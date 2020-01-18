Рецепт дня: Макароны с мясными фрикадельками

Предлагаем вашему вниманию вкусный рецепт - макароны с мясными фрикадельками в духовке.

Для подготовки понадобится всего лишь 10 минут, все остальное сделает духовка.

Ингредиенты:

мясной фарш – 500 гр.;

макароны – 300 гр.;

яйца – 2 шт.;

молоко – 300 мл.;

вода – 300 мл.;

сыр твердый – 150 гр.;

растительное масло – 2 ст.л.;

соль – по вкусу;

черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Подготовить все ингредиенты. Макароны лучше брать твердых сортов, молоко можно брать любой жирности.

В яйца добавить соль и взболтать венчиком или вилкой. Добавить воду и молоко и еще раз взболтать, готовую заливку на время отставить.

Фарш посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать. Сыр натереть на крупной терке.

Взять стеклянную или керамическую жаропрочную форму, желательно с крышкой. Дно формы смазать растительным маслом и высыпать все макароны.

Из готового фарша сформировать фрикадельки и разместить их в произвольном порядке сверху макарон. Все залить заливкой и посыпать натертым на крупной терке сыром. Сверху накрыть крышкой, если нет крышки, форму можно накрыть фольгой.

Отправить блюдо в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. По прошествии времени снять крышку, и запекать макароны с мясными фрикадельками еще 15 минут до золотистого цвета. Блюдо получается вкусным и нежным, а главное за время запекания ужина в духовке, вы можете сделать много других дел!

Макароны с мясными фрикадельками готовы! Горячее блюдо раскладываем по тарелкам и подаем к столу.

Приятного аппетита!