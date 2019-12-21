Рецепт дня: вкуснейший яблочный штрудель

Приложив немного усилий, можно приготовить дома прекрасный вкусный десерт к чаю - яблочный штрудель.

Штрудель - рецепт немецкой кухни, представляющий собой рулет из теста с различной, как правило, фруктовой начинкой.

"Штрудель" переводится как "водоворот", и этот пирог действительно закручивают в виде водоворота или рулета. Считается, что штрудель придумали в Австрии, и до сих пор классическим считается штрудель венский, с яблоками, изюмом и корицей. Штрудель готовят из тонкого теста, которое затем закатывается. Может показаться, что вам непросто будет сделать штрудель, однако поможет справиться с этой задачей. Также готовят штрудель из слоеного теста.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука - 1,5 стакана

Яйцо - 1 шт.

Масло сливочное - 25 г

Вода - 30 мл

Сахар - 1 ст. ложка

Соль - 1 щепотка

Для начинки:

Яблоки - 300 г

Сахар - 1 ст. ложка

Сухари молотые (или хлебные крошки, измельчённое песочное печенье) - 1/4 стакана

Корица молотая - 1/2 ч. ложки

Масло сливочное - 10 г

Для смазывания штруделя:

Молоко - 30 мл

или яйцо - 1 шт.

Приготовление

1. Подготавливаем ингредиенты для теста.

Масло заранее достаем из холодильника. Вместо сухарей можно использовать хлебные крошки или измельченное песочное печенье.

2. Яйцо взбиваем венчиком с сахаром и щепоткой соли. Затем добавляем воду и перемешиваем до растворения сахара. В миску просеиваем муку, добавляем размягченное сливочное масло и яичную смесь. Вымешиваем тесто.

3. Тесто заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 30-40 минут.

Подготавливаем остальные продукты. Духовку включаем разогреваться до 180 градусов.

4. Яблоки очищаем от кожуры и сердцевины и нарезаем ломтиками. Сливочное масло растапливаем.

5. Тесто раскатываем в прямоугольник толщиной около 2-3 мм. Смазываем растопленным сливочным маслом.

6. На один край теста выкладываем яблоки. Посыпаем сахаром, корицей и сухарями. Заворачиваем тесто в рулет. Выкладываем штрудель на застеленный пергаментом противень. Я использовала стеклянную форму. Смазываем сверху штрудель молоком или взбитым яйцом. Делаем небольшие надрезы.

7. Выпекаем штрудель в течение 25-30 минут.

Яблочный штрудель готов!

Приятного вам аппетита!