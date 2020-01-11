Рецепт дня: рыба, запеченная с овощами, в фольге

Ингредиенты:
Филе трески (или другой белой рыбы) - 500 г
Цукини - 1 шт.
Перец болгарский красный - 1 шт.
Перец болгарский желтый - 1 шт.
Перец болгарский зелёный - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 2 зубчика
Масло оливковое - 4 ст. ложки
Тимьян сушеный - по вкусу
Розмарин сушеный - по вкусу
Базилик сушеный - по вкусу
Петрушка сушеная - по вкусу
Укроп сушеный - по вкусу
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Приготовление
1. Цукини нарезаем средними кубиками.
2. Очищаем болгарский перец (красный, жёлтый и зелёный, чтобы блюдо было ярким). Нарезаем перец средними квадратиками.
3. Лук очищаем и нарезаем средними кубиками.
4. Чеснок очищаем и нарезаем слайсами.
5. На сильном огне нагреваем сковороду. Наливаем туда оливковое масло и выкладываем лук, жарим до прозрачности.
6. Добавляем перцы, обжариваем минуты три. Затем - цукини. Обжариваем еще минуты три. В самом конце добавляем чеснок и травы (у меня - тимьян, розмарин, базилик зелёный, петрушка и укроп).
7. Включаем духовку для разогрева до 200 градусов.
Филе рыбы моем, обсушиваем бумажным полотенцем, разрезаем на крупные части.
8. Запекать рыбу будем порционно в фольге.
Фольгу кисточкой смазываем оливковым маслом. Выкладываем в центр филе рыбы, солим и перчим. Сверху на рыбу выкладываем обжаренные овощи так, чтобы рыба была полностью покрыта. Добавляем соль и молотый перец.
9. Накрываем рыбу слева и справа фольгой, подворачиваем верх и низ. Выкладываем рыбу с овощами в фольге на противень. Ставим в духовку минут на 15-20.
10. Запечённая рыба с овощами готова!
Желаю Вам приятного аппетита!