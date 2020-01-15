Рецепт дня: Картофельные булочки

Нежные картофельные булочки, пекутся легко и получаются очень аппетитными!

Интересный рецепт, который часто готовлю вместо хлеба!

Картофель отвариваю заранее в мундирах. Масло до приготовления держу в холодильнике.

Ингредиенты:

картофельное пюре (холодное) 200 гр

мука 330 гр

сливочное масло 140 гр

растительное масло 40 гр

соль 11 гр

желтки 2 шт

прессованные дрожжи 20 гр (или 7 гр сухих)

сахар 1 ч.лож

яйцо для смазки

Приготовление:

Процесс приготовления прост. Картошку и масло натираем на мелкой терке. Добавляем сахар, дрожжи (раскрошить), желтки и перемешиваем. Даем массе немного постоять, что бы слегка активировать дрожжи.

После чего добавляем соль, и частями вводим муку. Замешиваем мягкое тесто. Готовое тесто, под пленкой, убираем на пару часов в холодильник.

Тесто даже в холодильнике немного поднимается. Раскатываем в прямоугольник.

Пласт теста смазываем яйцом и складываем конвертиком.

Сверху на тесте делаем длинные надрезы ножом и я вырубкой вырезаю круглые булочки (вы можете вырезать любой формы).

Булочкам под пленкой даем немного отдохнуть, минут 20. Перед выпечкой смажем яйцом. Выпекаем в разогретой духовке, при температуре 180 градусов. По времени минут 15-20.

Как всегда все подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео рецепте.

Приятного аппетита!!!