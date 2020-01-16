Рецепт дня: спагетти с зеленым горошком и сыром

Это несложное в приготовлении блюдо удивит вас своим нежным сливочным вкусом, а зеленый горошек и адыгейский сыр сделают спагетти более сытными!
Ингредиенты:
Спагетти - 200 г
Горошек зеленый (замороженный) - 220 г
Сливки (20 %) - 200 мл
Сыр адыгейский - 160 г
Лук белый - 230 г
Чеснок - 1-2 зубка
Тимьян (сушеный) - 1 ч. ложка
Орехи грецкие - 40 г
Масло растительное - 2 ст. ложки
Соль - 1,5 ч. ложки
Перец черный молотый - на кончике ножа
Приготовление
Подготовьте продукты для приготовления спагетти с зеленым горошком.
1. Лук и чеснок почистите и мелко нарежьте кубиками. На сковородке разогрейте растительное масло, выложите лук и чеснок, добавьте тимьян и обжаривайте, помешивая, до полупрозрачности лука на среднем огне.
2. Добавьте на сковородку зеленый горошек. Помешивая, обжарьте 2-3 минуты.
3. Влейте сливки и, периодически помешивая, готовьте 5-6 минут.
4. Добавьте соль и черный молотый перец. Толкушкой для картофеля потолките готовый соус до получения неоднородной консистенции.
5. Раскрошите руками адыгейский сыр и добавьте на сковородку.
6. 1,5 л воды доведите до кипения, добавьте 1 ч. л. соли. Положите спагетти в кипящую воду. Перемешайте, варите согласно инструкции на упаковке.
7. Часть воды при приготовлении спагетти можно добавить в соус, если хотите, чтобы он был более вязким.
8. Готовые спагетти откиньте на дуршлаг и сразу же добавьте на сковородку к соусу. Перемешайте.
Подавайте готовые спагетти с зеленым горошком сразу же после приготовления. Грецкие орехи порубите и дополните измельченными орехами каждую порцию.
Приятного аппетита!