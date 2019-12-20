Рецепт дня: кальмары, тушеные с грибами и консервированной кукурузой

Предлагаем вам приготовить кальмары с грибами, консервированной кукурузой и овощами.
Ингредиенты:
Кальмары – 3 шт. (220 г в очищенном виде)
Шампиньоны – 4 шт. (140 г)
Лук репчатый – ½ шт. (60 г)
Морковь – 1 шт. (170 г)
Кукуруза консервированная – 0,5 банки (100 г)
Мука – 1 ст. ложка (10 г)
Петрушка свежая – по вкусу
Укроп свежий – по вкусу
Соль – по вкусу
Перец чёрный молотый – по вкусу
Базилик сушёный (по желанию) – 1 щепотка
Масло растительное – для жарки
Приготовление
1. Подготавливаем все необходимые ингредиенты.
В процессе готовки понадобится 200-300 мл горячей воды.
2. Если кальмары свежие и неочищенные, то моем их под проточной водой, опускаем в кипяток на 30 секунд, а затем перекладываем в холодную воду и с лёгкостью очищаем от плёнок. Удаляем внутренности и хрящевые пластины. Если кальмары очищенные, тогда просто моем их. Нарезаем кальмары кольцами.
3. Морковь очищаем и нарезаем небольшими кубиками.
Лук очищаем и мелко нарезаем.
4. С кукурузы сливаем жидкость. Грибы нарезаем тонкими пластинками.
5. На сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем лук и обжариваем до прозрачности.
6. К луку добавляем морковь и готовим 5 минут.
Затем добавляем грибы и обжариваем 5 минут. Туда же отправляем кукурузу и перемешиваем. Тушим 2-3 минуты.
7. Затем всыпаем в сковороду муку и тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Вливаем в сковороду горячую воду и хорошо перемешиваем, чтобы соус получился однородным.
8. Варим соус на маленьком огне до готовности (мягкости) овощей.
Когда соус будет готов, выкладываем в сковороду кольца кальмаров и готовим 2 минуты после закипания, постоянно помешивая. Солим и перчим по вкусу. При желании можно добавить сушёный базилик.
Подаём кальмары, тушенные с грибами и консервированной кукурузой, с любым гарниром.
Свежую зелень мелко нарезаем и посыпаем готовое блюдо.
Приятного аппетита!