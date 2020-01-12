Рецепт дня: тарт с мандаринами

Предлагаем вам рецепт восхитительно вкусного тарта с сыром маскарпоне и мандаринами.

Хрустящее миндально-песочное тесто с нежной и очень легкой начинкой из сливочного сыра, который покрыт освежающими ломтиками мандаринов. Эта выпечка покоряет с первого кусочка! Готовить такой тарт можно с любыми сезонными ягодами и фруктами или вообще без фруктовой или ягодной начинки, в таком случае, тарт будет очень похож на чизкейк. Тарт получается не только красивым, но и безумно вкусным, несомненно придётся по вкусу всем вашим родным и близким!

Ингредиенты:

Для песочного теста:

мука пшеничная - 225 г

мука миндальная (молотый миндаль) - 50 г

соль - щепотка

масло сливочное 82,5% (комнатной t°С) - 110 г

сахарная пудра - 30 г

яйцо куриное (категории C0) - 1 шт

молоко 2,5% (комнатной t°С) - 15 мл (1 ст.л)

Для начинки:

сыр сливочный "Маскарпоне" (комнатной t°С) - 250 г

сыр творожный "Альметте" (комнатной t°С) - 150 г

крахмал кукурузный - 35 г

сгущённое молоко (комнатной t°С) - 250 мл

яйца куриные (категории C0) - 3 шт

Для украшения:

мандарины (очищенные дольки) - 350 г

желе мандариновое (порошок) - 35 г

вода (кипяток) - 120 мл

Приготовление:

1. Готовим песочное тесто. В миске соединяем просеянную пшеничную муку, миндальную муку, щепотку соли. Хорошо перемешиваем мучную смесь венчиком и откладываем в сторону.

2. В другой миске соединяем сливочное масло (комнатной температуры) и сахарную пудру. Взбиваем миксером сливочное масло с сахарной пудрой до получения легкой, воздушной и кремообразной консистенции, около 2-3 минут.

3. Не прекращая взбивания добавляем яйцо, также (комнатной температуры). Продолжаем взбивать до тех пор, пока масса хорошо соединиться и станет похожей на крем.

4. Во взбитое сливочное масло добавляем частями мучную смесь, молоко (комнатной температуры) и замешиваем тесто деревянной ложкой.

5. Как только тесто собралось в ком, прекращаем замешивать. Песочное тесто должно получиться мягким и немного не однородным.

6. Из теста формируем плоский диск, затем заворачиваем его в пищевую плёнку или пакет и убираем в холодильник на 30 минут не менее.

7. Форму для тарта диаметром 25 сантиметров, смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Выкладываем на середину формы широкую полоску из пергамента для того, чтобы потом легко извлечь тарт из формы.

8. Охлаждённое тесто достаём из холодильника. Кладем песочное тесто на лист бумаги для выпечки, сверху накрываем пищевой плёнкой. Раскатываем наше тесто в пласт чуть больше вашей формы, толщиной около 3-5 миллиметров. С раскатанного теста удаляем пищевую плёнку. Переносим тесто вместе с пергаментной бумагой в форму для тарта. Переворачиваем тесто на форму пергаментом вверх, затем аккуратной удаляем бумагу. Тесто хорошо придавливаем ко дну формы и делаем бортики высотой примерно 4-5 сантиметров. Неровные края теста обрезаем при помощи ножа по всему периметру формы. Обрезки теста которые остались выкладываем на дно формы. Затем равномерно распределяем обрезанное тесто по всей поверхности дна формы.

9. Перед выпечкой песочное тесто часто наколоть вилкой по всей поверхности. Форму с тестом застилаем фольгой или пергаментной бумагой и насыпаем на нее груз, это может быть - фасоль, горох или специальные керамические шарики для выпечки. (Это делается для того, чтобы тесто не вздулось в процессе выпечки.) Отправляем форму с грузом в разогретую до 180°С духовку на 15 минут. Через указанное время убираем фольгу с грузом, и выпекаем песочное тесто около 8-10 минут, или до легкого золотистого цвета.

10. Пока песочное тесто выпекается, готовим начинку для тарта. В чаше миксера или в большой миске соединяем сливочный сыр комнатной температуры (у меня маскарпоне), к нему добавляем творожный сыр или очень мягкий творог, также комнатной температуры. Взбиваем сырную массу на средней скорости миксера, до гладкой и однородной консистенции около 1-2 минут.

11. К сырной массе добавляем кукурузный крахмал, сгущённое молоко комнатной температуры и взбиваем до объединения продуктов.

12. Не прекращая взбивания добавляем по одному яйцу (комнатной температуры) и хорошо взбиваем, после каждого добавления. Начинка для тарта готова.

13. Песочную основу достаём из духовки и сверху на тарт заливаем сырную массу. Выпекаем тарт в разогретой до 180°С духовке, в течение 20-25 минут.

14. После выпечки, готовый тарт достаёем из духовки, перекладываем на решетку и полностью остужаем при комнатной температуре, это позволит начинке немного загустеть и стать плотнее.

15. Приступаем крашению тарта. Мандарины очищаем от шкурки и белых прожилок. Разделяем мандарины на дольки, если есть косточки, то удаляем их. Выкладываем мандариновые дольки по кругу сверху на остывший тарт, пока не заполните всю форму.

16. Готовим желе для оформления тарта, согласно инструкции на упаковке. Желе со вкусом мандарина или апельсина, заливаем кипятком и хорошо перемешиваем до полного его растворения. Затем даём остыть до комнатной температуры. Сверху на тарт с мандаринами аккуратно заливаем остывшее желе до самых краёв теста.

17. Убираем тарт в холодильник на 2-3 часа или до полного застывания желе.

18. Готовый тарт достаём из холодильника, двумя руками берём за бумажные полоски, аккуратно вынимаем нашу выпечку из формы и перекладываем на подходящее блюдо. Затем аккуратно вытащить бумажною полоску.

Нарезаем тарт на порционные кусочки, завариваем вкусный чай и наслаждаемся, неимоверно вкусной и нежной домашней выпечкой. Мандариновый Тарт с кремом из маскарпоне готов.

Приятного аппетита!