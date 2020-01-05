Рецепт дня: рулетики из пекинской капусты с начинкой

Сегодня готовим бесподобные рулетики из пекинской капусты с вкуснейшей начинкой, которые можно подать в виде холодной или горячей закуски.
Ингредиенты:
Пекинская капуста – 1 кочан
Яйца – 4-5 шт.
Соль – по вкусу
Черный перец – по вкусу
Шампиньоны – 350 гр.
Лук – 1 шт.
Твердый сыр – 60 гр.
Помидоры черри – 5-6 шт.
Зелень, чеснок – по желанию и вкусу
Растительное масло для жарки
Способ приготовления
1. Начинка. Шампиньоны нарезать на небольшие кусочки. Обжарить с луком и специями на растительном масле.
2. Помидоры нарезать на небольшие кусочки. Твердый сыр натереть на мелкую терку. Смешать ингредиенты. Заправить сметаной. Для пикантности можно еще добавить любимую зелень и пару зубчиков чеснока.
3. У капусты отрезать жесткую часть. Разобрать на листы. У листов отбить плотную часть с двух сторон.
4. В отдельную емкость разбить яйца, посолить и поперчить, взболтать вилкой.
5. Обмакнуть лист в яйца и обжарить с двух сторон на сковороде с растительным маслом. Таким образом обжарить все листы капусты.
6. На край листа кладу начинку и сворачиваю в плотный рулет. Так поступаю со всей начинкой и обжаренными листами капусты.
7. Такие рулетики можно поставить в микроволновку или духовку, чтобы сыр расплавился и подать как горячую закуску, а можно подать в качестве холодной, не запекая. Вкусны оба варианта!
Приятного аппетита!!!