Скачать
Суббота, 04.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Минцифры проверит развитие электронных доверительных услуг
Минцифры проверит развитие электронных доверительных услуг
Птичий грипп в Польше: обнаружено еще две новые вспышки
Птичий грипп в Польше: обнаружено еще две новые вспышки
Петряк может стать участником громкого трансферного обмена
Петряк может стать участником громкого трансферного обмена
Рецепт дня: шоколадное печенье "Рождественские веночки"
Рецепт дня: шоколадное печенье "Рождественские веночки"

Рецепт дня: шоколадное печенье "Рождественские веночки"

Смотрите фото (5)
Рецепт дня: шоколадное печенье "Рождественские веночки"
05:11 Сегодня Телеграф Фото: russianfood.com

Очень вкусное печенье в форме рождественских веночков с насыщенным шоколадным вкусом.

Такое шоколадное печенье можно красиво упаковать и преподнести в качестве подарка на Рождество.

Продукты (на 12 порций)

  • Шоколад чёрный – 90 г

  • Мука – 250 г

  • Сахарная пудра – 100 г

  • Желтки яичные – 3 шт.

  • Масло сливочное – 100 г

  • Кокосовая стружка разноцветная (для украшения) – 2 ст. ложки

Приготовление

1 Измельчаем шоколад в крошку (на мелкой тёрке).

2 Смешиваем муку, шоколад и сахарную пудру.

3 Добавляем 2 яичных желтка. Туда же на крупной тёрке натираем размягчённое сливочное масло, периодически обваливая его в мучной смеси. Быстро замешиваем тесто.

4 Помещаем тесто в пакет и отправляем в холодильник на час. 

5 Делим тесто на 8 равных частей. Включаем духовку и разогреваем до температуры 170 градусов.

6 Затем каждый кусочек теста разрезаем ещё на 3 части. У меня получилось 24 кусочка теста.

7 Каждый кусочек теста округляем, делим пополам, раскатываем 2 жгутика по 15 см длиной и переплетаем их. Делаем веночек, защипываем концы и выкладываем на противень для выпечки с пергаментом. Аналогично поступаем с оставшимся тестом. Кусочки теста, с которыми не работаете, лучше держать в холодильнике - так будет легче формировать.

 

8 Оставшийся желток смешиваем с 1 ст. ложкой воды. Смазываем каждое печенье желтком и посыпаем разноцветной кокосовой стружкой.

Выпекаем шоколадное печенье "Рождественские веночки" в духовке примерно 12-15 минут.

Всех с Наступающим! Всем добра!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Печенье, Рецепты, Кулинария, Шоколадное печенье, Вкусные рецепты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бритни Спирс похвасталась стройной фигурой в бикини (Видео)
02 Макрон и Путин обсудили Украину
03 Законопроект о рынке земли уже готов ко второму чтению
04 Кэмерон Диаз родила ребенка: подробности
05 В ночь на 4 января земляне увидят невероятный звездопад
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Facebook заблокировал пост Супрун
Facebook заблокировал пост Супрун
Во Львове установят огромный рождественский дидух
Во Львове установят огромный рождественский дидух
Штаты нанесли авиаудар в Ираке: шесть погибших
Штаты нанесли авиаудар в Ираке: шесть погибших
ТОП-5 известных актеров, которые не любят свои фильмы, но которые все еще приносят им доход
ТОП-5 известных актеров, которые не любят свои фильмы, но которые все еще приносят им доход
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь