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Рецепт дня: лимонный пирог
Рецепт дня: лимонный пирог

Рецепт дня: лимонный пирог

Рецепт дня: лимонный пирог
05:37 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Лимонный пирог готовится буквально за 5 минут, а остальное делает духовка!

На вкус не приторный, рассыпчатый, воздушный и не сухой. Все ингредиенты подобраны сбалансировано. Кто любит быстро и вкусно угостить себя и своих друзей – этот рецепт находка. 

Ингредиенты:

  • масло сливочное (размягченное) — 120 гр.

  • мука пшеничная — 120 гр. 

  • сахарная пудра — 100 гр.

  • яйцо куриное — 2 шт.

  • лимон — 1 шт.

  • разрыхлитель теста — 7 гр.

Приготовление: 

1. Подготовить все ингредиенты. С одного не крупного лимона снять цедру с помощью мелкой терки и выжать сок.Так как пирог очень быстро готовится, включите заранее духовку на разогрев до 180 градусов.

2. Размягченное сливочное масло смешать с сахарной пудрой. Постепенно добавить по одному яйцу. Перемешать до однородности и всыпать просеянную пшеничную муку вместе с разрыхлителем.

3. Перемешать смесь до однородности. Затем добавить цедру и сок лимона.

4. Жаропрочную форму смазать растительным маслом.

5. Залить тесто и разровнять. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета около 35-40 минут.

Мне хватило 35 минут. Все зависит от выбранной формы и от духовки. Пирог достать и дать минут 10-15 остыть. Вынуть аккуратно из формы. По желанию можно приготовить глазурь или обсыпать сахарной пудрой.

Пирог получается наивкуснейший, нежный и рассыпчатый. Балуйте себя и близких.

Приятного аппетита!

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Лимон, Пирог, Лимонный пирог, Простой рецепт.
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