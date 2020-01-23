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Рецепт дня: творожно-сливочный десерт с апельсинами

Рецепт дня: творожно-сливочный десерт с апельсинами
03:40 Сегодня Телеграф Фото: www.russianfood.com

Такое лакомство может быть не только прекрасным завершением любого застолья, но и питательным полдником или завтраком.

Этот творожно-сливочный десерт с апельсинами по вкусу напоминает панна-котту, но он ещё более воздушный и лёгкий.

Ингредиенты:

  • Творог нежирный - 200 г

  • Апельсины - 2 шт.

  • Сливки 35% - 150 г

  • Сахар - 60 г

  • Желатин - 1 ст. ложка (15 г)

  • Вода - 100 мл

Для украшения (по желанию):

  • Сахарные украшения - 4-5 шт.

  • Куркума молотая - 1/3 ч. ложки

  • Апельсин - 0,5 шт.

  • Мята свежая - несколько листиков

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты.

Апельсиновый сок можно приобрести уже готовый, а можно выдавить его из апельсинов, чтобы быть уверенным в качестве всех ингредиентов десерта.

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1. Желатин залейте 50 мл воды и оставьте для набухания.

2. Творог выложите в глубокую миску, добавьте половину сахара и блендером взбейте творожную массу до однородного пастообразного состояния.

3. Из двух апельсинов выжмите в кастрюльку сок. Получится примерно 200 мл сока. При необходимости сок процедите.

4. Добавьте оставшийся сахар к апельсиновому соку.

5. Набухший желатин отправьте в кастрюлю к соку и сахару. Поставьте кастрюлю на огонь и нагревайте до растворения сахара и желатина. Ни в коем случае не кипятите, иначе желирующие свойства потеряются.

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6. Сливки перелейте в чашу для взбивания. Блендером взбейте сливки до крепких пиков.

7. Добавьте взбитые сливки в миску к творогу. Перемешайте.

8. Апельсиновый сок с желатином остудите и введите в творожно-сливочную массу.

Перемешайте все ингредиенты блендером с насадкой "венчик" на маленькой скорости. Масса получится жидкой.

9. Разлейте творожно-апельсиновую смесь по формочкам и поставьте в холодильник для застывания минимум на 60 минут.

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10. После того как десерт застыл, украсьте его по своему вкусу. Я использовала куркуму и сахарные украшения для куличей, а на тарелку выложила кусочки апельсина и листики свежей мяты.

Готовый десерт из творога и сливок обладает воздушной консистенцией.

Желе получается нежным и при этом хорошо держит форму.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Ингредиенты, Блюдо, Приготовление, Рецепт дня, Творожный десерт, Вкусное блюдо, Творожно-сливочный десерт с апельсинами.
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