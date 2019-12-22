Рецепт дня: крутые закуски на новогодний стол

Закуски в морском стиле! Есть мнение, что закуски с морепродуктами дорогие, ничего подобного, все доступно и легко! Смотрите и готовьте на здоровье!
Сочетание оливок и балтийской кильки пряного посола просто шикарное! Приготовление каждой закуски занимает несколько минут.
Ингредиенты:
закуска №1
хлеб (батон)
творожный сыр
крабовые палочки
оливки
хамса(мойва, килька) соленая
закуска №2
красная рыба (ломтики) 100 гр
оливки
творожный сыр 100 гр
сметана 1-2 ч.лож
закуска №3
тарталетки
сельдь (филе) 1/2 шт
яблоко (зеленое, кислое) 1/4 шт
яйца перепелиные 4-6 шт
лук фиолетовый 1\2 шт
майонез 1 ст.лож
Приготовление:
Хлеб для тостов обрезаем, убираем корочки. Промажем каждый кусочек творожным сыром (можно смешать с ложкой сметаны). Крабовые палочки разворачиваем и выкладываем в середину (лишнее обрезаем).
Кильку чистим и филе на пару минут заливаем растительным маслом (1 ст.лож) и добавляем немного черного перца.
Слоеный бутерброд разрезаем на четыре части. Вокруг каждой оливки обвернем филе кильки и при помощи шпажки собираем закуску вместе.
Для второй закуски понадобится 100 гр красной рыбы и столько же творожного сыра (чаще всего использую сливочный).
Пластики рыбы выкладываем на пленку, как основание. Сверху распределяем полученный крем (творожный сыр + сметана) и раскладываем порезанные оливки.
При помощи пленки заворачиваем плотный рулет и убираем в холодильник на 30 минут (можно даже на ночь). Перед подачей рулет нарезаем на кусочки.
Для третей закуски берем готовые тарталетки, горсть перепелиных яиц и по половинки яблока, лука, селедки.
Мелко режем филе сельди, яблоко, лучок и яйца (все кубиком). Добавляем ложку, две майонеза и хорошо перемешиваем. Отрезанный кружок от яиц отправляем на дно тарталетки (так они уже полные долго не от мокнут и останутся хрустящими). Наполняем тарталетки полученным салатом и закуска готова!
Подробности приготовления всех трех закусок можно посмотреть в коротком видео рецепте.
Приятного аппетита!!!