Рецепт дня: Рождественская кутья из пшеницы

В канун Рождества принято варить кутью.

Вариантов приготовления рождественской кутьи существует очень много. Предлагаем приготовить кутью из пшеницы, с маком, изюмом, грецкими орехами и медом.

Ингредиенты:

Пшеница (шлифованная) - 1 стакан

Мак - 100 г

Орехи - 100 г + для украшения

Изюм - 100 г + для украшения

Мёд - по вкусу

Сахар - 1 ст. ложка

Соль - 1 ч. ложка

Приготовление:

Промываем очищенную шлифованную пшеницу под проточной холодной водой 4-5 раз. (Если мыть пшеницу в горячей воде, то зерно будет запариваться, и в результате после варки мы получим густую кашу, а не рассыпчатую пшеницу.) Откидываем пшеницу на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода.

Заливаем пшеницу 2-мя стаканами воды.

Мак заливаем водой (70 мл).

Пшеницу накрываем крышкой и ставим на огонь, ждем закипания. Мак ставим на очень маленький огонь, перемешиваем 1 раз и томим в течение 30 минут. Через 10 минут после закипания пшеницы добавляем в пшеницу соль.

Когда вода в посуде с маком испарится, добавляем еще 0,5 стакана воды и продолжаем его томить, мак ни в коем случае не должен кипеть и булькать. Если вы готовите на газовой плите, то время приготовления мака на самом минимальном огне уменьшите до 10-15 минут.

Орехи рубим ножом и отправляем на сковородку. Обжариваем орехи на сухой сковороде.

Изюм заливаем большим количеством кипятка. Когда изюм запарится, сливаем воду.

Готовую сваренную пшеницу откидываем на дуршлаг, чтобы стекла оставшаяся жидкость, оставляем на 10 минут.

Орехи очищаем от шелухи, слегка перетирая руками. Мак смешиваем с сахаром и перетираем в ступке, пока не начнет выделяться белая жидкость.

Смешиваем все подготовление ингредиенты для кутьи. Добавляем мёд по вкусу и перемешиваем. Украшаем кутью изюмом, орехами и медом. Рождественская кутья из пшеницы готова.

Более подробное описание приготовления рождественской кутьи из пшеницы - в видеорецепте.

Приятного аппетита!