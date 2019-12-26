Главные блюда на Новый год 2020: как украсить праздничные яства в год Белой Крысы (Фото)

1 В нашем обзоре тематических декораций вы найдете идеи, которые помогут создать блюдо в виде новогодних игрушек, рождественских елок, шишек, Дедушки Мороза, снеговиков, снежинок и прочих атрибутов Нового года и Рождества. И, конечно же, мы расскажем, как сделать блюда в виде мышки – символа 2020 года! Идеи новогодних украшений для салатов Как правило, подача блюд к праздничному столу начинается с салатов и других вкусных яств. С ними мы, как правило, провожаем Старый Новый год, моря червячка перед основными блюдами и встречей Нового года. Оговорюсь сразу, что мы не станем рассматривать пошаговые рецепты блюд. Наша задача в том, чтобы изучить именно способы украсить блюдо. А из чего его готовить – решать вам. Салат "Дед Мороз" Можно приготовить столь любимый всем новогодний салат "Оливье", подав его совершенно по-новому. Для основы можно взять и любой другой салат. Сформируйте портрет Деда Мороза с бородой и шапкой. Поскольку такая подача требует разных цветов, вот вам еще идея: сложите в одно блюдо несколько разных салатов фрагментарно. Шапку можно сделать из томатного салата или селедки "под шубой" с красной свеклой. Лицом может стать сырный салат, а бороду изобразит закуска с основой из риса или творога. Чтобы салаты на промежутках не смешались, соединив свои вкусы в один, между ними можно сделать вставку из плотного ингредиента. Например, из сыра без дырочек.

2 Салат "Мышки" Согласно восточному гороскопу, 2020 год – год белой металлической Мыши или Крысы. Ни к чему бояться этих забавных грызунов, давайте лучше создадим тематическое блюдо с их изображениями. Чтобы сформировать фигуру мышки, следует выбирать густые салаты, ингредиенты которых не разваливаются. Так же продукты не должны быть красящими – нам надо добиться белого цвета. Это может быть, к примеру, оригинальная закуска из пикантного творога или крабовый салат с рисом. Чтобы рис получился клейким и держался, не сливайте воду с рисовым крахмалом во время варки. Проще всего сделать мышек из очищенных яичек, сваренных вкрутую. Для ушей и хвостика мышек возьмите кусочки редиски или того же сыра, а глазки сделайте из кругляшков черного перца. Чтобы яички не скатывались, срежьте один бок – это даст больше устойчивости. Так же можно нафаршировать яйца перед украшением салата.

3 Салат "Сосновая шишка" А как насчет идеи с еловыми и сосновыми шишками? Сделать их можно с помощью миндаля. Чтобы орешки не падали, салат должен быть вязким. Просто разложите миндаль поверх салата, и угощение будет готово. Да и вкус у него получится интересный.

4 Салат-часы "Пять минут до Нового года" А вот еще одна классная идея для оформления салата. Украсьте блюдо в стиле часов, стрелки которых показывают ровно полночь или без пяти минут 12. Цвета при этом можно выбирать любые, однако не будем забывать, что ингредиенты лучше всего контрастируют на простом белом фоне. В качестве покрытия салата и основы для узора используйте вязкий соус из сметаны или майонеза. Морковка присутствует в рецептах многих классических салатов, так что стоит использовать ее для стрелок и кружков, на фоне которых будут цифры. Номерки можно нарисовать соусом, выложить из зелени или кусочков маслин. Выбирайте те продукты, которые не только будут смотреться красочно, но и дополнят вкусовой ансамбль салата.

5 Салат "Елочные шары" Еще можно украсить блюдо в виде елочных игрушек. Хорошо держать форму шара будут салаты, содержащие тертый сыр и майонез. Готовые шарики салата следует украсить разноцветной посыпкой, чтобы получились яркие игрушки. Ниточку игрушки заменит соленая соломка, которая одновременно послужит съедобной шпажкой для закуски. Так получится отличный аппетайзер – небольшое блюдо на один укус, разжигающее аппетит перед основным меню.

