Рецепт дня: Макароны с мясными фрикадельками

Для подготовки понадобится всего лишь 10 минут, все остальное сделает духовка.
Ингредиенты:
мясной фарш – 500 гр.;
макароны – 300 гр.;
яйца – 2 шт.;
молоко – 300 мл.;
вода – 300 мл.;
сыр твердый – 150 гр.;
растительное масло – 2 ст.л.;
соль – по вкусу;
черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление:
Подготовить все ингредиенты. Макароны лучше брать твердых сортов, молоко можно брать любой жирности.
В яйца добавить соль и взболтать венчиком или вилкой. Добавить воду и молоко и еще раз взболтать, готовую заливку на время отставить.
Фарш посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать. Сыр натереть на крупной терке.
Взять стеклянную или керамическую жаропрочную форму, желательно с крышкой. Дно формы смазать растительным маслом и высыпать все макароны.
Из готового фарша сформировать фрикадельки и разместить их в произвольном порядке сверху макарон. Все залить заливкой и посыпать натертым на крупной терке сыром. Сверху накрыть крышкой, если нет крышки, форму можно накрыть фольгой.
Отправить блюдо в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. По прошествии времени снять крышку, и запекать макароны с мясными фрикадельками еще 15 минут до золотистого цвета. Блюдо получается вкусным и нежным, а главное за время запекания ужина в духовке, вы можете сделать много других дел!
Макароны с мясными фрикадельками готовы! Горячее блюдо раскладываем по тарелкам и подаем к столу.
Приятного аппетита!