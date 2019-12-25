Что приготовить на Новый год 2020 Крысы: три блюда, которые привлекут удачу

Праздничный стол — это не только украшение дома, но и способ задобрить хозяйку Нового 2020 года. Привлечь удачу в наступающем году Белой Металлической Крысы можно с помощью трех вкусных блюд.
Эксперты предлагают приготовить несколько блюд, которые точно не оставят равнодушными гостей, а также привлекут внимание Белой Крысы.
Выбор продуктов на новогодний стол многообразен. Тем не менее есть три составляющих праздничного меню, которые точно придутся по душе покровительнице 2020 года: мясо, особенно нежирные сорта, крупа, овощи. Любое блюдо можно украсить фигурками белой крысы, сделав их, к примеру, из вареного риса. Такое украшение будет уместным для тех, кто хочет привлечь счастье и процветание в новом году.
Салат на новогодний стол
Традиционные салаты будут практически в каждом доме, однако однообразие может утомить, поэтому стоит обратить внимание на новые оригинальные рецепты.
Состав:
куриная грудка;
чернослив;
сыр;
красный салатный лук;
вареные яйца;
грецкие орехи;
свежие огурцы;
майонез;
соль;
свежий укроп;
клюква.
Количество ингредиентов хозяйки смогут определить самостоятельно, в зависимости от количества приглашенных гостей.
Приготовление:
Сначала нужно сварить куриное мясо до готовности, а для того, чтобы оно не стало сухим, варить нужно малое количество времени. Крупные куски филе лучше всего положить в кипящую подсоленную воду с любимыми специями, дождаться, пока вода вновь закипит, выключить плиту, накрыть кастрюлю крышкой и подождать 20 минут.
Куриные или перепелиные яйца отварить вкрутую, охладить в ледяной воде, почистить.
Лук и мясо нарезать небольшими кубиками, огурцы и чернослив — полосками средней длины. Сыр твердых сортов натереть на мелкой терке.
Слои салата:
мясо;
лук;
чернослив;
огурцы;
яйца;
сыр;
измельченные орехи.
Сверху салат украсить зеленью укропа и ягодами клюквы. Майонез или иной соус добавить по вкусу. После приготовления салат убрать в холодильник на полчаса, чтобы он настоялся и пропитался соусом.
Горячее блюдо на Новый год 2020
Красивое и вкусное основное блюдо порадует оригинальной подачей и украсит любое новогоднее торжество.
Состав:
свинина — 400 грамм;
куриное филе — половина грудки;
морковь — 1;
лук репчатый — 1;
сыр твердых сортов — около 7 грамм;
шампиньоны — 7 средних грибов;
чеснок — 2-3 зубика;
лимонный сок;
перья зеленого лука;
укроп;
соевый соус;
горчица;
растительное масло;
любимые специи для мяса (можно использовать орегано, базилик, смесь перцев);
соль;
майонез.
Приготовление:
Промытое и обсушенное мясо свинины нарезать на несколько стейков, отбить молотком с обеих сторон, натереть смесью специй и соли. Куриное мясо нарезать на небольшие полоски, сложить в блюдо, посолить, добавить специи.
Оба вида мяса маринуют следующим образом: в отдельной емкости смешать пару столовых ложек соевого соуса, по чайной ложке горчицы и лимонного сока, 2 столовые ложки растительного масла, перемешать. Мясо на полчаса оставить в маринаде.
Лук нарезать кубиками, морковь потереть на средней терке, мелко порубить чеснок.
От грибов отделить ножки, мелко порезать, соединить с овощами на разогретой сковороде, пожарить на небольшом количестве растительного масла. Шляпки грибов отварить в подсоленной кипящей воде примерно 3 минуты, остудить и дать стечь лишней воде.
Сыр натереть на мелкой терке, добавить к нему измельченную зелень и немного чеснока, нафаршировать смесью шляпки шампиньонов.
Овальную жаропрочную миску застелить фольгой так, чтобы ее края свободно свисали, поместить в нее свиные стейки. Края мяса также должны свисать с краев миски. Внутрь положить пару ложек пассерованных овощей, затем грибные шляпки, после — куриное мясо. Завершающим слоем будут пассерованные овощи. Все это накрывается свиным мясом.
Мясо накрывается фольгой, а затем отправляется в разогретую до 180 С духовку на 40 минут. После фольгу снимают и отправляют мясо подрумяниться в выключенную духовку на 15 минут. После того, как мясо чуть остынет, украсить по своему усмотрению.
Десерт на Новый год Крысы
На новогоднем столе не обойтись без десерта, и в 2020 году можно побаловать близких тающим во рту печеньем.
Состав:
сливочное масло — 35-40 грамм;
молоко — 40 миллилитров;
сахар — 50 грамм;
мука — 75-80 грамм в зависимости от того, сколько возьмет в себя тесто;
картофельный крахмал — 70-75 грамм;
ванилин — по вкусу;
разрыхлитель теста — половина чайной ложки;
яичные белки — 5;
сахарная пудра — примерно 80 грамм;
маршмэллоу по количеству получившегося печенья;
пищевые красители.
Приготовление:
Муку, разрыхлитель, крахмал бережно перемешать в отдельной емкости.
Растопленное заранее сливочное масло соединить с сахаром, ванилином и перемешать до растворения сахара, чтобы получилась кремообразная структура. В получившуюся смесь добавить половину муки с разрыхлителем и крахмалом, перемешать, влить молоко, снова перемешать и добавить оставшуюся муку.
Замесить тесто, придать ему форму шара, раскатать между листами пергамента или пекарской бумаги до толщины в 0,5 см. Круглыми формочками сделать заготовки печенья и на пергаменте отправить в духовку (180 С) на 10-12 минут. Готовое печенье получается светлым. Его вынимают и дают остыть.
После приступают к приготовлению глазури. Для этого яичные белки и сахарную пудру взбивают до получения белоснежной массы. На печенье выкладывают получившуюся глазурь примерно по чайной ложке и ставят на каждое по маршмэллоу. Как только глазурь высохнет, зефирки расписывают пищевыми красителями, превращая их в маленьких снеговиков.
В новогоднюю ночь не только оригинальные блюда, но и тщательно подобранные наряды помогут привлечь внимание Белой Крысы. Создать великолепный образ помогут рекомендации астрологов.