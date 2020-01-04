Рецепт дня: шоколадное печенье "Рождественские веночки"

Очень вкусное печенье в форме рождественских веночков с насыщенным шоколадным вкусом.

Такое шоколадное печенье можно красиво упаковать и преподнести в качестве подарка на Рождество.

Продукты (на 12 порций)

Шоколад чёрный – 90 г

Мука – 250 г

Сахарная пудра – 100 г

Желтки яичные – 3 шт.

Масло сливочное – 100 г

Кокосовая стружка разноцветная (для украшения) – 2 ст. ложки

Приготовление

1 Измельчаем шоколад в крошку (на мелкой тёрке).

2 Смешиваем муку, шоколад и сахарную пудру.

3 Добавляем 2 яичных желтка. Туда же на крупной тёрке натираем размягчённое сливочное масло, периодически обваливая его в мучной смеси. Быстро замешиваем тесто.

4 Помещаем тесто в пакет и отправляем в холодильник на час.

5 Делим тесто на 8 равных частей. Включаем духовку и разогреваем до температуры 170 градусов.

6 Затем каждый кусочек теста разрезаем ещё на 3 части. У меня получилось 24 кусочка теста.

7 Каждый кусочек теста округляем, делим пополам, раскатываем 2 жгутика по 15 см длиной и переплетаем их. Делаем веночек, защипываем концы и выкладываем на противень для выпечки с пергаментом. Аналогично поступаем с оставшимся тестом. Кусочки теста, с которыми не работаете, лучше держать в холодильнике - так будет легче формировать.

8 Оставшийся желток смешиваем с 1 ст. ложкой воды. Смазываем каждое печенье желтком и посыпаем разноцветной кокосовой стружкой.

Выпекаем шоколадное печенье "Рождественские веночки" в духовке примерно 12-15 минут.

Всех с Наступающим! Всем добра!