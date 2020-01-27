Скачать
Понедельник, 27.01.2020
Кулеба: Настал момент, чтобы перезагрузиться в ПАСЕ
Кулеба: Настал момент, чтобы перезагрузиться в ПАСЕ
Главные события недели: "уханьский" коронавирус, Порошенко в ГБР, Зеленский в Давосе и другие
Главные события недели
Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
Рецепт дня: банановое печенье с вареньем
Рецепт дня: банановое печенье с вареньем

Рецепт дня: банановое печенье с вареньем

Смотрите фото (6)
Рецепт дня: банановое печенье с вареньем
05:01 Сегодня Телеграф Фото: russianfood.com

Рецепт бананового печенья с вареньем пригодится любой хозяйке, когда захочется приготовить к чаю что-то вкусное и доступное.

Испеките это ароматное банановое печенье с добавлением смородинового варенья - оно придаст выпечке несравненный аромат и вкус.

Ингредиенты

  • Банан - 1 шт. (100-120 г)

  • Варенье смородиновое - 80 г

  • Мука пшеничная - 200 г

  • Крупа манная - 50 г

  • Масло растительное - 50 мл

  • Разрыхлитель - 0,5 ч. ложки

  • Ванильный сахар - 0,5 ч. ложки

  • Сахарная пудра - 0,5 ст. ложки

Приготовление

1 Банан очистить, разломать на кусочки и выложить в миску.

2 При помощи вилки размять банан в пюре. Важно, чтобы банан был мягким.

3 Добавить к банановому пюре смородиновое варенье.

4 Влить растительное масло и перемешать.

5 Всыпать манную крупу и перемешать. Оставить на столе на 15-20 минут, чтобы манка набухла.

6 Всыпать половину муки. Перемешать, чтобы не было комочков.

7 Добавить в тесто ванильный сахар и разрыхлитель. Перемешать.

8 Добавить оставшуюся муку.

9 Замесить крутое тесто.

10 Включить духовку для разогрева до 180 градусов. Противень застелить силиконовым ковриком или пергаментом. Смоченными в воде руками скатать из теста шарики, выложить на подготовленный противень и приплюснуть ладонью.

11 Выпекать печенье с вареньем и бананом в духовке 25 минут. Печенье увеличится в размере и подрумянится. А какой аромат!..

Готовое печенье остудить, посыпать сахарной пудрой и подать к столу.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Печенье, Кулинария, Выпечка, Вкусные рецепты, Банановое печенье с вареньем, Банановое печенье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Причины эпидемии: В Китае сообщили об источнике коронавируса
02 Зеленский начал визит в Польшу
03 Оля Полякова в бикини показала пляжное фото с дочкой
04 Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
05 Самые необычные в мире лабиринты из живой изгороди (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Индии сотни тысяч людей вышли на протесты
В Индии сотни тысяч людей вышли на протесты
Посольство США в Багдаде обстреляли из &quot;Катюш&quot;
Посольство США в Багдаде обстреляли из "Катюш"
Коронавирус в Китае: скончались уже 80 человек
Коронавирус в Китае: скончались уже 80 человек
И кушать не хочется, и фигура в порядке: топ-7 полезных перекусов
И кушать не хочется, и фигура в порядке: топ-7 полезных перекусов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь