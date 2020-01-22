Рецепт дня: сырный суп с копченым окорочком и молоком

Ароматный и насыщенный - такой суп готовится за считанные минуты, а вкус его удивит и порадует даже требовательных гурманов.
Ингредиенты:
Окорочок куриный варёно-копчёный - 150 г
Сыр чеддер - 150 г
Молоко - 300 мл
Масло сливочное - 40 г
Мука - 2 ст. ложки
Горчица - 2 ст. ложки
Томатная паста - 1 ст. ложка
Лук репчатый - 100 г
Мускатный орех молотый - 1/4 ч. ложки
Соль - 1/2 ч. ложки
Базилик свежий (по желанию, для подачи) - по вкусу
Приготовление
Подготовьте все ингредиенты. Суп готовится очень быстро, поэтому удобно, когда все составляющие находятся под рукой и не нужно ничего искать.
1. В кастрюлю налейте 1,2 л воды, добавьте 300 мл молока и доведите до кипения.
2. Очищенный лук мелко нарежьте.
В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте лук до прозрачности, примерно 3-5 минут. Затем добавьте томатную пасту, горчицу и муку. Перемешайте.
3. Выложите содержимое сковороды в кастрюлю с водой и молоком. Перемешайте и варите 3-4 минуты.
4. Копчёное куриное мясо отделите от кости и нарежьте тонкими полосками.
5. Добавьте в суп нарезанное куриное мясо и доведите до кипения.
6. Сыр чеддер мелко нарежьте.
7. Добавьте сыр в суп и перемешайте. Посолите, всыпьте мускатный орех и варите ещё 3-4 минуты.
Суп готов. Быстро, вкусно и интересно. Разлейте суп по тарелкам, при желании украсьте зеленью базилика и подавайте к столу.
Всего за 15 минут у вас на столе сытное первое блюдо немецкой кухни.
Приятного аппетита!