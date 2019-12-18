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Рецепт дня: торт "Пломбир" со вкусом мороженого

Рецепт дня: торт "Пломбир" со вкусом мороженого
03:30 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Ни какой праздничный стол не обходится без праздничного торта. Сегодня мы приготовим нежный торт "Пломбир".

Это торт со вкусом мороженого. Он очень нежный, полностью пропитанный кремом, высокий, всегда нравится гостям. Этот рецепт торта – это отличное решение для праздничного застолья.

Ингредиенты:

Тесто для коржа:

  • мука – 2 стак.

  • сливочное масло – 200 г 

  • сахар – 1 стак. (200 мл)

  • яйца – 1 шт. 

  • сметана – 100 г

  • сода пищевая (погасить уксусом) – 0,5 ч. л. 

Крем:

  • молоко – 400 мл

  • сахар – 1 стак. (200 мл)

  • сливочное масло – 200 г

  • крахмал – 3 ст. л. (без горки)

Для украшения:

  • миндальные лепестки – 4 ст. л.

  • кондитерские жемчужины – 1 упак.

Приготовления:

1. Готовим тесто: взбиваем сливочное масло и сахар, затем добавляем яйцо и сметану. Добавляем соду гашеную уксусом и постепенно вводим муку. Замешиваем тесто.

2. Отправляем форму с тестом в духовку на 180 градусов примерно на 35 минут. Форму нужно брать диаметром от 26 см. И прежде, чем выкладывать тесто, смазать форму маслом. Выпекаем до легкой золотистости.

3. Готовим крем: разводим крахмал в небольшом количестве молока. Молоко смешиваем с сахаром и доводим до кипения. После закипания тонкой струйкой вливаем крахмал и непрерывно помешивая варим, пока крем не загустеет. Даем крему остыть.

4. Разрезаем корж на кусочки примерно 2х2 см. Крошки оставляем для обсыпки.

5. В размягченное сливочное масло постепенно вводим заваренное молоко. По желанию можно добавить ванилин или цедру лимона.

6. Кусочки коржа перемешиваем с кремом. Немного крема оставляем на обмазку боков торта.

7. Собираем торт: Устанавливаем форму на блюдо (у меня форма 20 см), на дно формы помешаем часть крошек от коржа и выкладываем кусочки коржа с кремом постепенно утрамбовывая. Верх торта смазываем кремом, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на ночь.

8. Смазываем бока торта кремом, посыпаем крошками от коржа и украшаем торт верх торта по желанию. Я украсила миндальными лепестками и кондитерскими жемчужинами.

Торт готов! Вкусных вам праздников!

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