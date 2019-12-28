Рецепт дня: отличная мясная закуска на праздничный стол

Вместо колбасы на праздничный стол! Интересный способ приготовления, ничего сложного! И вкусный результат в конце, пробуйте на здоровье!
Ингредиенты:
свиная вырезка 300-400 гр
воды 500 мл
соль 40 гр
сахар 20 гр
бадьян 3 шт
имбирь 1 небольшой кусочек
фарш:
мясо курицы 500 гр
яичный белок 2 шт
соль 2 ч.лож
чеснок 2 зуб
сливки (10%) 200 мл
грибы шампиньоны 200 гр
кунжут 3-4 ст.лож
Приготовление:
Начинаем с маринования свиной вырезки. Варим рассол-маринад, после чего остудив, заливаем вырезку часов на 5 (в холодильнике).
Когда вырезка промаринуется можно заниматься фаршем.
Все кроме грибов отправляем в чашу кухонного комбайна и измельчаем (сливки наливаем порциями).
В полученную массу добавляем грибы, порезанные мелким кубиком. Хорошо все перемешиваем.
На пищевой пленке распределяем фарш, в середину маринованную вырезку. Помогая пленкой заворачиваем плотную конфетку. Отправляем в морозильную камеру, что бы схватился верхний слой (фарш). По времени от 15 до 40 минут.
Подмороженный батон перепаковываем в коллагеновую пленку (или пергамент для выпечки).
Заворачиваем в фольгу, плотно. Стараясь, что бы все швы были сверху. Отправляем в духовку на 2,5 часа, температура 160 градусов.
Не разворачивая даем хорошо остыть (я оставляю на ночь). После чего обсыпаем кунжутом и вкусная, эффектная мясная закуска готова!
Подробнее процесс приготовления можно посмотреть в коротком видео рецепте.
Приятного аппетита!!!