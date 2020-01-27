Рецепт дня: банановое печенье с вареньем

Рецепт бананового печенья с вареньем пригодится любой хозяйке, когда захочется приготовить к чаю что-то вкусное и доступное.

Испеките это ароматное банановое печенье с добавлением смородинового варенья - оно придаст выпечке несравненный аромат и вкус.

Ингредиенты

Банан - 1 шт. (100-120 г)

Варенье смородиновое - 80 г

Мука пшеничная - 200 г

Крупа манная - 50 г

Масло растительное - 50 мл

Разрыхлитель - 0,5 ч. ложки

Ванильный сахар - 0,5 ч. ложки

Сахарная пудра - 0,5 ст. ложки

Приготовление

1 Банан очистить, разломать на кусочки и выложить в миску.

2 При помощи вилки размять банан в пюре. Важно, чтобы банан был мягким.

3 Добавить к банановому пюре смородиновое варенье.

4 Влить растительное масло и перемешать.

5 Всыпать манную крупу и перемешать. Оставить на столе на 15-20 минут, чтобы манка набухла.

6 Всыпать половину муки. Перемешать, чтобы не было комочков.

7 Добавить в тесто ванильный сахар и разрыхлитель. Перемешать.

8 Добавить оставшуюся муку.

9 Замесить крутое тесто.

10 Включить духовку для разогрева до 180 градусов. Противень застелить силиконовым ковриком или пергаментом. Смоченными в воде руками скатать из теста шарики, выложить на подготовленный противень и приплюснуть ладонью.

11 Выпекать печенье с вареньем и бананом в духовке 25 минут. Печенье увеличится в размере и подрумянится. А какой аромат!..

Готовое печенье остудить, посыпать сахарной пудрой и подать к столу.

Приятного аппетита!