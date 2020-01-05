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Рецепт дня: рулетики из пекинской капусты с начинкой
Рецепт дня: рулетики из пекинской капусты с начинкой

Рецепт дня: рулетики из пекинской капусты с начинкой

Рецепт дня: рулетики из пекинской капусты с начинкой
05:14 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Вкуснейший рецепт рулетиков, от которых язык можно проглотить!

Сегодня готовим бесподобные рулетики из пекинской капусты с вкуснейшей начинкой, которые можно подать в виде холодной или горячей закуски.

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста – 1 кочан

  • Яйца – 4-5 шт.

  • Соль – по вкусу

  • Черный перец – по вкусу

  • Шампиньоны – 350 гр.

  • Лук – 1 шт.

  • Твердый сыр – 60 гр.

  • Помидоры черри – 5-6 шт.

  • Зелень, чеснок – по желанию и вкусу

  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления

1. Начинка. Шампиньоны нарезать на небольшие кусочки. Обжарить с луком и специями на растительном масле.

2. Помидоры нарезать на небольшие кусочки. Твердый сыр натереть на мелкую терку. Смешать ингредиенты. Заправить сметаной. Для пикантности можно еще добавить любимую зелень и пару зубчиков чеснока.

3. У капусты отрезать жесткую часть. Разобрать на листы. У листов отбить плотную часть с двух сторон.

4. В отдельную емкость разбить яйца, посолить и поперчить, взболтать вилкой.

5. Обмакнуть лист в яйца и обжарить с двух сторон на сковороде с растительным маслом. Таким образом обжарить все листы капусты.

6. На край листа кладу начинку и сворачиваю в плотный рулет. Так поступаю со всей начинкой и обжаренными листами капусты.

7. Такие рулетики можно поставить в микроволновку или духовку, чтобы сыр расплавился и подать как горячую закуску, а можно подать в качестве холодной, не запекая. Вкусны оба варианта!

Приятного аппетита!!!

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