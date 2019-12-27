Скачать
Пятница, 27.12.2019
Новак: Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только "Нафтогазу"
Новак: Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только "Нафтогазу"
Херсонский облсовет: Россия - это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания
Херсонский облсовет: Россия - это смерть
Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки
Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки
С точки зрения науки: почему Новый год - это ужасно
С точки зрения науки: почему Новый год - это ужасно

Новогодний рецепт: салат с креветками, кукурузой, яйцами и сухариками

Новогодний рецепт: салат с креветками, кукурузой, яйцами и сухариками
03:57 Сегодня Телеграф Фото: www.russianfood.com

Салат с креветками, кукурузой, яйцами и сухариками - очень вкусная, сочная и нежная закуска, которую непременно оценят любители морепродуктов.

Все ингредиенты идеально сочетаются между собой, нежное мясо креветок делает вкус салата очень богатым. Попробуйте приготовить!

Ингредиенты:

  • Креветки варёно-мороженые - 400 г

  • Кукуруза консервированная - 250 г

  • Яйца - 3 шт.

  • Хлеб белый - 70 г

  • Майонез - 2-3 ст. ложки

  • Сметана - 2 ст. ложки

  • Горчица - 1 ст. ложка

  • Укроп свежий - 4-5 веточек

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

Подготавливаем все необходимые продукты. В процессе готовки также понадобится пергаментная бумага.

Рецепт дня: вкусные закусочные блинчики
Рецепт дня: вкусные закусочные блинчикиЧитать полностью

1. Включаем духовку для разогрева до 180 градусов.

Яйца заливаем холодной водой и доводим до кипения. Варим 1-2 минуты и выключаем нагрев. Оставляем яйца в горячей воде на 10 минут. Затем остужаем яйца в холодной воде.

2. Хлеб нарезаем кубиками.

3. Противень застилаем пергаментной бумагой, выкладываем туда кубики хлеба и подсушиваем в духовке 10-15 минут.

Рецепт дня: грибной оригинальный салат "Солнечная поляна"
Рецепт дня: грибной оригинальный салат "Солнечная поляна"Читать полностью

4. Креветки очищаем и нарезаем небольшими кусочками. Укроп измельчаем.

5. Для заправки в отдельной посуде соединяем майонез, сметану, горчицу, соль, чёрный молотый перец и укроп. Перемешиваем.

6. Яйца очищаем от скорлупы. Желтки должны быть вот такой консистенции. Кладём яйца в миску и разминаем вилкой.

Добавляем к яйцам заправку и перемешиваем.

Рецепт дня: закусочный куриный торт с сыром, маринованными огурцами и оливками
Рецепт дня: закусочный куриный торт с сыром, маринованными огурцами и оливкамиЧитать полностью

7. Кукурузу откидываем на дуршлаг и даём жидкости стечь.

8. В миску к яйцам и заправке отправляем креветки, кукурузу и сухарики. Немного сухариков оставляем для украшения салата.

Перемешиваем. Если нужно, ещё солим и перчим.

Подаём салат с креветками, кукурузой и яйцами, украсив отложенными сухариками.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепты, Салат, Ингредиенты, Закуска, Приготовление, Рецепт дня, новогодняя закуска, Салат с креветками кукурузой яйцами и сухариками, Новогодний салат, Салат с креветками.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Загороднюк ответил на "спекуляции" о невыполнении оборонного госзаказа
03 Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек
04 Оформление документов жителей ООС: президент подписал важный закон
05 Правительство намерено искоренить игорный бизнес в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кругленькая сумма: &quot;Нафтогаз&quot; пополнил госбюджет Украины
"Нафтогаз" пополнил госбюджет Украины
СМИ: Трамп ищет замену Помпео
СМИ: Трамп ищет замену Помпео
&quot;В воздухе, на суше и на море&quot;: Ливия просит помощи у Турции
"В воздухе, на суше и на море": Ливия просит помощи у Турции
Новогодний рецепт: салат с креветками, кукурузой, яйцами и сухариками
Новогодний рецепт: салат с креветками, кукурузой, яйцами и сухариками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь