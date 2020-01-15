Рецепт дня: Картофельные булочки

Интересный рецепт, который часто готовлю вместо хлеба!
Картофель отвариваю заранее в мундирах. Масло до приготовления держу в холодильнике.
Ингредиенты:
картофельное пюре (холодное) 200 гр
мука 330 гр
сливочное масло 140 гр
растительное масло 40 гр
соль 11 гр
желтки 2 шт
прессованные дрожжи 20 гр (или 7 гр сухих)
сахар 1 ч.лож
яйцо для смазки
Приготовление:
Процесс приготовления прост. Картошку и масло натираем на мелкой терке. Добавляем сахар, дрожжи (раскрошить), желтки и перемешиваем. Даем массе немного постоять, что бы слегка активировать дрожжи.
После чего добавляем соль, и частями вводим муку. Замешиваем мягкое тесто. Готовое тесто, под пленкой, убираем на пару часов в холодильник.
Тесто даже в холодильнике немного поднимается. Раскатываем в прямоугольник.
Пласт теста смазываем яйцом и складываем конвертиком.
Сверху на тесте делаем длинные надрезы ножом и я вырубкой вырезаю круглые булочки (вы можете вырезать любой формы).
Булочкам под пленкой даем немного отдохнуть, минут 20. Перед выпечкой смажем яйцом. Выпекаем в разогретой духовке, при температуре 180 градусов. По времени минут 15-20.
Как всегда все подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео рецепте.
Приятного аппетита!!!