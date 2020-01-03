Рецепт дня: жаркое из куриной печени

Жаркое из куриной печени с овощами - это полноценный обед для вашей семьи.

Для рецепта используется куриная печень, картофель, лук и морковка. Сытное и вкусное жаркое каждому понравится.

Ингредиенты:

Печень куриная - 350 г

Картофель - 550 г

Лук репчатый - 70 г

Морковь - 70 г

Масло растительное - 40 г

Мука пшеничная - 1,5 ст. ложки

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Лавровый лист - 1 шт.

Приготовление

Подготовить ингредиенты.

1. Овощи очистить. Печень промыть и нарезать средними кусочками. Лишние прожилки срезать.

2. Печень посолить и поперчить по вкусу, обвалять в муке.

3. Налить немного масла на сковороду, разогреть и выложить туда куриную печень. Обжарить быстро с двух сторон до румяной корочки в течение 1-2 минут.

4. Лук нарезать четвертькольцами.

Морковь нарезать четвертинками кружочков. Картофель нарезать дольками.

5. Влить оставшееся растительное масло в кастрюлю, пассеровать лук с морковкой до мягкости, в течение 2-3 минут. Выложить в кастрюлю картофель.

6. Добавить лавровый лист (по желанию) и обжаренную куриную печень. Можно влить немного воды, чтобы жаркое получилось не сильно густым, как бы с подливой.

7. Перемешать, накрыть крышкой и тушить куриную печень с овощами на небольшом огне 30-35 минут.

Подавать жаркое из куриной печени в горячем виде. Приятного вам аппетита!