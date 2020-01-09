Рецепт дня: Пицца без теста за 5 минут

Очень вкусная и полезная альтернатива, так полюбившейся нам пицце на дрожжевом тесте.
Ингредиенты:
Основа для пиццы:
Куриное филе – 300-350 гр (1 шт.)
Батон – 50 гр (2 ломтика замочить в 3 ст.л. воды)
Соль – по вкусу (я добавляла 0,5 ч.л. без горки)
Начинка:
Лук – 100 гр
Томатный соус – 2-3 ст.л.
Чеснок – 1 зубчик
Шампиньоны – 5-6 шт. (около 100 гр)
Сыр – 100 гр
Помидор – 0,5 шт. или 3 черри (можно не добавлять)
Соль – по вкусу
Приготовление:
1.На мясорубке перемолоть куриное филе вместе с батоном. Добавить соль по вкусу, также можно добавить другие специи, но я предпочитаю делать основу нейтральной. Фарш отбить 15-20 раз.
2.Лук нарезать кубиками, шампиньоны ломтиками, помидоры кружочками. Сыр натереть на крупной терке. Томатный соус смешать с 1 измельченным зубчиком чеснока. Куриный фарш распределить по противню в форме круга.
3.Смазать основу томатным соусом, выложить лук, половину сыра, шампиньоны, помидоры. При необходимости посолить по вкусу. Посыпать оставшимся сыром.
4.Запекать в духовке, прогретой до 250 градусов, 10-15 минут.
Приятного аппетита!!!