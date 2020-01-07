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Рецепт дня: курица с капустой в специальном маринаде запеченная в рукаве

Рецепт дня: курица с капустой в специальном маринаде запеченная в рукаве
04:10 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Готовим куриные ножки с овощами в рукаве для запекания.

Блюдо не требует много усилий, а результат порадует вкусом и ароматом. Куриная голень получается настолько мягкой, что легко отделяется от кости. Капуста успевает пропитаться в рукаве для запекания мясным соком. 

Ингредиенты:

  • Куриная голень–6 шт.

  • лук репчатый - 1 шт.

  • морковь - 1 шт.

  • капуста –700 гр.

  • соевый соус - 3ст.л.

  • лимонный сок - 1 ст.л.

  • мёд - 1 ч.л.

  • масло растительное - 2 ст.л.

  • перец черный молотый - по вкусу

  • соль –1 ч.л.

Приготовление:

Подготовить все ингредиенты. Куриные ножки промыть водой и обсушить бумажным полотенцем. Чем хорош этот рецепт, что можно взять любую часть курицы. Куски должны быть не слишком маленькие.

Приготовим маринад для курицы. В глубокую миску налить соевый соус, лимонный сок и мед. Перемешать до растворения меда. Добавить молотый черный перец по вкусу и перемешать. Затем в другую емкость налить 2 ст.ложки растительного масла. И тонкой струйкой, при постоянном размешивании залить соево-медовую заправку . Этим маринадом залить куриные ножки и оставим на несколько часов. Мариноваться курочке надо не менее двух часов, и если есть время, то оставьте курицу в маринаде на ночь, убрав чашу в холодильник.

После того, как голень замариновалась, займемся овощами.

Репчатый лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Морковь натереть на терке для корейской морковки. Нашинковать капусту и добавить к овощам. Добавить соль и черный перец по вкусу. У меня это 1 ч.л. соли и пол чайной ложки молотого перца. Тщательно перемешать.

В овощную смесь выложим курицу вместе с маринадом.

На этом этапе можно уже поставить духовку на разогрев до 180 градусов. Поместить курицу с капустой,морковью и луком в пакет для запекания. Скрепить концы и выложить на противень. Сверху сделать несколько проколов ножом для выхода пара. Блюдо убрать в разогретую до 180 градусов духовку запекаться минимум на 60 минут.

Достать тушеную курицу из духовки и осторожно разрезать пакет. Готовую капусту с курицей выложить на блюдо. По желанию посыпать рубленой зеленью. Куриная голень получается мягкой и нежной, а капуста, пропитывается соком курицы. Становится исключительно вкусной и ароматной. И масла в этом рецепте не так уж и много.

Приятного аппетита!

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