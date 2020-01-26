Скачать
Воскресенье, 26.01.2020
Кулеба: Правительство будет бороться за энергоинтеграцию Украины с ЕС
Кулеба: Правительство будет бороться за энергоинтеграцию Украины с ЕС
Подозрение на коронавирус: в Канаде лечат нескольких человек
Подозрение на коронавирус: в Канаде лечат нескольких человек
Украинец Хаммо завоевал бронзу Гран-при мировой серии по дзюдо
Украинец Хаммо завоевал бронзу Гран-при мировой серии по дзюдо
Рецепт дня: вкуснейшие мясные рулетики
Рецепт дня: вкуснейшие мясные рулетики

Рецепт дня: вкуснейшие мясные рулетики

Рецепт дня: вкуснейшие мясные рулетики
04:30 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Отличная идея для семейного обеда, очень вкусный рецепт!

Если приготовите много, можно заморозить впрок, потом очень просто приготовить. Вкусное заварное тесто, сочная начинка и соус сверху - мясные рулетики на сковороде! Смотрите и готовьте вместе с нами!

В первую очередь займемся тестом. Будем готовить заварное тесто, ничего сложного в приготовлении нет.

Ингредиенты:

тесто:

  • молоко 500 мл

  • яйца 2 шт

  • соль щепотка

  • сахар 1 ч.лож

  • мука 700 гр

начинка:

  • фарш 700 гр

  • лук 2 шт

  • сметана 2 ст.лож

  • томат 2 ст.лож

  • соль, черный перец

Приготовление:

1. Прогреваем на плите молоко и яйца, постоянно помешивая. Постепенно вводим муку, доведя консистенцию до блинного теста. Пошли первые бульки (как только закипело) добавляем оставшуюся муку и замешиваем тесто.

2. Вымешиваем в кастрюле, пока горячее. Потом несколько минут на столе, ориентируйтесь на свою муку (если надо добавьте немного). Готовое тесто убираем в пакет, пусть немного отдохнет.

3. Мы пока приготовим начинку. В фарш натрем одну луковицу, добавим соль и перец. Хорошо перемешиваем.

4. Вторую луковицу обжариваем в небольшом количестве растительного масла (порезанную кубиком). Как только за золотится, добавляем сметану и томат. Перемешиваем и прогреваем 2-3 минуты, соус готов.

5. Часть теста раскатываем в тонкий пласт, распределяем фарш (часть) и заворачиваем плотный рулет. Который нарезаем на одинаковые заготовки-шайбочки.

6. Рулетики обжариваем с двух сторон, по две минуты с каждой стороны (немного растительного масла). Заливаем водой до половины шайбочек, даем закипеть, после чего готовим минут 5-7.

7. Соус распределяем между рулетиками, уменьшаем нагрев плиты и накрываем крышкой. Готовим еще минут 20. Очень вкусно и много (у меня получилось на две большие сковороды)!

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рулет, Рецепт дня, Мясной рулет, Простые рецепты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кулеба о поздравлении Зеленским Путина: До примирения очень далеко еще
02 Высокое давление: как добиться нормализации без использования лекарств
03 Авиакатастрофа МАУ: почему Иран не закрыл воздушное пространство
04 Сенцов: Ни ближайшей весной, ни летом, ни осенью нам Донбасс Путин не вернет
05 Тяга к сладкому: о чем может говорить сильное желание десерта после еды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Проливные дожди в Бразилии: погибли 7 человек
Проливные дожди в Бразилии: погибли 7 человек
Самолет Boeing 777X совершил первый полет
Самолет Boeing 777X совершил первый полет
Эрдоган посетил похороны жертв землетрясения
Эрдоган посетил похороны жертв землетрясения
Новое открытие доказывает, что грибы появились намного раньше, чем считалось
Новое открытие доказывает, что грибы появились намного раньше, чем считалось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь