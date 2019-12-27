Новогодний рецепт: салат с креветками, кукурузой, яйцами и сухариками

Все ингредиенты идеально сочетаются между собой, нежное мясо креветок делает вкус салата очень богатым. Попробуйте приготовить!
Ингредиенты:
Креветки варёно-мороженые - 400 г
Кукуруза консервированная - 250 г
Яйца - 3 шт.
Хлеб белый - 70 г
Майонез - 2-3 ст. ложки
Сметана - 2 ст. ложки
Горчица - 1 ст. ложка
Укроп свежий - 4-5 веточек
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Приготовление
Подготавливаем все необходимые продукты. В процессе готовки также понадобится пергаментная бумага.
1. Включаем духовку для разогрева до 180 градусов.
Яйца заливаем холодной водой и доводим до кипения. Варим 1-2 минуты и выключаем нагрев. Оставляем яйца в горячей воде на 10 минут. Затем остужаем яйца в холодной воде.
2. Хлеб нарезаем кубиками.
3. Противень застилаем пергаментной бумагой, выкладываем туда кубики хлеба и подсушиваем в духовке 10-15 минут.
4. Креветки очищаем и нарезаем небольшими кусочками. Укроп измельчаем.
5. Для заправки в отдельной посуде соединяем майонез, сметану, горчицу, соль, чёрный молотый перец и укроп. Перемешиваем.
6. Яйца очищаем от скорлупы. Желтки должны быть вот такой консистенции. Кладём яйца в миску и разминаем вилкой.
Добавляем к яйцам заправку и перемешиваем.
7. Кукурузу откидываем на дуршлаг и даём жидкости стечь.
8. В миску к яйцам и заправке отправляем креветки, кукурузу и сухарики. Немного сухариков оставляем для украшения салата.
Перемешиваем. Если нужно, ещё солим и перчим.
Подаём салат с креветками, кукурузой и яйцами, украсив отложенными сухариками.
Приятного аппетита!