Рецепт дня: лепешки с сыром на сковороде

Получаются они очень хрустящими и вкусными.
Ингредиенты:
мука – 400 г
соль – 1 ч.л.
масло растительное – 3 ст.л.
вода – 250 мл
сыр твердый – 100 г
Приготовление:
1. В миску просеять муку. Добавить соль, масло растительное.
2. Затем влить воду и замесить тесто.
3. Накрыть миску пищевой пленкой и оставить тесто на 15 минут.
4. Сыр твердый натереть на крупной терке.
5. Тесто выложить на коврик, разделать его на 2 части. Одну раскатать колбаской, нарезать на куски.
6. Взять 1 кусочек придавить его рукой, раскатать скалкой. В центр выложить натертый сыр. Скрепить края лепешки к центру.
7. Раскатать ее, обжарить на сковороде (налив в нее немного масла растительного) до красивого и румяного цвета.
Подробнее в видео:
Приятного аппетита!!!