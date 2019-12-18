Рецепт дня: торт "Пломбир" со вкусом мороженого

Это торт со вкусом мороженого. Он очень нежный, полностью пропитанный кремом, высокий, всегда нравится гостям. Этот рецепт торта – это отличное решение для праздничного застолья.
Ингредиенты:
Тесто для коржа:
мука – 2 стак.
сливочное масло – 200 г
сахар – 1 стак. (200 мл)
яйца – 1 шт.
сметана – 100 г
сода пищевая (погасить уксусом) – 0,5 ч. л.
Крем:
молоко – 400 мл
сахар – 1 стак. (200 мл)
сливочное масло – 200 г
крахмал – 3 ст. л. (без горки)
Для украшения:
миндальные лепестки – 4 ст. л.
кондитерские жемчужины – 1 упак.
Приготовления:
1. Готовим тесто: взбиваем сливочное масло и сахар, затем добавляем яйцо и сметану. Добавляем соду гашеную уксусом и постепенно вводим муку. Замешиваем тесто.
2. Отправляем форму с тестом в духовку на 180 градусов примерно на 35 минут. Форму нужно брать диаметром от 26 см. И прежде, чем выкладывать тесто, смазать форму маслом. Выпекаем до легкой золотистости.
3. Готовим крем: разводим крахмал в небольшом количестве молока. Молоко смешиваем с сахаром и доводим до кипения. После закипания тонкой струйкой вливаем крахмал и непрерывно помешивая варим, пока крем не загустеет. Даем крему остыть.
4. Разрезаем корж на кусочки примерно 2х2 см. Крошки оставляем для обсыпки.
5. В размягченное сливочное масло постепенно вводим заваренное молоко. По желанию можно добавить ванилин или цедру лимона.
6. Кусочки коржа перемешиваем с кремом. Немного крема оставляем на обмазку боков торта.
7. Собираем торт: Устанавливаем форму на блюдо (у меня форма 20 см), на дно формы помешаем часть крошек от коржа и выкладываем кусочки коржа с кремом постепенно утрамбовывая. Верх торта смазываем кремом, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на ночь.
8. Смазываем бока торта кремом, посыпаем крошками от коржа и украшаем торт верх торта по желанию. Я украсила миндальными лепестками и кондитерскими жемчужинами.
Торт готов! Вкусных вам праздников!