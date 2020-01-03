Рецепт дня: жаркое из куриной печени

Для рецепта используется куриная печень, картофель, лук и морковка. Сытное и вкусное жаркое каждому понравится.
Ингредиенты:
Печень куриная - 350 г
Картофель - 550 г
Лук репчатый - 70 г
Морковь - 70 г
Масло растительное - 40 г
Мука пшеничная - 1,5 ст. ложки
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Лавровый лист - 1 шт.
Приготовление
Подготовить ингредиенты.
1. Овощи очистить. Печень промыть и нарезать средними кусочками. Лишние прожилки срезать.
2. Печень посолить и поперчить по вкусу, обвалять в муке.
3. Налить немного масла на сковороду, разогреть и выложить туда куриную печень. Обжарить быстро с двух сторон до румяной корочки в течение 1-2 минут.
4. Лук нарезать четвертькольцами.
Морковь нарезать четвертинками кружочков. Картофель нарезать дольками.
5. Влить оставшееся растительное масло в кастрюлю, пассеровать лук с морковкой до мягкости, в течение 2-3 минут. Выложить в кастрюлю картофель.
6. Добавить лавровый лист (по желанию) и обжаренную куриную печень. Можно влить немного воды, чтобы жаркое получилось не сильно густым, как бы с подливой.
7. Перемешать, накрыть крышкой и тушить куриную печень с овощами на небольшом огне 30-35 минут.
Подавать жаркое из куриной печени в горячем виде. Приятного вам аппетита!