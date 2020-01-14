Рецепт дня: фаршированная картошка

Подготовить такую фаршированную картошку можно заранее, все очень быстро. Для рецепта выбираю ровные, крупные картофелины.
Ингредиенты:
фарш 400 гр
лук 1 шт
соль, черный перец
кориандр
чеснок 3 зуб
растительное масло 2-3 ст.лож
картофель 6-7 шт
Приготовление:
Первым делом на несколько минут примаринуем фарш. Добавляем натертый лук, соль, кориандр, перец и чеснок (я использую гранулированный), хорошо перемешиваем и пусть постоит.
За это время используя пару карандашей (как ограничители) надрезаем картошку на лепестки. Толщину лепестков определяйте сами, аккуратно и не торопясь делаем одинаковые надрезы.
После чего, каждую разрез наполняем фаршем (помогая себе вилкой). после второй картошки дело идет быстрее.
Выставляем фаршированный картофель в форму, слегка поливаем растительным маслом и отправляем в разогретую духовку.
Наша духовка запекает такую чудо-картошку около часа, при температуре 180 градусов. Простое блюдо с интересной подачей, готовьте с удовольствием!
Подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео рецепте.
Приятного аппетита!!!