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Рецепт дня: Пицца без теста за 5 минут

Рецепт дня: Пицца без теста за 5 минут
03:50 Сегодня Телеграф vkusnopoedim.temaretik.com Фото: vkusnopoedim.temaretik.com

Пицца без теста на основе из куриного филе.

Очень вкусная и полезная альтернатива, так полюбившейся нам пицце на дрожжевом тесте.

Ингредиенты:

Основа для пиццы:

  • Куриное филе – 300-350 гр (1 шт.)

  • Батон – 50 гр (2 ломтика замочить в 3 ст.л. воды)

  • Соль – по вкусу (я добавляла 0,5 ч.л. без горки)

Начинка:

  • Лук – 100 гр

  • Томатный соус – 2-3 ст.л.

  • Чеснок – 1 зубчик

  • Шампиньоны – 5-6 шт. (около 100 гр)

  • Сыр – 100 гр

  • Помидор – 0,5 шт. или 3 черри (можно не добавлять)

  • Соль – по вкусу

Приготовление:

1.На мясорубке перемолоть куриное филе вместе с батоном. Добавить соль по вкусу, также можно добавить другие специи, но я предпочитаю делать основу нейтральной. Фарш отбить 15-20 раз.

2.Лук нарезать кубиками, шампиньоны ломтиками, помидоры кружочками. Сыр натереть на крупной терке. Томатный соус смешать с 1 измельченным зубчиком чеснока. Куриный фарш распределить по противню в форме круга.

3.Смазать основу томатным соусом, выложить лук, половину сыра, шампиньоны, помидоры. При необходимости посолить по вкусу. Посыпать оставшимся сыром.

4.Запекать в духовке, прогретой до 250 градусов, 10-15 минут.

 

Приятного аппетита!!!

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