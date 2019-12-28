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Суббота, 28.12.2019
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Рецепт дня: отличная мясная закуска на праздничный стол
Рецепт дня: отличная мясная закуска на праздничный стол

Рецепт дня: отличная мясная закуска на праздничный стол

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Рецепт дня: отличная мясная закуска на праздничный стол
02:50 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Классный рецепт, который не оставит никого равнодушным!

Вместо колбасы на праздничный стол! Интересный способ приготовления, ничего сложного! И вкусный результат в конце, пробуйте на здоровье!

Ингредиенты:

  • свиная вырезка 300-400 гр

  • воды 500 мл

  • соль 40 гр

  • сахар 20 гр

  • бадьян 3 шт

  • имбирь 1 небольшой кусочек

фарш:

  • мясо курицы 500 гр

  • яичный белок 2 шт

  • соль 2 ч.лож

  • чеснок 2 зуб

  • сливки (10%) 200 мл

  • грибы шампиньоны 200 гр

  • кунжут 3-4 ст.лож

Приготовление: 

Начинаем с маринования свиной вырезки. Варим рассол-маринад, после чего остудив, заливаем вырезку часов на 5 (в холодильнике).

Когда вырезка промаринуется можно заниматься фаршем.

Все кроме грибов отправляем в чашу кухонного комбайна и измельчаем (сливки наливаем порциями).

В полученную массу добавляем грибы, порезанные мелким кубиком. Хорошо все перемешиваем.

На пищевой пленке распределяем фарш, в середину маринованную вырезку. Помогая пленкой заворачиваем плотную конфетку. Отправляем в морозильную камеру, что бы схватился верхний слой (фарш). По времени от 15 до 40 минут.

Подмороженный батон перепаковываем в коллагеновую пленку (или пергамент для выпечки).

Заворачиваем в фольгу, плотно. Стараясь, что бы все швы были сверху. Отправляем в духовку на 2,5 часа, температура 160 градусов.

Не разворачивая даем хорошо остыть (я оставляю на ночь). После чего обсыпаем кунжутом и вкусная, эффектная мясная закуска готова!

Подробнее процесс приготовления можно посмотреть в коротком видео рецепте.

Приятного аппетита!!!

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Рецепт, Закуска, Новогодний стол, Вкусный рецепт, Мясная закуска.
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