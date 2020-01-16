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Рецепт дня: спагетти с зеленым горошком и сыром

Рецепт дня: спагетти с зеленым горошком и сыром
03:42 Сегодня Телеграф Фото: www.russianfood.com

Особый акцент - грецкие орехи, они привнесут нотку изысканности и утонченности.

Это несложное в приготовлении блюдо удивит вас своим нежным сливочным вкусом, а зеленый горошек и адыгейский сыр сделают спагетти более сытными!

Ингредиенты:

  • Спагетти - 200 г

  • Горошек зеленый (замороженный) - 220 г

  • Сливки (20 %) - 200 мл

  • Сыр адыгейский - 160 г

  • Лук белый - 230 г

  • Чеснок - 1-2 зубка

  • Тимьян (сушеный) - 1 ч. ложка

  • Орехи грецкие - 40 г

  • Масло растительное - 2 ст. ложки

  • Соль - 1,5 ч. ложки

  • Перец черный молотый - на кончике ножа

Приготовление

Подготовьте продукты для приготовления спагетти с зеленым горошком.

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1. Лук и чеснок почистите и мелко нарежьте кубиками. На сковородке разогрейте растительное масло, выложите лук и чеснок, добавьте тимьян и обжаривайте, помешивая, до полупрозрачности лука на среднем огне.

2. Добавьте на сковородку зеленый горошек. Помешивая, обжарьте 2-3 минуты.

3. Влейте сливки и, периодически помешивая, готовьте 5-6 минут.

4. Добавьте соль и черный молотый перец. Толкушкой для картофеля потолките готовый соус до получения неоднородной консистенции.

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5. Раскрошите руками адыгейский сыр и добавьте на сковородку.

6. 1,5 л воды доведите до кипения, добавьте 1 ч. л. соли. Положите спагетти в кипящую воду. Перемешайте, варите согласно инструкции на упаковке.

7. Часть воды при приготовлении спагетти можно добавить в соус, если хотите, чтобы он был более вязким.

8. Готовые спагетти откиньте на дуршлаг и сразу же добавьте на сковородку к соусу. Перемешайте.

Подавайте готовые спагетти с зеленым горошком сразу же после приготовления. Грецкие орехи порубите и дополните измельченными орехами каждую порцию.

Приятного аппетита!

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