятного аппетита!!!