Рецепт дня: шоколадные конфеты "Трюфели"

Сегодня хотим поделится с вами классическим рецептом шоколадных конфет - "Трюфели".

Конфеты "Трюфели" - это маленькие шарики шоколадного ганаша, размером чуть меньше грецкого ореха, обкатанные в какао-порошке или покрытые шоколадом, также иногда их покрывают измельченными орехами. На вкус трюфели насыщено шоколадные, часто бывают со вкусом алкоголя. Побалуйте своих любимых этими великолепными шоколадными трюфелями, в виде съедобного подарка или просто в качестве вкусного лакомства!

Ингредиенты:

Для трюфелей:

шоколад тёмный (не менее 70%) - 350 г

сливки 30-35% - 250 мл

масло сливочное 82,5% - 150 г

Дополнительно: (по желанию)

ванильный экстракт - 30 мл (2 ст.л)

ром/коньяк/измельчённые орехи - по вкусу

Для украшения:

какао-порошок - 150 г

орехи любые (измельчённые) - 150 г

кокосовая стружка - 150 г

Выход: 58 конфет Вес: около 15 грамм

Приготовление:

1. Готовим шоколадные конфеты трюфели. Тёмный шоколад рубим острым ножом на маленькие кусочки и перекладываем в подходящую глубокую миску. (Для приготовления конфет трюфели, очень важно использовать шоколад самого высокого качества поэтому, я отдаю предпочтение шоколаду, с высоким содержанием какао-продуктов, не менее 70%.)

2. В небольшой сотейник наливаем сливки, также с высоким содержанием жира, не мене 30%. Ставим кастрюльку на небольшой огонь и нагреваем почти до кипения, но не кипятим! Затем нагретые сливки снимаем с плиты.

3. Тёмный шоколад заливаем горячими сливками и оставляем на 1-2 минуты. Затем тщательно перемешиваем шоколад со сливками до однородной и гладкой массы.

4. К шоколадной массе добавляем сливочное масло (комнатной температуры) и ванильный экстракт, (вместо ванили можно добавить ром, коньяк или измельчённые орехи). Хорошо перемешиваем шоколадный ганаш до полного соединения сливочного масла с шоколадной массой.

5. Накрываем шоколадный ганаш пищевой плёнкой так, чтобы она легла, прямо на его поверхность. Убираем ганаш в холодильник примерно на 2 часа, или пока он не станет достаточно твёрдым для раскатывания.

6. Достаём застывший ганаш из холодильника и снимаем пищевую плёнку. С помощью чайной ложки набираем шоколадный ганаш небольшими порциями. Раскатываем ганаш в шарики размером примерно, чуть меньше как грецкий орех. (Лучше делать это в перчатках, тогда шоколад, не так быстро будет таять в руках.)

7. Готовые шоколадные шарики выкладываем в миску с какао-порошком и хорошо обваливаем их со всех сторон. (Кстати, какао-порошок, вы всегда можете заменить на измельченные орехи или кокосовою стружку, получится даже очень вкусно и эффектно!)

8. Готовые шоколадные трюфели выкладываем на противень застеленный пергаментной бумагой и убираем в холодильник примерно на 1 час.

8. Через указанное время наши трюфельные конфеты, смело подаём в качестве десерта или сладкого подарка для своих любимых!

9. Из указанного количества ингредиентов получается достаточно много шоколадных конфет, чтобы угостить большое количество людей - примерно 58 штук, весом около 15 грамм. Но, если вы не планируете устраивать дома праздник и звать гостей, а просто хотите побаловать себя чем-нибудь сладким, то достаточно брать по половине каждого указанного ингредиента.

10. Срок хранения шоколадных конфет "Трюфели" около 10-12 дней в холодильнике, но я уверена, так долго они у вас точно не задержатся! Шоколадные конфеты "Трюфели" готовы.

Приятного аппетита!