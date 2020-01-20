Рецепт дня: шоколадные конфеты "Трюфели"

Конфеты "Трюфели" - это маленькие шарики шоколадного ганаша, размером чуть меньше грецкого ореха, обкатанные в какао-порошке или покрытые шоколадом, также иногда их покрывают измельченными орехами. На вкус трюфели насыщено шоколадные, часто бывают со вкусом алкоголя. Побалуйте своих любимых этими великолепными шоколадными трюфелями, в виде съедобного подарка или просто в качестве вкусного лакомства!
Ингредиенты:
Для трюфелей:
шоколад тёмный (не менее 70%) - 350 г
сливки 30-35% - 250 мл
масло сливочное 82,5% - 150 г
Дополнительно: (по желанию)
ванильный экстракт - 30 мл (2 ст.л)
ром/коньяк/измельчённые орехи - по вкусу
Для украшения:
какао-порошок - 150 г
орехи любые (измельчённые) - 150 г
кокосовая стружка - 150 г
Выход: 58 конфет Вес: около 15 грамм
Приготовление:
1. Готовим шоколадные конфеты трюфели. Тёмный шоколад рубим острым ножом на маленькие кусочки и перекладываем в подходящую глубокую миску. (Для приготовления конфет трюфели, очень важно использовать шоколад самого высокого качества поэтому, я отдаю предпочтение шоколаду, с высоким содержанием какао-продуктов, не менее 70%.)
2. В небольшой сотейник наливаем сливки, также с высоким содержанием жира, не мене 30%. Ставим кастрюльку на небольшой огонь и нагреваем почти до кипения, но не кипятим! Затем нагретые сливки снимаем с плиты.
3. Тёмный шоколад заливаем горячими сливками и оставляем на 1-2 минуты. Затем тщательно перемешиваем шоколад со сливками до однородной и гладкой массы.
4. К шоколадной массе добавляем сливочное масло (комнатной температуры) и ванильный экстракт, (вместо ванили можно добавить ром, коньяк или измельчённые орехи). Хорошо перемешиваем шоколадный ганаш до полного соединения сливочного масла с шоколадной массой.
5. Накрываем шоколадный ганаш пищевой плёнкой так, чтобы она легла, прямо на его поверхность. Убираем ганаш в холодильник примерно на 2 часа, или пока он не станет достаточно твёрдым для раскатывания.
6. Достаём застывший ганаш из холодильника и снимаем пищевую плёнку. С помощью чайной ложки набираем шоколадный ганаш небольшими порциями. Раскатываем ганаш в шарики размером примерно, чуть меньше как грецкий орех. (Лучше делать это в перчатках, тогда шоколад, не так быстро будет таять в руках.)
7. Готовые шоколадные шарики выкладываем в миску с какао-порошком и хорошо обваливаем их со всех сторон. (Кстати, какао-порошок, вы всегда можете заменить на измельченные орехи или кокосовою стружку, получится даже очень вкусно и эффектно!)
8. Готовые шоколадные трюфели выкладываем на противень застеленный пергаментной бумагой и убираем в холодильник примерно на 1 час.
8. Через указанное время наши трюфельные конфеты, смело подаём в качестве десерта или сладкого подарка для своих любимых!
9. Из указанного количества ингредиентов получается достаточно много шоколадных конфет, чтобы угостить большое количество людей - примерно 58 штук, весом около 15 грамм. Но, если вы не планируете устраивать дома праздник и звать гостей, а просто хотите побаловать себя чем-нибудь сладким, то достаточно брать по половине каждого указанного ингредиента.
10. Срок хранения шоколадных конфет "Трюфели" около 10-12 дней в холодильнике, но я уверена, так долго они у вас точно не задержатся! Шоколадные конфеты "Трюфели" готовы.
Приятного аппетита!