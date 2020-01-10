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Рецепт дня: закуска в лаваше с колбасой, сыром и яйцами

Рецепт дня: закуска в лаваше с колбасой, сыром и яйцами
03:23 Сегодня Телеграф vkusnopoedim.temaretik.com Фото: vkusnopoedim.temaretik.com

Сегодня хотим Вам предложить рецепт закуски в лаваше с сыром и яйцами.

Жареный лаваш с сочной начинкой из колбасы и расплавленного сыра — простая, но очень вкусная закуска, которая никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты:

  • лаваш – 1 лист;

  • колбаса – 100 гр.;

  • сыр – 150 гр.;

  • яйца – 3 шт.;

  • сметана – 3 ст.л.;

  • зелень – 20 гр.;

  •  соль – 0,5 ч.л.;

  •  перец черный молотый – 0,3 ч.л.

Приготовление:

Подготовить все необходимые ингредиенты.

Эту закуску лучше готовить с полукопченой колбасой. Яйца отвари и охладить. Остывшие яйца почистить и потереть на крупной терке. Сыр также потереть на крупной терке, колбасу порезать мелким кубиком, зелень мелко порубить.

В глубокой миске соединить все подготовленные для начинки ингредиенты. Массу посолить (не переусердствуйте, помните, что сыр и колбаса уже соленые), поперчить, добавить сметану и перемешать до однородного состояния.

Лаваш порезать на квадраты, на один край лаваша выложить начинку и завернуть лаваш в рулет. Готовые рулетики обжариваем на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

Выкладываем их на бумажное полотенце, избавляя от лишнего масла, а потом переносим на блюдо. В результате получается быстрая в приготовлении горячая закуска, которая отлично подходит для пикника.

Закуска в лаваше с колбасой, сыром и яйцами готова!

Более подробный рецепт приготовления закуски смотрите на видео.

 

Приятного аппетита!

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