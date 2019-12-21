Рецепт дня: вкуснейший яблочный штрудель

Штрудель - рецепт немецкой кухни, представляющий собой рулет из теста с различной, как правило, фруктовой начинкой.
"Штрудель" переводится как "водоворот", и этот пирог действительно закручивают в виде водоворота или рулета. Считается, что штрудель придумали в Австрии, и до сих пор классическим считается штрудель венский, с яблоками, изюмом и корицей. Штрудель готовят из тонкого теста, которое затем закатывается. Может показаться, что вам непросто будет сделать штрудель, однако поможет справиться с этой задачей. Также готовят штрудель из слоеного теста.
Ингредиенты:
Для теста:
Мука - 1,5 стакана
Яйцо - 1 шт.
Масло сливочное - 25 г
Вода - 30 мл
Сахар - 1 ст. ложка
Соль - 1 щепотка
Для начинки:
Яблоки - 300 г
Сахар - 1 ст. ложка
Сухари молотые (или хлебные крошки, измельчённое песочное печенье) - 1/4 стакана
Корица молотая - 1/2 ч. ложки
Масло сливочное - 10 г
Для смазывания штруделя:
Молоко - 30 мл
или яйцо - 1 шт.
Приготовление
1. Подготавливаем ингредиенты для теста.
Масло заранее достаем из холодильника. Вместо сухарей можно использовать хлебные крошки или измельченное песочное печенье.
2. Яйцо взбиваем венчиком с сахаром и щепоткой соли. Затем добавляем воду и перемешиваем до растворения сахара. В миску просеиваем муку, добавляем размягченное сливочное масло и яичную смесь. Вымешиваем тесто.
3. Тесто заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 30-40 минут.
Подготавливаем остальные продукты. Духовку включаем разогреваться до 180 градусов.
4. Яблоки очищаем от кожуры и сердцевины и нарезаем ломтиками. Сливочное масло растапливаем.
5. Тесто раскатываем в прямоугольник толщиной около 2-3 мм. Смазываем растопленным сливочным маслом.
6. На один край теста выкладываем яблоки. Посыпаем сахаром, корицей и сухарями. Заворачиваем тесто в рулет. Выкладываем штрудель на застеленный пергаментом противень. Я использовала стеклянную форму. Смазываем сверху штрудель молоком или взбитым яйцом. Делаем небольшие надрезы.
7. Выпекаем штрудель в течение 25-30 минут.
Яблочный штрудель готов!
Приятного вам аппетита!