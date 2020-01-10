Рецепт дня: закуска в лаваше с колбасой, сыром и яйцами

Жареный лаваш с сочной начинкой из колбасы и расплавленного сыра — простая, но очень вкусная закуска, которая никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты:
лаваш – 1 лист;
колбаса – 100 гр.;
сыр – 150 гр.;
яйца – 3 шт.;
сметана – 3 ст.л.;
зелень – 20 гр.;
соль – 0,5 ч.л.;
перец черный молотый – 0,3 ч.л.
Приготовление:
Подготовить все необходимые ингредиенты.
Эту закуску лучше готовить с полукопченой колбасой. Яйца отвари и охладить. Остывшие яйца почистить и потереть на крупной терке. Сыр также потереть на крупной терке, колбасу порезать мелким кубиком, зелень мелко порубить.
В глубокой миске соединить все подготовленные для начинки ингредиенты. Массу посолить (не переусердствуйте, помните, что сыр и колбаса уже соленые), поперчить, добавить сметану и перемешать до однородного состояния.
Лаваш порезать на квадраты, на один край лаваша выложить начинку и завернуть лаваш в рулет. Готовые рулетики обжариваем на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
Выкладываем их на бумажное полотенце, избавляя от лишнего масла, а потом переносим на блюдо. В результате получается быстрая в приготовлении горячая закуска, которая отлично подходит для пикника.
Закуска в лаваше с колбасой, сыром и яйцами готова!
Более подробный рецепт приготовления закуски смотрите на видео.
Приятного аппетита!