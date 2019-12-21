Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Рецепт дня: вкуснейший яблочный штрудель

Рецепт дня: вкуснейший яблочный штрудель
02:58 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Фото: pixabay.com

Приложив немного усилий, можно приготовить дома прекрасный вкусный десерт к чаю - яблочный штрудель.

Штрудель - рецепт немецкой кухни, представляющий собой рулет из теста с различной, как правило, фруктовой начинкой.

"Штрудель" переводится как "водоворот", и этот пирог действительно закручивают в виде водоворота или рулета. Считается, что штрудель придумали в Австрии, и до сих пор классическим считается штрудель венский, с яблоками, изюмом и корицей. Штрудель готовят из тонкого теста, которое затем закатывается. Может показаться, что вам непросто будет сделать штрудель, однако поможет справиться с этой задачей. Также готовят штрудель из слоеного теста.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука - 1,5 стакана

  • Яйцо - 1 шт.

  • Масло сливочное - 25 г

  • Вода - 30 мл

  • Сахар - 1 ст. ложка

  • Соль - 1 щепотка

Для начинки:

  • Яблоки - 300 г

  • Сахар - 1 ст. ложка

  • Сухари молотые (или хлебные крошки, измельчённое песочное печенье) - 1/4 стакана

  • Корица молотая - 1/2 ч. ложки

  • Масло сливочное - 10 г

Для смазывания штруделя:

  • Молоко - 30 мл

  • или яйцо - 1 шт.

Приготовление

Рецепт дня: торт "Пломбир" со вкусом мороженого
Рецепт дня: торт "Пломбир" со вкусом мороженогоЧитать полностью

1. Подготавливаем ингредиенты для теста.

Масло заранее достаем из холодильника. Вместо сухарей можно использовать хлебные крошки или измельченное песочное печенье.

2. Яйцо взбиваем венчиком с сахаром и щепоткой соли. Затем добавляем воду и перемешиваем до растворения сахара. В миску просеиваем муку, добавляем размягченное сливочное масло и яичную смесь. Вымешиваем тесто.

3. Тесто заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 30-40 минут.

Рецепт дня: пряный апельсиновый пирог на Новый год 2020
Рецепт дня: пряный апельсиновый пирог на Новый год 2020Читать полностью

Подготавливаем остальные продукты. Духовку включаем разогреваться до 180 градусов.

4. Яблоки очищаем от кожуры и сердцевины и нарезаем ломтиками. Сливочное масло растапливаем.

5. Тесто раскатываем в прямоугольник толщиной около 2-3 мм. Смазываем растопленным сливочным маслом.

6. На один край теста выкладываем яблоки. Посыпаем сахаром, корицей и сухарями. Заворачиваем тесто в рулет. Выкладываем штрудель на застеленный пергаментом противень. Я использовала стеклянную форму. Смазываем сверху штрудель молоком или взбитым яйцом. Делаем небольшие надрезы.

7. Выпекаем штрудель в течение 25-30 минут.

Яблочный штрудель готов!

Приятного вам аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепты, Ингредиенты, Блюдо, Десерт, Приготовление, Яблочный штрудель, Рецепт дня, Вкусное блюдо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь