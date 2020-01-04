Рецепт дня: шоколадное печенье "Рождественские веночки"

Такое шоколадное печенье можно красиво упаковать и преподнести в качестве подарка на Рождество.
Продукты (на 12 порций)
Шоколад чёрный – 90 г
Мука – 250 г
Сахарная пудра – 100 г
Желтки яичные – 3 шт.
Масло сливочное – 100 г
Кокосовая стружка разноцветная (для украшения) – 2 ст. ложки
Приготовление
1 Измельчаем шоколад в крошку (на мелкой тёрке).
2 Смешиваем муку, шоколад и сахарную пудру.
3 Добавляем 2 яичных желтка. Туда же на крупной тёрке натираем размягчённое сливочное масло, периодически обваливая его в мучной смеси. Быстро замешиваем тесто.
4 Помещаем тесто в пакет и отправляем в холодильник на час.
5 Делим тесто на 8 равных частей. Включаем духовку и разогреваем до температуры 170 градусов.
6 Затем каждый кусочек теста разрезаем ещё на 3 части. У меня получилось 24 кусочка теста.
7 Каждый кусочек теста округляем, делим пополам, раскатываем 2 жгутика по 15 см длиной и переплетаем их. Делаем веночек, защипываем концы и выкладываем на противень для выпечки с пергаментом. Аналогично поступаем с оставшимся тестом. Кусочки теста, с которыми не работаете, лучше держать в холодильнике - так будет легче формировать.
8 Оставшийся желток смешиваем с 1 ст. ложкой воды. Смазываем каждое печенье желтком и посыпаем разноцветной кокосовой стружкой.
Выпекаем шоколадное печенье "Рождественские веночки" в духовке примерно 12-15 минут.
Всех с Наступающим! Всем добра!