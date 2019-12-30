Рецепт дня: маффины с киви и белым шоколадом

Домашние маффины с киви и белым шоколадом получаются очень вкусными и слегка влажными.

Кислинка киви и сладость белого шоколада гармонично дополнят друг друга, что особенно заметно в данном рецепте. Пюре из киви не только служит сочной пропиткой для маффинов, а ещё и добавляется в тесто наряду с крошкой белого шоколада.

Ингредиенты:

Киви - 1 шт.

Шоколад белый - 50 г

Мука - 100 г

Яйцо - 1 шт.

Масло сливочное - 60 г

Сахарная пудра - 50 г

Молоко - 4 ст. ложки

Разрыхлитель - 0,5 ч. ложки

Для пропитки:

Киви - 1 шт.

Сахарная пудра - 1 ст. ложка

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты, необходимые для приготовления маффинов с киви и белым шоколадом.

Духовку включите для разогрева до 180 градусов.

1. В миску просейте муку, сахарную пудру и разрыхлитель.

2. Белый шоколад порубите в мелкую крошку и добавьте к смеси сухих ингредиентов. Перемешайте.

3. В другой миске соедините молоко, растопленное сливочное масло и яйцо.

4. Спелый киви очистите и разомните в пюре вилкой или погружным блендером. Добавьте пюре из киви в миску с жидкими компонентами. Перемешайте.

5. Соедините жидкие и сухие ингредиенты.

Перемешайте до получения однородного теста кексовой консистенции.

6. Теперь подготовьте формочки для выпечки маффинов, проложив каждую из них бумажными капсулами или смазав сливочным маслом.

Разложите тесто по формочкам. Всего получится 6 маффинов.

7. Выпекайте маффины с киви и белым шоколадом в духовке около 25 минут.

Готовые маффины извлеките из формочек и дайте им 5 минут постоять.

8. Пока маффины немного остывают, подготовьте пропитку. Для этого спелый киви очистите и превратите в пюре с помощью вилки или блендера. Пюре киви соедините с сахарной пудрой и перемешайте.

9. На поверхность каждого маффина выложите примерно по 2-3 ч. ложки пюре из киви и оставьте маффины до полного остывания.

Маффины с киви и белым шоколадом готовы.

Приятного аппетита!