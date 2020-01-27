Рецепт дня: банановое печенье с вареньем

Испеките это ароматное банановое печенье с добавлением смородинового варенья - оно придаст выпечке несравненный аромат и вкус.
Ингредиенты
Банан - 1 шт. (100-120 г)
Варенье смородиновое - 80 г
Мука пшеничная - 200 г
Крупа манная - 50 г
Масло растительное - 50 мл
Разрыхлитель - 0,5 ч. ложки
Ванильный сахар - 0,5 ч. ложки
Сахарная пудра - 0,5 ст. ложки
Приготовление
1 Банан очистить, разломать на кусочки и выложить в миску.
2 При помощи вилки размять банан в пюре. Важно, чтобы банан был мягким.
3 Добавить к банановому пюре смородиновое варенье.
4 Влить растительное масло и перемешать.
5 Всыпать манную крупу и перемешать. Оставить на столе на 15-20 минут, чтобы манка набухла.
6 Всыпать половину муки. Перемешать, чтобы не было комочков.
7 Добавить в тесто ванильный сахар и разрыхлитель. Перемешать.
8 Добавить оставшуюся муку.
9 Замесить крутое тесто.
10 Включить духовку для разогрева до 180 градусов. Противень застелить силиконовым ковриком или пергаментом. Смоченными в воде руками скатать из теста шарики, выложить на подготовленный противень и приплюснуть ладонью.
11 Выпекать печенье с вареньем и бананом в духовке 25 минут. Печенье увеличится в размере и подрумянится. А какой аромат!..
Готовое печенье остудить, посыпать сахарной пудрой и подать к столу.
Приятного аппетита!