Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Рецепт дня: крутые закуски на новогодний стол

Смотрите фото (9)
Рецепт дня: крутые закуски на новогодний стол
03:12 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: Скриншот

Сегодня 3 простых, но очень вкусных рецепта закусок на праздничный стол!

Закуски в морском стиле! Есть мнение, что закуски с морепродуктами дорогие, ничего подобного, все доступно и легко! Смотрите и готовьте на здоровье!

Сочетание оливок и балтийской кильки пряного посола просто шикарное! Приготовление каждой закуски занимает несколько минут.

Ингредиенты:

закуска №1

  • хлеб (батон)

  • творожный сыр

  • крабовые палочки

  • оливки

  • хамса(мойва, килька) соленая

закуска №2

  • красная рыба (ломтики) 100 гр

  • оливки

  • творожный сыр 100 гр

  • сметана 1-2 ч.лож

закуска №3

  • тарталетки

  • сельдь (филе) 1/2 шт

  • яблоко (зеленое, кислое) 1/4 шт

  • яйца перепелиные 4-6 шт

  • лук фиолетовый 1\2 шт

  • майонез 1 ст.лож

Приготовление:

Хлеб для тостов обрезаем, убираем корочки. Промажем каждый кусочек творожным сыром (можно смешать с ложкой сметаны). Крабовые палочки разворачиваем и выкладываем в середину (лишнее обрезаем).

Кильку чистим и филе на пару минут заливаем растительным маслом (1 ст.лож) и добавляем немного черного перца.

Слоеный бутерброд разрезаем на четыре части. Вокруг каждой оливки обвернем филе кильки и при помощи шпажки собираем закуску вместе.

Для второй закуски понадобится 100 гр красной рыбы и столько же творожного сыра (чаще всего использую сливочный).

Пластики рыбы выкладываем на пленку, как основание. Сверху распределяем полученный крем (творожный сыр + сметана) и раскладываем порезанные оливки.

При помощи пленки заворачиваем плотный рулет и убираем в холодильник на 30 минут (можно даже на ночь). Перед подачей рулет нарезаем на кусочки.

Для третей закуски берем готовые тарталетки, горсть перепелиных яиц и по половинки яблока, лука, селедки.

Мелко режем филе сельди, яблоко, лучок и яйца (все кубиком). Добавляем ложку, две майонеза и хорошо перемешиваем. Отрезанный кружок от яиц отправляем на дно тарталетки (так они уже полные долго не от мокнут и останутся хрустящими). Наполняем тарталетки полученным салатом и закуска готова!

Подробности приготовления всех трех закусок можно посмотреть в коротком видео рецепте.

 

Приятного аппетита!!!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Рецепт, Новый год, Закуска, Рецепт дня, Новый год 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь