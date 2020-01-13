Рецепт дня: сочнейшие котлеты по-киевски

Сегодня приготовим котлеты по-киевски.
Ингредиенты:
сливочное масло - 100 грамм
укроп - пучок
филе куриное - 1 грудка
мука - 3 ст. ложки
яйцо - 2 штуки
хлебные крошки - 1 стакан ()
молоко - 1 ст. ложка
соль, СМЧП - щепотка
растительное масло - 300-400 мл
Приготовление:
1. Сначала делаем масло. Заранее достаньте его из холодильника, пусть оно размякнет. Нарежьте пучок укропа и добавьте его к маслу. Подавите вилкой, перемешайте и зелёное масло готово. Затем выкладывайте масло на плёнку, разровняли его и заворачиваете как колбаску. И отправляем в морозилку на 20 минут.
2. Приcтупим к филе. Отрезаем малое филе и пока что откладываем его в сторонку. Сами филешки разрезаем впродоль, чтобы получилось больше котлет. Затем на столешницу пару капель воды, сверху плёнку. Далее ломтик курочки и ещё раз плёнку. Проходимся молоточком, как показано в видео. Отбитое филе на тарелку и в холодильник. И тоже самое со всеми остальными кусочками.
3. Затем в отдельную тарелку насыпаем 3 столовых ложки муки. С последним отбитым куском достаем из холодильника остальные. А из морозилки сливочную колбаску. Берём кусочек филе, снимаем верхнюю плёнку, сверху кладём малое филе, накрываем плёнкой и отбиваем до пласта. Затем на большое филе немного соли и СМЧП. Разворачиваем масло, делим его пополам и каждую половинку ещё впродоль напополам. Кусочек масла кладём ближе к краю на курицу и накрываем малым филе. Прижимаем, создавая защитный слой, чтобы масло не вытекло. Затем заворачиваем, обваливаем в муке, стряхиваем лишнюю. И формируем котлету. Отправляем в морозилку минут на 20. Аналогично поступаем со всеми кусочками.
4. Далее панировка. В тарелку 2 яйца, щепотку соли и столовую ложку молока. В отдельной миске сухари. Подмороженные котлеты достаньте из морозилки. Сначала окунаем в яйцо, затем обваливаем в хлебной крошке. Снова в яйцо и в хлебную крошку. Так формируем все котлеты.
5. Затем кастрюлю на огонь, в неё растительное масло. И пусть нагревается минут 5. Или же если есть кухонный термометр, то масло должно достигнуть 160° С. Осторожно опускаем в масло котлету. На обжарку уйдет минуты 2. В процессе перевернем котлетку пару раз. Тем временем духовку вместе с формой для выпечки ставим на разогрев до 200° С. Когда образовалась темно-золотистая корочка, перекладываем котлеты в форму для выпечки и отправляем в духовку на 10 минут.
6. Спустя это время готовые котлеты достаем из духовки. Или же духовку выключаем, а котлетки оставим там до волшебного ужина. А остальные две котлеты после фритюра, когда остынут можно отправить в морозилку. И у Вас получится готовый полуфабрикат. Его останется только лишь минут на 15-20 закинуть в духовку и допечь.
Приятного аппетита!