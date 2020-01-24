Рецепт дня: лепешки с сыром на сковороде

По данному рецепту лепешки готовятся на воде с сыром.

Получаются они очень хрустящими и вкусными.

Ингредиенты:

мука – 400 г

соль – 1 ч.л.

масло растительное – 3 ст.л.

вода – 250 мл

сыр твердый – 100 г

Приготовление:

1. В миску просеять муку. Добавить соль, масло растительное.

2. Затем влить воду и замесить тесто.

3. Накрыть миску пищевой пленкой и оставить тесто на 15 минут.

4. Сыр твердый натереть на крупной терке.

5. Тесто выложить на коврик, разделать его на 2 части. Одну раскатать колбаской, нарезать на куски.

6. Взять 1 кусочек придавить его рукой, раскатать скалкой. В центр выложить натертый сыр. Скрепить края лепешки к центру.

7. Раскатать ее, обжарить на сковороде (налив в нее немного масла растительного) до красивого и румяного цвета.

Подробнее в видео:

Приятного аппетита!!!