Рецепт дня: пряный апельсиновый пирог на Новый год 2020

Простой в приготовлении, но очень эффектный пирог с апельсинами и шоколадом.

Если вы любите цитрусовую выпечку и аромат пряностей - этот рецепт пряного апельсинового пирога для вас.

Ингредиенты:

Апельсины - 3 шт.

Яйца - 4 шт.

Масло сливочное - 150 г

Сахар - 150 г

Мука - 150-180 г

Разрыхлитель - 1 ст. ложка

Шоколадные "капли" (шоколад для выпечки) - 2 ст. ложки

Смесь пряностей (по вашему выбору) - 1 ч. ложка

Вместо шоколадных капель можно использовать цукаты или вяленые фрукты и ягоды.

Приготовление

Подготовить необходимые продукты для пряного пирога с апельсинами и шоколадом.

В качестве пряностей можно использовать смесь корицы, гвоздики, ванили, кардамона, мускатного ореха.

1. Апельсины очистить от кожуры, полностью удалив белую часть. Нарезать апельсины кружочками толщиной 5 мм.

2. Из части апельсина выдавить сок (достаточно 1/3 стакана). Нарезанные апельсины поместить на сито или в дуршлаг и отложить в сторону.

3. Приготовить тесто для пирога. Для этого яйца соединить с сахаром. Взбить яйца с сахаром в пышную массу. Добавить размягченное сливочное масло, апельсиновый сок и взбить. Всыпать пряности.

4. Постепенно всыпать просеянную муку с разрыхлителем. Перемешать тесто до однородности. Добавить в тесто шоколадные капли, перемешать.

5. Форму для выпечки (диаметром 18-20 см) застелить пергаментом. Смазать маслом дно и стенки формы. На дно формы выложить нарезанные апельсины. Затем выложить кружочки апельсинов по стенкам формы.

6. Влить тесто. Выпекать пирог с апельсинами в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Готовность пирога проверять деревянной шпажкой - она должна быть сухой.

Готовый пирог с апельсинами и шоколадом остудить в форме, затем перевернуть на тарелку.

Шоколадные капли при выпечке пирога-перевертыша опустились на дно формы, поэтому получилось так, что кружочки апельсинов эффектно выделены шоколадом.

Вкусный и ароматный пряный апельсиновый пирог готов. Приятного аппетита!