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Рецепт дня: фаршированная картошка

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Рецепт дня: фаршированная картошка
03:58 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Очень вкусная, ароматная и красивая! Продукты самые простые и готовить все легко!

Подготовить такую фаршированную картошку можно заранее, все очень быстро. Для рецепта выбираю ровные, крупные картофелины.

Ингредиенты:

  • фарш 400 гр

  • лук 1 шт

  • соль, черный перец

  • кориандр

  • чеснок 3 зуб

  • растительное масло 2-3 ст.лож

  • картофель 6-7 шт

Приготовление:

Первым делом на несколько минут примаринуем фарш. Добавляем натертый лук, соль, кориандр, перец и чеснок (я использую гранулированный), хорошо перемешиваем и пусть постоит.

За это время используя пару карандашей (как ограничители) надрезаем картошку на лепестки. Толщину лепестков определяйте сами, аккуратно и не торопясь делаем одинаковые надрезы.

После чего, каждую разрез наполняем фаршем (помогая себе вилкой). после второй картошки дело идет быстрее.

Выставляем фаршированный картофель в форму, слегка поливаем растительным маслом и отправляем в разогретую духовку.

Наша духовка запекает такую чудо-картошку около часа, при температуре 180 градусов. Простое блюдо с интересной подачей, готовьте с удовольствием!

Подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео рецепте.

 

Приятного аппетита!!!

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