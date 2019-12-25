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Что приготовить на Новый год 2020 Крысы: три блюда, которые привлекут удачу

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Что приготовить на Новый год 2020 Крысы: три блюда, которые привлекут удачу
10:49 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф Фото: pixabay.com

Порадовать близких и друзей, приглашенных на праздник, мечтают многие хозяйки, ведь новогодняя ночь — особое время, когда чудеса случаются, а желания сбываются.

Праздничный стол — это не только украшение дома, но и способ задобрить хозяйку Нового 2020 года. Привлечь удачу в наступающем году Белой Металлической Крысы можно с помощью трех вкусных блюд.

Эксперты предлагают приготовить несколько блюд, которые точно не оставят равнодушными гостей, а также привлекут внимание Белой Крысы.

Выбор продуктов на новогодний стол многообразен. Тем не менее есть три составляющих праздничного меню, которые точно придутся по душе покровительнице 2020 года: мясо, особенно нежирные сорта, крупа, овощи. Любое блюдо можно украсить фигурками белой крысы, сделав их, к примеру, из вареного риса. Такое украшение будет уместным для тех, кто хочет привлечь счастье и процветание в новом году.

Салат на новогодний стол

Традиционные салаты будут практически в каждом доме, однако однообразие может утомить, поэтому стоит обратить внимание на новые оригинальные рецепты.

Состав:

  • куриная грудка;

  • чернослив;

  • сыр;

  • красный салатный лук;

  • вареные яйца;

  • грецкие орехи;

  • свежие огурцы;

  • майонез;

  • соль;

  • свежий укроп;

  • клюква.

Количество ингредиентов хозяйки смогут определить самостоятельно, в зависимости от количества приглашенных гостей.

Приготовление:

Сначала нужно сварить куриное мясо до готовности, а для того, чтобы оно не стало сухим, варить нужно малое количество времени. Крупные куски филе лучше всего положить в кипящую подсоленную воду с любимыми специями, дождаться, пока вода вновь закипит, выключить плиту, накрыть кастрюлю крышкой и подождать 20 минут.

Куриные или перепелиные яйца отварить вкрутую, охладить в ледяной воде, почистить.

Лук и мясо нарезать небольшими кубиками, огурцы и чернослив — полосками средней длины. Сыр твердых сортов натереть на мелкой терке.

Слои салата:

  • мясо;

  • лук;

  • чернослив;

  • огурцы;

  • яйца;

  • сыр;

  • измельченные орехи.

Сверху салат украсить зеленью укропа и ягодами клюквы. Майонез или иной соус добавить по вкусу. После приготовления салат убрать в холодильник на полчаса, чтобы он настоялся и пропитался соусом.

Горячее блюдо на Новый год 2020

Красивое и вкусное основное блюдо порадует оригинальной подачей и украсит любое новогоднее торжество.

Состав:

  • свинина — 400 грамм;

  • куриное филе — половина грудки;

  • морковь — 1;

  • лук репчатый — 1;

  • сыр твердых сортов — около 7 грамм;

  • шампиньоны — 7 средних грибов;

  • чеснок — 2-3 зубика;

  • лимонный сок;

  • перья зеленого лука;

  • укроп;

  • соевый соус;

  • горчица;

  • растительное масло;

  • любимые специи для мяса (можно использовать орегано, базилик, смесь перцев);

  • соль;

  • майонез.

Приготовление:

Промытое и обсушенное мясо свинины нарезать на несколько стейков, отбить молотком с обеих сторон, натереть смесью специй и соли. Куриное мясо нарезать на небольшие полоски, сложить в блюдо, посолить, добавить специи.

Оба вида мяса маринуют следующим образом: в отдельной емкости смешать пару столовых ложек соевого соуса, по чайной ложке горчицы и лимонного сока, 2 столовые ложки растительного масла, перемешать. Мясо на полчаса оставить в маринаде.

Лук нарезать кубиками, морковь потереть на средней терке, мелко порубить чеснок.

От грибов отделить ножки, мелко порезать, соединить с овощами на разогретой сковороде, пожарить на небольшом количестве растительного масла. Шляпки грибов отварить в подсоленной кипящей воде примерно 3 минуты, остудить и дать стечь лишней воде.

Сыр натереть на мелкой терке, добавить к нему измельченную зелень и немного чеснока, нафаршировать смесью шляпки шампиньонов.

Овальную жаропрочную миску застелить фольгой так, чтобы ее края свободно свисали, поместить в нее свиные стейки. Края мяса также должны свисать с краев миски. Внутрь положить пару ложек пассерованных овощей, затем грибные шляпки, после — куриное мясо. Завершающим слоем будут пассерованные овощи. Все это накрывается свиным мясом.

Мясо накрывается фольгой, а затем отправляется в разогретую до 180 С духовку на 40 минут. После фольгу снимают и отправляют мясо подрумяниться в выключенную духовку на 15 минут. После того, как мясо чуть остынет, украсить по своему усмотрению.

Десерт на Новый год Крысы

На новогоднем столе не обойтись без десерта, и в 2020 году можно побаловать близких тающим во рту печеньем.

Состав:

  • сливочное масло — 35-40 грамм;

  • молоко — 40 миллилитров;

  • сахар — 50 грамм;

  • мука — 75-80 грамм в зависимости от того, сколько возьмет в себя тесто;

  • картофельный крахмал — 70-75 грамм;

  • ванилин — по вкусу;

  • разрыхлитель теста — половина чайной ложки;

  • яичные белки — 5;

  • сахарная пудра — примерно 80 грамм;

  • маршмэллоу по количеству получившегося печенья;

  • пищевые красители.

Приготовление:

Муку, разрыхлитель, крахмал бережно перемешать в отдельной емкости.

Растопленное заранее сливочное масло соединить с сахаром, ванилином и перемешать до растворения сахара, чтобы получилась кремообразная структура. В получившуюся смесь добавить половину муки с разрыхлителем и крахмалом, перемешать, влить молоко, снова перемешать и добавить оставшуюся муку.

В чем встречать Новый год 2020: модные тенденции
В чем встречать Новый год 2020: модные тенденцииЧитать полностью

Замесить тесто, придать ему форму шара, раскатать между листами пергамента или пекарской бумаги до толщины в 0,5 см. Круглыми формочками сделать заготовки печенья и на пергаменте отправить в духовку (180 С) на 10-12 минут. Готовое печенье получается светлым. Его вынимают и дают остыть.

После приступают к приготовлению глазури. Для этого яичные белки и сахарную пудру взбивают до получения белоснежной массы. На печенье выкладывают получившуюся глазурь примерно по чайной ложке и ставят на каждое по маршмэллоу. Как только глазурь высохнет, зефирки расписывают пищевыми красителями, превращая их в маленьких снеговиков.

В новогоднюю ночь не только оригинальные блюда, но и тщательно подобранные наряды помогут привлечь внимание Белой Крысы. Создать великолепный образ помогут рекомендации астрологов.

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