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Рецепт дня: сырный суп с копченым окорочком и молоком

Рецепт дня: сырный суп с копченым окорочком и молоком
03:35 Сегодня Телеграф Фото: www.russianfood.com

Сырный суп с копчёным окорочком и молоком - родом из немецкого города Шверина.

Ароматный и насыщенный - такой суп готовится за считанные минуты, а вкус его удивит и порадует даже требовательных гурманов.

Ингредиенты:

  • Окорочок куриный варёно-копчёный - 150 г

  • Сыр чеддер - 150 г

  • Молоко - 300 мл

  • Масло сливочное - 40 г

  • Мука - 2 ст. ложки

  • Горчица - 2 ст. ложки

  • Томатная паста - 1 ст. ложка

  • Лук репчатый - 100 г

  • Мускатный орех молотый - 1/4 ч. ложки

  • Соль - 1/2 ч. ложки

  • Базилик свежий (по желанию, для подачи) - по вкусу

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты. Суп готовится очень быстро, поэтому удобно, когда все составляющие находятся под рукой и не нужно ничего искать.

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1. В кастрюлю налейте 1,2 л воды, добавьте 300 мл молока и доведите до кипения.

2. Очищенный лук мелко нарежьте.

В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте лук до прозрачности, примерно 3-5 минут. Затем добавьте томатную пасту, горчицу и муку. Перемешайте.

3. Выложите содержимое сковороды в кастрюлю с водой и молоком. Перемешайте и варите 3-4 минуты.

4. Копчёное куриное мясо отделите от кости и нарежьте тонкими полосками.

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5. Добавьте в суп нарезанное куриное мясо и доведите до кипения.

6. Сыр чеддер мелко нарежьте.

7. Добавьте сыр в суп и перемешайте. Посолите, всыпьте мускатный орех и варите ещё 3-4 минуты.

Суп готов. Быстро, вкусно и интересно. Разлейте суп по тарелкам, при желании украсьте зеленью базилика и подавайте к столу.

Всего за 15 минут у вас на столе сытное первое блюдо немецкой кухни.

Приятного аппетита!

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