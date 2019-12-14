Скачать
Суббота, 14.12.2019
Пристайко о следующем "нормандском саммите": Нам надо сделать домашнюю работу
Пристайко о следующем "нормандском саммите": Нам надо сделать домашнюю работу
"Психоз" Суркова на "нормандском саммите": Аваков рассказал подробности
"Психоз" Суркова на "нормандском саммите": Аваков рассказал подробности
Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
Известные украинцы в космонавтике: как простой изобретатель помог Армстронгу ступить на поверхность Луны
Известные украинцы в космонавтике: как простой изобретатель помог Армстронгу ступить на поверхность Луны

Рецепт дня: пряный апельсиновый пирог на Новый год 2020

Рецепт дня: пряный апельсиновый пирог на Новый год 2020
03:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Простой в приготовлении, но очень эффектный пирог с апельсинами и шоколадом.

Если вы любите цитрусовую выпечку и аромат пряностей - этот рецепт пряного апельсинового пирога для вас.

Ингредиенты:

  • Апельсины - 3 шт.

  • Яйца - 4 шт.

  • Масло сливочное - 150 г

  • Сахар - 150 г

  • Мука - 150-180 г

  • Разрыхлитель - 1 ст. ложка

  • Шоколадные "капли" (шоколад для выпечки) - 2 ст. ложки

  • Смесь пряностей (по вашему выбору) - 1 ч. ложка

Вместо шоколадных капель можно использовать цукаты или вяленые фрукты и ягоды.

Приготовление

Подготовить необходимые продукты для пряного пирога с апельсинами и шоколадом.

В качестве пряностей можно использовать смесь корицы, гвоздики, ванили, кардамона, мускатного ореха.

Рецепт дня: нежный тыквенный кекс с маком и новогодними специями (Видео)
Рецепт дня: нежный тыквенный кекс с маком и новогодними специями (Видео)Читать полностью

1. Апельсины очистить от кожуры, полностью удалив белую часть. Нарезать апельсины кружочками толщиной 5 мм.

2. Из части апельсина выдавить сок (достаточно 1/3 стакана). Нарезанные апельсины поместить на сито или в дуршлаг и отложить в сторону.

3. Приготовить тесто для пирога. Для этого яйца соединить с сахаром. Взбить яйца с сахаром в пышную массу. Добавить размягченное сливочное масло, апельсиновый сок и взбить. Всыпать пряности.

4. Постепенно всыпать просеянную муку с разрыхлителем. Перемешать тесто до однородности. Добавить в тесто шоколадные капли, перемешать.

Рецепт дня: бисквитный шоколадный торт
Рецепт дня: бисквитный шоколадный тортЧитать полностью

5. Форму для выпечки (диаметром 18-20 см) застелить пергаментом. Смазать маслом дно и стенки формы. На дно формы выложить нарезанные апельсины. Затем выложить кружочки апельсинов по стенкам формы.

6. Влить тесто. Выпекать пирог с апельсинами в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Готовность пирога проверять деревянной шпажкой - она должна быть сухой.

Готовый пирог с апельсинами и шоколадом остудить в форме, затем перевернуть на тарелку.

Шоколадные капли при выпечке пирога-перевертыша опустились на дно формы, поэтому получилось так, что кружочки апельсинов эффектно выделены шоколадом.

Вкусный и ароматный пряный апельсиновый пирог готов. Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепты, Ингредиенты, Блюдо, Приготовление, Рецепт дня, Апельсиновый пирог, Вкусное блюдо, Новый год 2020, Новогодний рецепт, Пряный апельсиновый пирог.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Украины назначил четырех глав районов в двух областях
02 Маруся Зверобой: Хочу встретиться с Зеленским один на один
03 Пристайко: Россия понимает, что требования, записанные в Минске, не являются реальными
04 Роман "Доця" о начале войны на Донбассе стал Книгой года BBC-2019
05 Долой таблетки: продукты, которые способны заменить лекарства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поддержать Украину: премьер Канады дал задание новому главе МИД
Поддержать Украину: премьер Канады дал задание главе МИД
Моралес ищет политического убежища в Аргентине
Моралес ищет политического убежища в Аргентине
Атамбаева обвиняют в убийстве спецназовца
Атамбаева обвиняют в убийстве спецназовца
Рецепт дня: пряный апельсиновый пирог на Новый год 2020
Рецепт дня: пряный апельсиновый пирог на Новый год 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь