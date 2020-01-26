Рецепт дня: вкуснейшие мясные рулетики

Если приготовите много, можно заморозить впрок, потом очень просто приготовить. Вкусное заварное тесто, сочная начинка и соус сверху - мясные рулетики на сковороде! Смотрите и готовьте вместе с нами!
В первую очередь займемся тестом. Будем готовить заварное тесто, ничего сложного в приготовлении нет.
Ингредиенты:
тесто:
молоко 500 мл
яйца 2 шт
соль щепотка
сахар 1 ч.лож
мука 700 гр
начинка:
фарш 700 гр
лук 2 шт
сметана 2 ст.лож
томат 2 ст.лож
соль, черный перец
Приготовление:
1. Прогреваем на плите молоко и яйца, постоянно помешивая. Постепенно вводим муку, доведя консистенцию до блинного теста. Пошли первые бульки (как только закипело) добавляем оставшуюся муку и замешиваем тесто.
2. Вымешиваем в кастрюле, пока горячее. Потом несколько минут на столе, ориентируйтесь на свою муку (если надо добавьте немного). Готовое тесто убираем в пакет, пусть немного отдохнет.
3. Мы пока приготовим начинку. В фарш натрем одну луковицу, добавим соль и перец. Хорошо перемешиваем.
4. Вторую луковицу обжариваем в небольшом количестве растительного масла (порезанную кубиком). Как только за золотится, добавляем сметану и томат. Перемешиваем и прогреваем 2-3 минуты, соус готов.
5. Часть теста раскатываем в тонкий пласт, распределяем фарш (часть) и заворачиваем плотный рулет. Который нарезаем на одинаковые заготовки-шайбочки.
6. Рулетики обжариваем с двух сторон, по две минуты с каждой стороны (немного растительного масла). Заливаем водой до половины шайбочек, даем закипеть, после чего готовим минут 5-7.
7. Соус распределяем между рулетиками, уменьшаем нагрев плиты и накрываем крышкой. Готовим еще минут 20. Очень вкусно и много (у меня получилось на две большие сковороды)!
Приятного аппетита!