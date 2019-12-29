Новогодние рецепты 2020: ТОП-5 низкокалорийных блюд (Фото)

1 Куриный холодец Калорийность в 100 граммах готового блюда: около 150 кКал. Многие семьи готовят на зимние торжества популярное славянское блюдо, которое заграницей называют мясным желе. Я говорю о холодце. Надо обдуманно выбирать продукты для кушанья, если вы не хотите растолстеть к концу праздников. Например, в свином холодце на 100 граммов приходится 350 килокалорий. Лучше отдать предпочтение холодцу из курицы. Но и тут есть свои нюансы. Удаляйте шкурку с мяса прежде, чем варить его, так как под шкуркой содержится жировая прослойка. К тому же, шкурка в холодце получается скользкой и невкусной. После застывания на поверхности холодца собирается жирок – его лучше снять перед тем, как есть холодец.

2 Канапе с авокадо, огурцом и лососем Калорийность в 100 граммах готового блюда: около 150 кКал. На праздничный стол сперва, как правило, подаются аппетайзеры. Это могут быть вкусные бутерброды с хлебом, маслом, сыром, колбаской, икрой и так далее. В 100 граммах сливочного масла содержится около 700 килокалорий, а в 100 граммах хлеба около 250 килокалорий. В итоге один бутербродик добавит вам от 300 килокалорий. Оставьте бутерброды с маслом для гостей, а сами отдайте предпочтение низкокалорийным канапе. Например, можно сделать закуску из кружков свежего огурца с мятым авокадо (вместо масла) и лососем. Калорийность ингредиентов: 100 граммов авокадо – 160 кКал; 100 граммов огурцов – 15 кКал; 100 граммов лосося – 200 кКал. При одинаковом весе с обычными бутербродами, калорийность такого канапе будет вдвое ниже.

3 Салат с телятиной и зеленью Калорийность в 100 граммах готового блюда: около 100 кКал. Вкусный и полезный салат для романтического ужина. Он так же подойдет и для праздничного стола. Добавляйте теплую или холодную телятину – как вам больше нравится. В салат кладем зелень, например, листья рукколы и салат сорта "Айсберг". Калорийность ингредиентов: 100 граммов телятины – 170 кКал; 100 граммов рукколы – 25 кКал; 100 граммов салата "Айсберг" – 15 кКал. Отдайте предпочтение телятине отварной, приготовленной на пару или печеной без добавления жира. Жареную в масле лучше не использовать, так как ее калорийность куда выше. Чтобы в 100 граммах готового салата было поменьше килокалорий, кладите больше зелени, чем мяса. Можно оформить салат в новогоднем стиле: изобразите хвою с помощью укропа или базилика. Разноцветные продукты круглой формы (помидорки-черри, клюква, оливки и т.д.) будут похожи на елочные шары, а овощная стружка напомнит цветной серпантин.

4 Диетическая морковь "по-корейски" Калорийность в 100 граммах готового блюда: около 70 кКал. Распространенная закуска к новогодним праздникам порадует вас низкой калорийностью. При классическом рецепте приготовления корейской морковки, калорийность составляет примерно 140 кКал на 100 граммов продукта из-за высокого содержания растительного масла. Если вы приготовите морковь дома сами, то сможете снизить ее калорийность вдвое. Калорийность необходимых ингредиентов: 100 граммов приправ – 20 кКал, 100 граммов моркови – 40 кКал, 100 граммов растительного масла – 880 кКал. Не пугайтесь, масла много не надо. На 200 граммов моркови добавьте щепотку специй и одну чайную ложку масла (растительного или оливкового). В ложке будет около 5 граммов масла – это примерно 45 кКал. Гастроэнтерологи и диетологи не рекомендуют отказываться от добавления масла в овощные блюда. Жир помогает организму усваивать из овощей больше полезных элементов. Даже в морковные фреши в ресторанах принято добавлять пару капель растительного масла. Просто добавьте лишь чуточку масла. Бросаем щепотку приправ и даем моркови пустить свой сок. Через пару часов будет готова отличная диетическая морковь "по-корейски"!