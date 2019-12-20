Рецепт дня: кальмары, тушеные с грибами и консервированной кукурузой

Такое блюдо непременно понравится любителям морепродуктов и будет сочетаться с любым гарниром.

Предлагаем вам приготовить кальмары с грибами, консервированной кукурузой и овощами.

Ингредиенты:

Кальмары – 3 шт. (220 г в очищенном виде)

Шампиньоны – 4 шт. (140 г)

Лук репчатый – ½ шт. (60 г)

Морковь – 1 шт. (170 г)

Кукуруза консервированная – 0,5 банки (100 г)

Мука – 1 ст. ложка (10 г)

Петрушка свежая – по вкусу

Укроп свежий – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец чёрный молотый – по вкусу

Базилик сушёный (по желанию) – 1 щепотка

Масло растительное – для жарки

Приготовление

1. Подготавливаем все необходимые ингредиенты.

В процессе готовки понадобится 200-300 мл горячей воды.

2. Если кальмары свежие и неочищенные, то моем их под проточной водой, опускаем в кипяток на 30 секунд, а затем перекладываем в холодную воду и с лёгкостью очищаем от плёнок. Удаляем внутренности и хрящевые пластины. Если кальмары очищенные, тогда просто моем их. Нарезаем кальмары кольцами.

3. Морковь очищаем и нарезаем небольшими кубиками.

Лук очищаем и мелко нарезаем.

4. С кукурузы сливаем жидкость. Грибы нарезаем тонкими пластинками.

5. На сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем лук и обжариваем до прозрачности.

6. К луку добавляем морковь и готовим 5 минут.

Затем добавляем грибы и обжариваем 5 минут. Туда же отправляем кукурузу и перемешиваем. Тушим 2-3 минуты.

7. Затем всыпаем в сковороду муку и тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Вливаем в сковороду горячую воду и хорошо перемешиваем, чтобы соус получился однородным.

8. Варим соус на маленьком огне до готовности (мягкости) овощей.

Когда соус будет готов, выкладываем в сковороду кольца кальмаров и готовим 2 минуты после закипания, постоянно помешивая. Солим и перчим по вкусу. При желании можно добавить сушёный базилик.

Подаём кальмары, тушенные с грибами и консервированной кукурузой, с любым гарниром.

Свежую зелень мелко нарезаем и посыпаем готовое блюдо.

Приятного аппетита!