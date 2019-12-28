Рецепт дня: отличная мясная закуска на праздничный стол

Классный рецепт, который не оставит никого равнодушным!

Вместо колбасы на праздничный стол! Интересный способ приготовления, ничего сложного! И вкусный результат в конце, пробуйте на здоровье!

Ингредиенты:

свиная вырезка 300-400 гр

воды 500 мл

соль 40 гр

сахар 20 гр

бадьян 3 шт

имбирь 1 небольшой кусочек

фарш:

мясо курицы 500 гр

яичный белок 2 шт

соль 2 ч.лож

чеснок 2 зуб

сливки (10%) 200 мл

грибы шампиньоны 200 гр

кунжут 3-4 ст.лож

Приготовление:

Начинаем с маринования свиной вырезки. Варим рассол-маринад, после чего остудив, заливаем вырезку часов на 5 (в холодильнике).

Когда вырезка промаринуется можно заниматься фаршем.

Все кроме грибов отправляем в чашу кухонного комбайна и измельчаем (сливки наливаем порциями).

В полученную массу добавляем грибы, порезанные мелким кубиком. Хорошо все перемешиваем.

На пищевой пленке распределяем фарш, в середину маринованную вырезку. Помогая пленкой заворачиваем плотную конфетку. Отправляем в морозильную камеру, что бы схватился верхний слой (фарш). По времени от 15 до 40 минут.

Подмороженный батон перепаковываем в коллагеновую пленку (или пергамент для выпечки).

Заворачиваем в фольгу, плотно. Стараясь, что бы все швы были сверху. Отправляем в духовку на 2,5 часа, температура 160 градусов.

Не разворачивая даем хорошо остыть (я оставляю на ночь). После чего обсыпаем кунжутом и вкусная, эффектная мясная закуска готова!

Подробнее процесс приготовления можно посмотреть в коротком видео рецепте.

Приятного аппетита!!!