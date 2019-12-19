Вкуснейший рецепт на День святого Николая: ванильный кекс на молоке с курагой

Кекс с курагой обязательно понравится вам и вашим детям.

Отличный рецепт из простых и доступных продуктов. Испеките такой кекс на молоке - это совсем нетрудно, и он сможет стать достойной выпечкой на вашем столе.

Ингредиенты:

Мука - 250 г

Курага - 5-6 шт.

Молоко - 100 мл

Яйцо - 1 шт.

Масло сливочное - 70 г + для смазывания формочек (если нужно)

Сахар - 60 г

Разрыхлитель - 2 ч. ложки (10 г)

Ванилин - 1/2 пакетика (1 г)

или ванильный сахар - 1 пакетик (10 г)

Соль - 1 ч. ложка (5 г)

Приготовление

1. Подготавливаем необходимые продукты.

Масло нужно достать из холодильника заранее и оставить на столе, чтобы оно хорошо размягчилось. Если времени на это нет, масло можно просто растопить.

2. Курагу заранее замачиваем в тёплой воде минут на 15. Когда курага разбухнет и станет мягче, сливаем воду. Обсушиваем курагу при помощи бумажных полотенец. Нарезаем курагу мелкими кусочками.

3. Включаем духовку для разогрева до 180 градусов.

В миске смешиваем все сыпучие ингредиенты: просеянную муку, сахар, соль, разрыхлитель и ванилин. Если вы используете ванильный сахар, то его можно взять целый пакетик. Ванилина же много класть в выпечку нельзя, так как будет неприятный горький привкус.

4. В миску с сухой смесью разбиваем яйцо. Размягчённое масло нарезаем кусочками и тоже выкладываем в миску.

5. Добавляем молоко и замешиваем тесто.

Тесто должно быть чуть гуще, чем на оладьи. Туда же выкладываем кусочки кураги и перемешиваем.

6. В смазанные маслом формочки для кексов выкладываем тесто, немного не доходя до краёв. Формочки могут быть как металлическими, так и силиконовыми. Силиконовые формочки смазывать маслом не нужно.

Можно также использовать одну большую форму для кекса. В таком случае время выпекания увеличится.

7. Выпекаем кексы с курагой примерно 20 минут (или 30-35 минут, если взяли большую форму).

По истечении времени протыкаем один из кексов зубочисткой. Если зубочистка выходит сухой, то кексы готовы. Готовые кексы извлекаем из формы, сверху посыпаем сахарной пудрой и слегка остужаем. Затем подаём кексы к чаю.

Приятного аппетита!