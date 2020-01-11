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Рецепт дня: рыба, запеченная с овощами, в фольге

Рецепт дня: рыба, запеченная с овощами, в фольге
06:04 Сегодня Телеграф

Рыбка, запечённая с овощами по этому рецепту, обязательно будет сочной и нежной, а овощи - яркими и ароматными!

Ингредиенты:

  • Филе трески (или другой белой рыбы) - 500 г

  • Цукини - 1 шт.

  • Перец болгарский красный - 1 шт.

  • Перец болгарский желтый - 1 шт.

  • Перец болгарский зелёный - 1 шт.

  • Лук репчатый - 1 шт.

  • Чеснок - 2 зубчика

  • Масло оливковое - 4 ст. ложки

  • Тимьян сушеный - по вкусу

  • Розмарин сушеный - по вкусу

  • Базилик сушеный - по вкусу

  • Петрушка сушеная - по вкусу

  • Укроп сушеный - по вкусу

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

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1. Цукини нарезаем средними кубиками.

2. Очищаем болгарский перец (красный, жёлтый и зелёный, чтобы блюдо было ярким). Нарезаем перец средними квадратиками.

3. Лук очищаем и нарезаем средними кубиками.

4. Чеснок очищаем и нарезаем слайсами.

5. На сильном огне нагреваем сковороду. Наливаем туда оливковое масло и выкладываем лук, жарим до прозрачности.

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6. Добавляем перцы, обжариваем минуты три. Затем - цукини. Обжариваем еще минуты три. В самом конце добавляем чеснок и травы (у меня - тимьян, розмарин, базилик зелёный, петрушка и укроп).

7. Включаем духовку для разогрева до 200 градусов.

Филе рыбы моем, обсушиваем бумажным полотенцем, разрезаем на крупные части.

8. Запекать рыбу будем порционно в фольге.

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Фольгу кисточкой смазываем оливковым маслом. Выкладываем в центр филе рыбы, солим и перчим. Сверху на рыбу выкладываем обжаренные овощи так, чтобы рыба была полностью покрыта. Добавляем соль и молотый перец.

9. Накрываем рыбу слева и справа фольгой, подворачиваем верх и низ. Выкладываем рыбу с овощами в фольге на противень. Ставим в духовку минут на 15-20.

10. Запечённая рыба с овощами готова!

Желаю Вам приятного аппетита!

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