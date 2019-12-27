Новогодний рецепт: салат с креветками, кукурузой, яйцами и сухариками

Салат с креветками, кукурузой, яйцами и сухариками - очень вкусная, сочная и нежная закуска, которую непременно оценят любители морепродуктов.

Все ингредиенты идеально сочетаются между собой, нежное мясо креветок делает вкус салата очень богатым. Попробуйте приготовить!

Ингредиенты:

Креветки варёно-мороженые - 400 г

Кукуруза консервированная - 250 г

Яйца - 3 шт.

Хлеб белый - 70 г

Майонез - 2-3 ст. ложки

Сметана - 2 ст. ложки

Горчица - 1 ст. ложка

Укроп свежий - 4-5 веточек

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

Подготавливаем все необходимые продукты. В процессе готовки также понадобится пергаментная бумага.

1. Включаем духовку для разогрева до 180 градусов.

Яйца заливаем холодной водой и доводим до кипения. Варим 1-2 минуты и выключаем нагрев. Оставляем яйца в горячей воде на 10 минут. Затем остужаем яйца в холодной воде.

2. Хлеб нарезаем кубиками.

3. Противень застилаем пергаментной бумагой, выкладываем туда кубики хлеба и подсушиваем в духовке 10-15 минут.

4. Креветки очищаем и нарезаем небольшими кусочками. Укроп измельчаем.

5. Для заправки в отдельной посуде соединяем майонез, сметану, горчицу, соль, чёрный молотый перец и укроп. Перемешиваем.

6. Яйца очищаем от скорлупы. Желтки должны быть вот такой консистенции. Кладём яйца в миску и разминаем вилкой.

Добавляем к яйцам заправку и перемешиваем.

7. Кукурузу откидываем на дуршлаг и даём жидкости стечь.

8. В миску к яйцам и заправке отправляем креветки, кукурузу и сухарики. Немного сухариков оставляем для украшения салата.

Перемешиваем. Если нужно, ещё солим и перчим.

Подаём салат с креветками, кукурузой и яйцами, украсив отложенными сухариками.

Приятного аппетита!