6 Идеи новогодних украшений для основных блюд Как только гости отметят бой курантов хлопком шампанского и налюбуются салютом, самое время подавать на стол вторые блюда! У большинства из нас в семье принято готовить на Новый год одни и те же яства. Давайте привнесем немного разнообразия. Пирог "Елка" Как насчет слоеного пирога с мясом или грибами? Можно использовать и другую начинку. Прежде чем выпекать пирог, разрежьте тесто ножом, формируя ветви елки. Если добавить поверх начинки под верхним слоем теста немного шпината, то получится вкусная имитация хвои. Шпинат входит в число лучших диетических продуктов. Зеленоватого цвета помогут добиться и другие виды зеленых продуктов: брокколи, зелень, горошек и так далее.

7 Суши "Елка" Многие без ума от японской кухни. Вы из числа таких гурманов? Тогда побалуйте себя суши-роллами, выложенными в виде елочки. Нори, зелень, огурцы и авокадо сыграют роль зеленой хвои. Если же вам все же хочется чего-то традиционного, но при том необычного, то вот вам такая идея: приготовьте ролы из… селедки под шубой! Ну, а классические суши можно украсить таким атрибутом Нового года, как красная икра. Кусочки сыра-здвездочки станут подношением для Белой Мыши.

8 Рыба "Варежка Дедушки Мороза" Сырой, соленый, копченый лосось или запеченный лосось – отличное рыбное блюдо для основного меню. Разложите кусочки лосося, формируя форму варежки. Ее можно украсить имитацией пушистого меха с помощью белых салатов или тертого сыра с майонезом.

9 Фрикадельки "Елка" Мясные фрикадельки – это простое, быстрое и вкусное блюдо, которое можно использовать в различных тематических декорациях. Например, в блюдах к Хэллоину или к Новому году и Рождеству. Просто разложите фрикадельки в форме елочки, которая будто состоит из новогодних игрушек-шаров. Как большой фанат фрикаделек с пастой, я бы рекомендовала добавить сюда имитацию новогодних украшений из мучных изделий. Разноцветные спагетти, вермишель или лапша будут походить на серпантин и гирлянды, еще можно украсить фрикадельки макаронами в виде звездочек. Но можно просто разложить фрикадельки на коржики для мини-пиццы, чтобы гостям было удобно их брать.

10 Пицца "Елки-палки" Я обожаю пиццу! Это вкусное блюдо может угодить даже самым привередливым гурманам, ведь каждый волен экспериментировать с начинкой. Еще пиццу можно выпекать в разных формах для тематического меню. А еще это кулинарно-художественное полотно для воплощения творческой фантазии: разные составляющие позволяют творить на пицце целые картины. Тонкие полоски майонеза или кетчупа заменят серпантин, маленькие кусочки разноцветных овощей будут походить на елочные игрушки. Вот только в канун праздников не всегда есть силы на возню со сложным украшением блюда… К счастью для хозяек, треугольные слайсы пиццы – это готовые формочки в виде елок. Добавьте зеленых продуктов для имитации хвои. А пока тесто сырое, вдавите в него соленые соломки, чтобы получились маленькие стволы. Елки-палки, да это же отличная порционная еда!

11 Идеи новогодних украшений для закусок Помимо основных блюд и салатов, на столе всегда присутствуют сопутствующие закуски: хлебная тарелка, всевозможные нарезки, канапе и тому подобные аппетайзеры. Все эти продукты тоже можно подавать по-особому, отражая атмосферу праздника. Сырная тарелка "Елочка" Трудно представить праздничный стол без сырной тарелки, а в канун следующего года сыр обязательно должен быть в меню. Ведь это излюбленное угощение мышек. Давайте задобрим покровительниц 2020 года таким лакомством. Сыр можно нарезать треугольными ломтиками и насадить на шпажку-подставку. Украсить верхушку можно овощем в виде шара или кусочком продукта, нарезанного в форме звездочки.

12 Фаршированные помидорки "Дед Мороз" Если вам совсем лень готовить или просто времени в обрез, просто разложите на блюде круглые разноцветные помидоры: красные, желтые, розовые, оранжевые. Они и сами по себе похожи на новогодний атрибут, напоминая елочные шары. Но если вам хочется удивить гостей, то можно нафаршировать помидорки чем-то вкусным, сделав из них фигурки в стиле Деда Мороза.

13 Тосты "Елочка" Многим знакома такая ситуация: готовишь с ночи 31-го, почти сутки у плиты, ваяешь произведения искусства со сложными рецептами, а в итоге… В итоге гости съедают твои шедевры за четверть часа и к полуночи на столе хоть шаром покати. Хотите совет ленивой хозяюшки, которой надоело такое положение дел? Кладите на стол побольше хлеба! Иностранцы удивляются безмерной любви славянских народов к хлебу, который всегда присутствует на столе. Во многих странах хлеб используют в основном для бутербродов или подают его к супу. И только мы умудряемся заедать хлебом все, что угодно: от манной каши до пельменей. Но коварные гости хитры и не согласятся налетать на хлеб, когда на столе полно вкусностей. А мы их обхитрим, ведь сделать это очень просто. Обжарьте хлебцы в сливочном масле с приправами и они вызовут восторг. Еще можно выложить их елочкой. Для этого купите нарезной батон для квадратных тостов. Ломтики разрезаем по диагонали, формируя треугольники для елки.

14 Микс из закусок "Венок из омелы" Разложите разнообразные закуски на тарелке так, чтобы сформировать круглый веночек. Для имитации листиков омелы нужно взять побольше укропа, ведь его тонкие листики и впрямь напоминают еловые иголочки. Еще один отличный заменитель хвои – розмарин. Хотите еще больше торжественности? Тогда нарядите салат разноцветными ингредиентами поверх зелени, создавая маленькие копии елочных игрушек. Для этого подойдет зеленый горошек, кукуруза, зерна граната, оливки, перепелиные яйца-пашот, помидорки-черри и тому подобное.

15 Канапе "Рождественская звезда" Не тратьте время на нарезку продуктов, а просто купите фигурные формочки. Если вы готовите бутерброды не прямо перед подачей, то сделайте заготовки из хлеба, сыра, колбаски и так далее, сформируйте канапе, разложите его на тарелке и оберните пищевой пленкой. Нарезные тонкие ломтики еды быстро выветриваются и имеют свойство твердеть. Уже перед подачей на стол уберите пленку и проткните канапешки зубочистками или шпажками, чтобы их можно было взять, не пачкая рук.

16 Идеи новогодних украшений для десертов И на десерт (в буквальном смысле слова) мы рассмотрим варианты украшения сладких блюд. Я не стану упоминать тут популярные съедобные украшения для новогодней елки, поскольку не рекомендую их есть. Не будем забывать, что елку вымыть-то нельзя, а бактерии с нее могут попасть на еду. Но если вам все же захочется сделать елочные украшения из сладостей, то лучше завернуть продукты в фантики. Торт "Новогодний" Приготовьте свой любимый торт с любой начинкой. Однако учтите, что слишком жидкий крем между коржами может потечь, испортив белоснежный крем в оформлении. Для украшения торта используйте белковый крем. Взбейте чистые белки без желтков вместе с сахаром. Чтобы крем лучше поднимался, рекомендуется охладить миску и венчик в холодильнике. Для декорации можно использовать как съедобные, так и несъедобные украшения, которые надо тщательно вымыть. Используйте предметы, ассоциирующиеся с новогодними праздниками. Например, еловые шишки, мандарины, красны ягоды. Палочки корицы станут не только частью декора, но еще и придадут торту дивный аромат. Сахарная присыпка поверх украшений сымитирует легкий снежок.

17 Пряники "Домик в сосновом лесу" Для создания такого торта можно купить готовое печенье, но поскольку для стенок нужны крупные коржи, то их лучше печь самостоятельно. Учтите, что слишком большой домик может развалиться под собственной тяжестью. Не делайте крышу чересчур тяжелой. В качестве окон можно использовать леденцы, но мармелад намного легче. Снег можно сымитировать с помощью сахарной глазури. Поместите рядом с домиком пряничные елочки. Получится вкусная иллюстрация к сказке "Гензель и Греттель", только без вредной колдуньи.

18 Капкейки "Снеговики" Испеките кексики или купите уже готовые капкейки. Будем мастерить из них симпатичных снеговичков! Так получится отличное блюда для детишек. Кстати, готовить и украшать десерты лучше вместе с детьми. Руки снеговиков делаем из обычной сладкой соломки, для головы используем кусочки зефира или маршмэллоу.

19 Маффины "Елочка" Итак, печем или покупаем маффины с любой начинкой. Надо лишь приготовить для них крем, чтобы превратить их в праздничное украшение стола. В масляный крем добавляем немного пищевого красителя зеленого цвета и хорошенько все перемешиваем. Кладем крем в кондитерский шприц или в пищевой пакет и оставляем остывать в холодильнике. Теплый крем может потечь. Когда крем остынет, сделайте из него розочки, а точнее елочки. Украшаем их сладкими кондитерскими декорациями из сахара.

20 Клубнички "Дед Мороз" Ваши близкие и гости точно улыбнутся, завидев такой десерт, а дети слопают вкусняшку без остатка. Разрежьте клубнику на две части, поставьте широкую часть на тарелку, создайте белую бороду и накройте начинку сверху половинкой клубники, имитируя шапочку. Для бороды можно использовать белый крем или взбитый творожок. Хотите интересный факт? В былые времена елку украшали едой, как правило, сладостями. Рождественская красавица была аналогом рога изобилия. Однако порою урожай осенью был столь скудным, что не все могли себе позволить такую роскошь, как елочные игрушки из еды. На помощь пришли стеклодувы, которые стали выдувать яблоки из стекла. Так появились новогодние стеклянные игрушки-шары.

21 Идеи новогодних украшений для напитков Разве будет праздник полноценным без тематических напитков? Будь то алкогольные коктейли или безалкогольные – любые напитки можно оформить в соответствии с праздником. Самый простой способ в том, чтобы использовать тематические стаканы и бокалы, но цена на них уж очень кусючая. Куда проще купить праздничные наклейки. Удалить их можно, положив посуду в горячую воду. Давайте изучим и другие интересные идеи для декорирования напитков перед подачей на стол. Какао "Посох волхва" Это отличный напиток для тех, кто замерз на улице, любуясь калейдоскопом фейерверков. Приготовьте горячее какао, украсив его верхушку сладкими зефирками. Белый маршмэллоу будет походить на снежные сугробы. Всем вам хорошо знакомы карамельные тросточки в белую и красную полоску. Они неспроста стали излюбленными рождественскими конфетами во многих странах. Дело в том, что эти тросточки являются символом посохов волхвов. Великим мудрецам надо было преодолеть большое расстояние, чтобы принести дары маленькому Иисусу, так что им понадобились посохи. В декорировании напитков карамельные тросточки можно использовать в двух целях: а) чтобы размешать коктейль или б) чтобы придать ему сладкий карамельный привкус.

22 Коктейль "Поцелуй под омелой" Наверняка из англоязычных источников вам доводилось слышать про традицию украшать дома венками из омелы и красных ягод падуба (остролиста). До того, как елка стала популярной, многие народы использовали омелу для декорации в зимние праздники. Поскольку и омела, и ягоды падуба ядовиты, надо заменить иx безвредными составляющими: розмарином, клюквой или вишней. Классным вариантом станет рецепт напитков "Космополитен" или "Андалусия". Последний входит в число лучших коктейлей на основе шампанского. А без этого игристого вина не обходится встреча Нового года.

23 Коктейль "Серпантин" Витая стружка разноцветных фруктов поможет изобразить замысловатые пружинки серпантина. К тому же, фрукты добавят напитку дивный вкус и аромат. Для создания зимнего настроения не обойтись без коктейлей, содержащих льдинки. Вам надоело отмечать праздник шампанским? Поищите рецепты фруктовых коктейлей к Новому году!

24 Коктейль "Синий-синий иней" Подпевайте популярной новогодней песне, попивая одноименный напиток. Идеальным решением станет рецепт коктейля "Голубая лагуна", Вам понадобиться совсем немного голубого ликера. Обязательно добавьте лед (колотый или в кубиках) и украсьте бокалы фростом из соли. Кстати, слово "frost" в переводе с английского значит "иней". Видите, как все символично!