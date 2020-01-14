Рецепт дня: фаршированная картошка

Очень вкусная, ароматная и красивая! Продукты самые простые и готовить все легко!

Подготовить такую фаршированную картошку можно заранее, все очень быстро. Для рецепта выбираю ровные, крупные картофелины.

Ингредиенты:

фарш 400 гр

лук 1 шт

соль, черный перец

кориандр

чеснок 3 зуб

растительное масло 2-3 ст.лож

картофель 6-7 шт

Приготовление:

Первым делом на несколько минут примаринуем фарш. Добавляем натертый лук, соль, кориандр, перец и чеснок (я использую гранулированный), хорошо перемешиваем и пусть постоит.

За это время используя пару карандашей (как ограничители) надрезаем картошку на лепестки. Толщину лепестков определяйте сами, аккуратно и не торопясь делаем одинаковые надрезы.

После чего, каждую разрез наполняем фаршем (помогая себе вилкой). после второй картошки дело идет быстрее.

Выставляем фаршированный картофель в форму, слегка поливаем растительным маслом и отправляем в разогретую духовку.

Наша духовка запекает такую чудо-картошку около часа, при температуре 180 градусов. Простое блюдо с интересной подачей, готовьте с удовольствием!

Подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео рецепте.

Приятного аппетита!!!