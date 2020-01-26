Рецепт дня: вкуснейшие мясные рулетики

Отличная идея для семейного обеда, очень вкусный рецепт!

Если приготовите много, можно заморозить впрок, потом очень просто приготовить. Вкусное заварное тесто, сочная начинка и соус сверху - мясные рулетики на сковороде! Смотрите и готовьте вместе с нами!

В первую очередь займемся тестом. Будем готовить заварное тесто, ничего сложного в приготовлении нет.

Ингредиенты:

тесто:

молоко 500 мл

яйца 2 шт

соль щепотка

сахар 1 ч.лож

мука 700 гр

начинка:

фарш 700 гр

лук 2 шт

сметана 2 ст.лож

томат 2 ст.лож

соль, черный перец

Приготовление:

1. Прогреваем на плите молоко и яйца, постоянно помешивая. Постепенно вводим муку, доведя консистенцию до блинного теста. Пошли первые бульки (как только закипело) добавляем оставшуюся муку и замешиваем тесто.

2. Вымешиваем в кастрюле, пока горячее. Потом несколько минут на столе, ориентируйтесь на свою муку (если надо добавьте немного). Готовое тесто убираем в пакет, пусть немного отдохнет.

3. Мы пока приготовим начинку. В фарш натрем одну луковицу, добавим соль и перец. Хорошо перемешиваем.

4. Вторую луковицу обжариваем в небольшом количестве растительного масла (порезанную кубиком). Как только за золотится, добавляем сметану и томат. Перемешиваем и прогреваем 2-3 минуты, соус готов.

5. Часть теста раскатываем в тонкий пласт, распределяем фарш (часть) и заворачиваем плотный рулет. Который нарезаем на одинаковые заготовки-шайбочки.

6. Рулетики обжариваем с двух сторон, по две минуты с каждой стороны (немного растительного масла). Заливаем водой до половины шайбочек, даем закипеть, после чего готовим минут 5-7.

7. Соус распределяем между рулетиками, уменьшаем нагрев плиты и накрываем крышкой. Готовим еще минут 20. Очень вкусно и много (у меня получилось на две большие сковороды)!

Приятного аппетита!