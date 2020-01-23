Рецепт дня: творожно-сливочный десерт с апельсинами

Этот творожно-сливочный десерт с апельсинами по вкусу напоминает панна-котту, но он ещё более воздушный и лёгкий.
Ингредиенты:
Творог нежирный - 200 г
Апельсины - 2 шт.
Сливки 35% - 150 г
Сахар - 60 г
Желатин - 1 ст. ложка (15 г)
Вода - 100 мл
Для украшения (по желанию):
Сахарные украшения - 4-5 шт.
Куркума молотая - 1/3 ч. ложки
Апельсин - 0,5 шт.
Мята свежая - несколько листиков
Приготовление
Подготовьте все ингредиенты.
Апельсиновый сок можно приобрести уже готовый, а можно выдавить его из апельсинов, чтобы быть уверенным в качестве всех ингредиентов десерта.
1. Желатин залейте 50 мл воды и оставьте для набухания.
2. Творог выложите в глубокую миску, добавьте половину сахара и блендером взбейте творожную массу до однородного пастообразного состояния.
3. Из двух апельсинов выжмите в кастрюльку сок. Получится примерно 200 мл сока. При необходимости сок процедите.
4. Добавьте оставшийся сахар к апельсиновому соку.
5. Набухший желатин отправьте в кастрюлю к соку и сахару. Поставьте кастрюлю на огонь и нагревайте до растворения сахара и желатина. Ни в коем случае не кипятите, иначе желирующие свойства потеряются.
6. Сливки перелейте в чашу для взбивания. Блендером взбейте сливки до крепких пиков.
7. Добавьте взбитые сливки в миску к творогу. Перемешайте.
8. Апельсиновый сок с желатином остудите и введите в творожно-сливочную массу.
Перемешайте все ингредиенты блендером с насадкой "венчик" на маленькой скорости. Масса получится жидкой.
9. Разлейте творожно-апельсиновую смесь по формочкам и поставьте в холодильник для застывания минимум на 60 минут.
10. После того как десерт застыл, украсьте его по своему вкусу. Я использовала куркуму и сахарные украшения для куличей, а на тарелку выложила кусочки апельсина и листики свежей мяты.
Готовый десерт из творога и сливок обладает воздушной консистенцией.
Желе получается нежным и при этом хорошо держит форму.
Приятного аппетита!